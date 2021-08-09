***PARSN*** PARSAN MAKİNA PARÇALARI SANAYİİ A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri
09.08.2021 19:59
***PARSN*** PARSAN MAKİNA PARÇALARI SANAYİİ A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri )
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Türkçe
Yönetim Kurulu Komiteleri
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Tarih No :09.08.2021
Karar No : 2021 / 08-01
Karar No : 01
G Ü N D E M :
I – Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 No'lu tebliği uyarınca Kurumsal Yönetim Komitesi Üyelerinin seçimi.
II - Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 No'lu tebliği uyarınca Denetimden Sorumlu Komite Üyelerinin seçimi.
III- Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 No'lu tebliği uyarınca Riskin Erken Saptanma Komitesi Üyelerinin Şeçimi
H A Z I R B U L U N A N L A R :
Tevfik Yamantürk (Yönetim Kurulu Başkanı-Murahhas Üye), Alpaslan Aktuğ (Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı), Ahmet Ertuğrul (Üye), Olgun Şamlı (Üye),Orhan Metin (Üye), Ahmet İrfan Söylemezoğlu (Üye), Hasan Basri Aktan (Bağımsız Üye), Atilla Zeybek (Bağımsız Üye),Osman Aslan (Bağımsız Üye),
K A R A R L A R :
I- Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 No'lu Kurumsal Yönetim İlkelerinin belirlenmesine ve uygulanmasına ilişkin tebliğ uyarınca Şirketimizin Kurumsal Yönetim Komitesinin aşağıdaki şekilde teşkiline
Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanı : Atilla Zeybek
Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi : Osman Aslan
Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi : Cihan Alankaya
II- Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 No'lu Kurumsal Yönetim İlkelerinin belirlenmesine ve uygulanmasına ilişkin tebliğ uyarınca Şirketimizin Denetimden Sorumlu Komitesinin aşağıdaki şekilde teşkiline
Denetimden Sorumlu Komite Başkanı : Hasan Basri Aktan
Denetimden Sorumlu Komite Üyesi : Atilla Zeybek
III - Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 No'lu Kurumsal Yönetim İlkelerinin belirlenmesine ve uygulanmasına ilişkin tebliğ uyarınca Şirketimizin Riskin Erken Saptanma Komitesinin aşağıdaki şekilde teşkiline
Riskin Erken Saptanma Komitesi Başkanı : Atilla Zeybek
Riskin Erken Saptanma Komitesi Üyesi : Osman Aslan
Katılımcıların oy birliği ile karar verildi.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/956427
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