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***PARSN*** PARSAN MAKİNA PARÇALARI SANAYİİ A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide)

09.06.2021 19:49



***PARSN*** PARSAN MAKİNA PARÇALARI SANAYİİ A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide) )

Finansal Tablo Niteliği Konsolide

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Türkçe
Sorumluluk Beyanı

Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Finansal Tablo ve Faaliyet Raporunun Kabulüne İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi ve Sayısı

Yönetim Kurulu Karar Tarihi
09/06/2021
Karar Sayısı
2021/06-02-01
Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği'nin İkinci Bölümünün 9. Maddesi Gereğince Sorumluluk Beyanı

01.01.2021 - 31.03.2021 dönemine ait Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) Seri II.14.1 sayılı Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği uyarınca hazırlanan bağımsız denetimden geçmemiş konsolide finansal tablolar ve ara dönem Faaliyet Raporu'nun   
a) Tarafımızca incelendiğini,   
b) Şirketimizdeki görev ve sorumluluk alanımızda sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, önemli konularda gerçeğe aykırı bir açıklama veya açıklamanın yapıldığı tarih itibariyle yanıltıcı olması sonucunu doğurabilecek her hangi bir eksiklik içermediğini,  
c) Şirketimizdeki görev ve sorumluluk alanımızda sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, Tebliğ uyarınca hazırlanmış finansal tabloların, işletmenin aktifleri, pasifleri, finansal durumu ve kar / zararı ile ilgili gerçeği dürüst bir biçimde yansıttığını ve ara dönem faaliyet raporunun işin gelişimi ve performansını ve işletmenin finansal durumunu ve karşı karşıya olunan önemli risk ve belirsizliklerle birlikte dürüstçe yansıttığını bilgilerinize sunar, yapılan açıklamadan dolayı sorumlu olduğumuzu, beyan ederiz.
      
Saygılarımızla,  
         Hasan Basri Aktan                              Atilla Zeybek                                  Sinan Yahya Özenbaş
   Denetim Komitesi Başkanı            Denetim Komitesi Üyesi                      Mali işler Direktörü
 
 




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/941549


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Tam 3.438 3.525 -9,68  
Yarım 1.662 1.705 -4,68  
Çeyrek 833 852 -2,34  
Gümüş.Ons 27,85 27,89 0,25  
Gümüş Gr. 7,70 7,71 0,06  
B. Petrol 71,83 71,83 -0,39  
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