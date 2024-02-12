***PATEK*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Endeks Şirketlerinde Değişiklik









***PATEK*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Endeks Şirketlerinde Değişiklik )İlgili Şirketler [PATEK]İlgili Fonlar []TürkçeEndeks Şirketlerinde DeğişiklikYapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiEndeks Şirketlerinde DeğişiklikAçıklamalarPASIFIK TEKNOLOJI payları, 13/02/2024 tarihinden itibaren Borsa İstanbul Ana Pazar'da işlem görmeye başlayacağından, söz konusu tarihten itibaren BIST Tüm, BIST Tüm-100, BIST Ana, BIST Halka Arz, BIST Katılım Tüm, BIST Teknoloji, BIST Bilişim, BIST Teknoloji Ağırlık Sınırlamalı ve BIST Istanbul endeksleri kapsamına dahil edilecek olup, endekslerin hesaplanmasında şirketin paylarının sayısı 134.000.000 ve fiili dolaşımdaki pay oranı ise %20 olarak dikkate alınacaktır.Endeks Şirketlerinde DeğişiklikPay Adı Kapsamına Dahil Edildiği Endeks Kapsamından Çıkarıldığı Endeks Geçerlilik TarihiPASIFIK TEKNOLOJI XUTUM 13/02/2024PASIFIK TEKNOLOJI XTUMY 13/02/2024PASIFIK TEKNOLOJI XBANA 13/02/2024PASIFIK TEKNOLOJI XHARZ 13/02/2024PASIFIK TEKNOLOJI XKTUM 13/02/2024PASIFIK TEKNOLOJI XUTEK 13/02/2024PASIFIK TEKNOLOJI XBLSM 13/02/2024PASIFIK TEKNOLOJI XTKJS 13/02/2024PASIFIK TEKNOLOJI XSIST 13/02/2024http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1248879BIST