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***PARSN*** PARSAN MAKİNA PARÇALARI SANAYİİ A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri

26.04.2022 08:42
***PARSN*** PARSAN MAKİNA PARÇALARI SANAYİİ A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri


***PARSN*** PARSAN MAKİNA PARÇALARI SANAYİİ A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri )

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Yönetim Kurulu Komiteleri

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Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Tarih No :25.04.2022
Karar No : 2022 / 04-03
Karar No :  02
G Ü N D E M : 
I – Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 No'lu tebliği  uyarınca Yönetim Kurulu Komite Üyeliklerinin belirlenmesi
H A Z I R    B U L U N A N L A R :
Tevfik Yamantürk (Yönetim Kurulu Başkanı-Murahhas Üye), Alpaslan Aktuğ (Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı), Ahmet Ertuğrul (Üye), Olgun Şamlı (Üye),Orhan Metin (Üye), Ahmet İrfan Söylemezoğlu (Üye), Hasan Basri Aktan (Bağımsız Üye), Atilla Zeybek (Bağımsız Üye),Osman Aslan (Bağımsız Üye), 
 
K A R A R L A R :
 
I-   Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 No'lu  Kurumsal Yönetim İlkelerinin belirlenmesine ve uygulanmasına ilişkin tebliğ uyarınca  Şirketimizin Kurumsal Yönetim Komitesinin aşağıdaki şekilde teşkiline     
Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanı : Atilla Zeybek
Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi    : Osman Aslan
Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi    : Cihan Alankaya
 
II-  Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 No'lu Kurumsal Yönetim İlkelerinin belirlenmesine ve uygulanmasına ilişkin tebliğ uyarınca Şirketimizin Denetimden Sorumlu Komitesinin aşağıdaki şekilde teşkiline
 
Denetimden Sorumlu Komite Başkanı : Hasan Basri Aktan
Denetimden Sorumlu Komite Üyesi       : Atilla Zeybek
 
III   - Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 No'lu Kurumsal Yönetim İlkelerinin belirlenmesine ve uygulanmasına ilişkin tebliğ uyarınca Şirketimizin Riskin Erken Saptanma Komitesinin aşağıdaki şekilde teşkiline
 
Riskin Erken Saptanma Komitesi Başkanı :    Atilla Zeybek
Riskin Erken Saptanma Komitesi Üyesi       : Osman Aslan
 
Katılımcıların oy birliğiyle karar verildi.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1023673


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