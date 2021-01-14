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***PBT* *PBTR*** PASHA YATIRIM BANKASI A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim

14.01.2021 15:18



***PBT******PBTR*** PASHA YATIRIM BANKASI A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Sermaye Piyasası İhracına İlişkin Sermaye Piyasası Kurulu'na izin başvurusu yapılması
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yetkili Organ Karar Tarihi 26.11.2020
İhraç Tavanı Tutarı 300.000.000
Para Birimi TRY
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi

Ek Açıklamalar
26/11/2020 tarih ve 2020/97 sayılı Yönetim Kurulu Kararı ile karar alınan borçlanma aracı ihracına istinaden Sermaye Piyasası Kurulu'na ihraç izin başvurusu yapılmıştır.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/902120


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