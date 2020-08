***PARSN*** PARSAN MAKİNA PARÇALARI SANAYİİ A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri









***PARSN*** PARSAN MAKİNA PARÇALARI SANAYİİ A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeYönetim Kurulu KomiteleriYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarTarih No : 25.08.2020Karar No : 2020 / 08-02Karar No : 01G Ü N D E M :I – Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 No'lu tebliği uyarınca Kurumsal Yönetim Komitesi Üyelerinin seçimi.II - Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 No'lu tebliği uyarınca Denetimden Sorumlu Komite Üyelerinin seçimi.III- Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 No'lu tebliği uyarınca Riskin Erken Saptanma Komitesi Üyelerinin ŞeçimiH A Z I R B U L U N A N L A R :Tevfik Yamantürk (Yönetim Kurulu Başkanı-Murahhas Üye), Alpaslan Aktuğ (Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı), Ahmet Ertuğrul (Üye), Olgun Şamlı (Üye),Orhan Metin (Üye), Ahmet İrfan Söylemezoğlu (Üye), Hasan Basri Aktan (Bağımsız Üye), Atilla Zeybek (Bağımsız Üye),Osman Aslan (Bağımsız Üye),K A R A R L A R :I- Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 No'lu Kurumsal Yönetim İlkelerinin belirlenmesine ve uygulanmasına ilişkin tebliğ uyarınca Şirketimizin Kurumsal Yönetim Komitesinin aşağıdaki şekilde teşkilineKurumsal Yönetim Komitesi Başkanı : Atilla ZeybekKurumsal Yönetim Komitesi Üyesi : Osman AslanKurumsal Yönetim Komitesi Üyesi : Cihan AlankayaII- Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 No'lu Kurumsal Yönetim İlkelerinin belirlenmesine ve uygulanmasına ilişkin tebliğ uyarınca Şirketimizin Denetimden Sorumlu Komitesinin aşağıdaki şekilde teşkilineDenetimden Sorumlu Komite Başkanı : Hasan Basri AktanDenetimden Sorumlu Komite Üyesi : Atilla ZeybekIII - Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 No'lu Kurumsal Yönetim İlkelerinin belirlenmesine ve uygulanmasına ilişkin tebliğ uyarınca Şirketimizin Riskin Erken Saptanma Komitesinin aşağıdaki şekilde teşkilineRiskin Erken Saptanma Komitesi Başkanı : Atilla ZeybekRiskin Erken Saptanma Komitesi Üyesi : Osman AslanKatılımcıların oy birliği ile karar verildi.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/871042BIST