***PARSN*** PARSAN MAKİNA PARÇALARI SANAYİİ A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide)
09.11.2020 19:25
***PARSN*** PARSAN MAKİNA PARÇALARI SANAYİİ A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide) )
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Sorumluluk Beyanı
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Finansal Tablo ve Faaliyet Raporunun Kabulüne İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi ve Sayısı
Yönetim Kurulu Karar Tarihi
09/11/2020
Karar Sayısı
2020/11-01-01
Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği'nin İkinci Bölümünün 9. Maddesi Gereğince Sorumluluk Beyanı
FİNANSAL TABLOLAR VE FAALİYET RAPORU'NUN KABULÜNE İLİŞKİN YÖNETİM KURULU'NUN
KARAR TARİHİ: 09.11.2020
KARAR SAYISI: 2020/11-01-01
SERMAYE PİYASASI KURULU'NUN SERMAYE PİYASASINDA FİNANSAL RAPORLAMAYA İLİŞKİN ESASLAR TEBLİĞİ'NİN
İKİNCİ BÖLÜMÜMÜN 9. MADDESİ GEREĞİNCE SORUMLULUK BEYANI
Şirketimiz Yönetim Kurulu ve Denetim Komitesi tarafından onaylanmış 01.01.2020 - 30.09.2020 dönemine ait Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) Seri II.14.1 sayılı Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği uyarınca hazırlanan bağımsız denetimden geçmemiş konsolide finansal tablolar ve ara dönem Faaliyet Raporu'nun
a) Konsolide Finansal Tablolar ve ara dönem Faaliyet Raporu'nun tarafımızca incelendiğini,
b) Şirketimizdeki görev ve sorumluluk alanımızda sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, önemli konularda gerçeğe aykırı bir açıklama veya açıklamanın yapıldığı tarih itibariyle yanıltıcı olması sonucunu doğurabilecek her hangi bir eksiklik içermediğini,
c) Şirketimizdeki görev ve sorumluluk alanımızda sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, Tebliğ uyarınca hazırlanmış finansal tabloların, işletmenin aktifleri, pasifleri, finansal durumu ve kar / zararı ile ilgili gerçeği dürüst bir biçimde yansıttığını ve faaliyet raporunun işin gelişimi ve performansını ve işletmenin finansal durumunu ve karşı karşıya olunan önemli risk ve belirsizliklerle birlikte dürüstçe yansıttığını bilgilerinize sunar, yapılan açıklamadan dolayı sorumlu olduğumuzu, beyan ederiz.
Saygılarımızla,
Hasan Basri Aktan Denetim Komitesi Başkanı
Atilla Zeybek Denetim Komitesi Üyesi
Sinan Yahya Özenbaş Mali işler Direktörü
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/887355
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