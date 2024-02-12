***PATEK*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Endeks Şirketlerinde Değişiklik
12.02.2024 17:02
***PATEK*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Endeks Şirketlerinde Değişiklik )
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Türkçe
Endeks Şirketlerinde Değişiklik
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Bildirim İçeriği
Endeks Şirketlerinde Değişiklik
Açıklamalar
PASIFIK TEKNOLOJI payları, 13/02/2024 tarihinden itibaren Borsa İstanbul Ana Pazar'da işlem görmeye başlayacağından, söz konusu tarihten itibaren BIST Tüm, BIST Tüm-100, BIST Ana, BIST Halka Arz, BIST Katılım Tüm, BIST Teknoloji, BIST Bilişim, BIST Teknoloji Ağırlık Sınırlamalı ve BIST Istanbul endeksleri kapsamına dahil edilecek olup, endekslerin hesaplanmasında şirketin paylarının sayısı 134.000.000 ve fiili dolaşımdaki pay oranı ise %20 olarak dikkate alınacaktır.
Endeks Şirketlerinde Değişiklik
Pay Adı Kapsamına Dahil Edildiği Endeks Kapsamından Çıkarıldığı Endeks Geçerlilik Tarihi
PASIFIK TEKNOLOJI XUTUM 13/02/2024
PASIFIK TEKNOLOJI XTUMY 13/02/2024
PASIFIK TEKNOLOJI XBANA 13/02/2024
PASIFIK TEKNOLOJI XHARZ 13/02/2024
PASIFIK TEKNOLOJI XKTUM 13/02/2024
PASIFIK TEKNOLOJI XUTEK 13/02/2024
PASIFIK TEKNOLOJI XBLSM 13/02/2024
PASIFIK TEKNOLOJI XTKJS 13/02/2024
PASIFIK TEKNOLOJI XSIST 13/02/2024
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1248879
BIST