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***PARSN*** PARSAN MAKİNA PARÇALARI SANAYİİ A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide)

18.08.2021 19:56



***PARSN*** PARSAN MAKİNA PARÇALARI SANAYİİ A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide) )

Finansal Tablo Niteliği Konsolide

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Türkçe
Sorumluluk Beyanı

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Finansal Tablo ve Faaliyet Raporunun Kabulüne İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi ve Sayısı

Yönetim Kurulu Karar Tarihi
18/08/2021
Karar Sayısı
2021/08-02-01
Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği'nin İkinci Bölümünün 9. Maddesi Gereğince Sorumluluk Beyanı

KARAR TARİHİ:18.08.2021
KARAR SAYISI:2021/08-02-01
SERMAYE PİYASASI KURULU'NUN 
SERMAYE PİYASASI'NDA FİNANSAL RAPORLAMAYA İLİŞKİN ESASLAR 
 
TEBLİĞİ'NİN İKİNCİ BÖLÜMÜNÜN 9. MADsayılı "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği"  uyarınca  hazırlanan sınırlı bağımsız denetimden geçmiş Konsolide finansal tablolar ve   ara dönem Faaliyet Raporu'nun
a) Tarafımızca incelendiğini,
b) Şirketimizdeki görev ve sorumluluk alanımızda sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, önemli konularda gerçeğe aykırı bir açıklama veya açıklamanın yapıldığı tarih itibariyle yanıltıcı olması sonucunu doğurabilecek herhangi bir eksiklik içermediğini,
c) Şirketimizdeki görev ve sorumluluk alanımızda sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, Tebliğ uyarınca hazırlanmış finansal tabloların, işletmenin aktifleri, pasifleri, finansal durumu ve kar ve zararı ile ilgili gerçeği dürüst bir biçimde yansıttığını ve faaliyet raporunun işin gelişimi ve performansını ve işletmenin finansal durumunu ve karşı karşıya olunan önemli risk ve belirsizliklerle birlikte dürüstçe yansıttığını bilgilerinize sunar, yapılan açıklamadan dolayı sorumlu olduğumuzu, beyan ederiz.
Saygılarımızla, 
        Hasan Basri Aktan                         Atilla Zeybek                   Sinan Yahya Özenbaş
Denetim Komitesi Başkanı      Denetim Komitesi Üyesi          Mali işler Direktörü       




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/959141


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Cumhuriyet 3.233 3.282 10,00  
Tam 3.221 3.302 21,62  
Yarım 1.557 1.597 10,46  
Çeyrek 781 799 5,23  
Gümüş.Ons 23,70 23,74 0,05  
Gümüş Gr. 6,47 6,48 0,06  
B. Petrol 69,97 69,97 0,94  
Seans Raporu 15:01
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