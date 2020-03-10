***PARSN*** PARSAN MAKİNA PARÇALARI SANAYİİ A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide)









***PARSN*** PARSAN MAKİNA PARÇALARI SANAYİİ A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide) )Finansal Tablo Niteliği Konsolideİlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeSorumluluk BeyanıYapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiFinansal Tablo ve Faaliyet Raporunun Kabulüne İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi ve SayısıYönetim Kurulu Karar Tarihi10/03/2020Karar Sayısı2020/03-01-01Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği'nin İkinci Bölümünün 9. Maddesi Gereğince Sorumluluk BeyanıKARAR TARİHİ: 10.03.2020KARAR SAYISI: 2020/03-01-01SERMAYE PİYASASI KURULU'NUN "SERMAYE PİYASASINDA FİNANSAL RAPORLAMAYA İLİŞKİN ESASLAR TEBLİĞİ"NİN İKİNCİ BÖLÜMÜNÜN 9. MADDESİ GEREĞİNCE SORUMLULUK BEYANISermaye Piyasası Kurulu tarafından düzenlenen mevzuatlara uygun olarak hazırlanan ve şirketimiz Denetim Komitesi tarafından 10.03.2020 tarihinde onaylanarak Yönetim Kurulumuza sunulan, SPK'nun Seri II.14.1. sayılı "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği" uyarınca 31.12.2019 tarihi itibariyle düzenlenmiş, Bağımsız Denetimden geçmiş Konsolide finansal tablolar ,yıllık Faaliyet Raporu ve 31.12.2019 tarihinde sona eren hesap dönemine ait Sermaye Piyasası Kurulu'nun 10.01.2019 tarih, 2/49 sayılı kararı gereğince SPK tarafından belirlenen formatlara uyumlu olarak hazırlanan " Kurumsal Yöetim Uyum Raporu" (URF) ve Kurumsal Yönetim Bilgi Formu (KYBF)'nuna) Tarafımızca incelendiğini,b) Şirketimizdeki görev ve sorumluluk alanımızda sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, önemli konularda gerçeğe aykırı bir açıklama veya açıklamanın yapıldığı tarih itibariyle yanıltıcı olması sonucunu doğurabilecek herhangi bir eksiklik içermediğini,c) Şirketimizdeki görev ve sorumluluk alanımızda sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, Tebliğ uyarınca hazırlanmış finansal tabloların, işletmenin aktifleri, pasifleri, finansal durumu ve kar ve zararı ile ilgili gerçeği dürüst bir biçimde yansıttığını ve faaliyet raporunun işin gelişimi ve performansını ve işletmenin finansal durumunu ve karşı karşıya olunan önemli risk ve belirsizliklerle birlikte dürüstçe yansıttığını bilgilerinize sunar, yapılan açıklamadan dolayı sorumlu olduğumuzu, beyan ederiz.Saygılarımızla,Hasan Basri Aktan Denetim Komitesi BaşkanıAtilla Zeybek Denetim Komitesi ÜyesiSinan Yahya Özenbaş Mali işler Direktörühttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/826728BIST