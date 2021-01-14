***PBT* *PBTR*** PASHA YATIRIM BANKASI A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim









***PBT******PBTR*** PASHA YATIRIM BANKASI A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Sermaye Piyasası İhracına İlişkin Sermaye Piyasası Kurulu'na izin başvurusu yapılmasıYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYetkili Organ Karar Tarihi 26.11.2020İhraç Tavanı Tutarı 300.000.000Para Birimi TRYİhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiEk Açıklamalar26/11/2020 tarih ve 2020/97 sayılı Yönetim Kurulu Kararı ile karar alınan borçlanma aracı ihracına istinaden Sermaye Piyasası Kurulu'na ihraç izin başvurusu yapılmıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/902120BIST