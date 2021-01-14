***PBT* *PBTR*** PASHA YATIRIM BANKASI A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim
14.01.2021 15:18
***PBT******PBTR*** PASHA YATIRIM BANKASI A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Sermaye Piyasası İhracına İlişkin Sermaye Piyasası Kurulu'na izin başvurusu yapılması
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yetkili Organ Karar Tarihi 26.11.2020
İhraç Tavanı Tutarı 300.000.000
Para Birimi TRY
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
Ek Açıklamalar
26/11/2020 tarih ve 2020/97 sayılı Yönetim Kurulu Kararı ile karar alınan borçlanma aracı ihracına istinaden Sermaye Piyasası Kurulu'na ihraç izin başvurusu yapılmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/902120
BIST
15:381.555
En Yüksek
|Değişim
|: -0,25%
|| -3,91
|Açılış
|: 1.567
|
|Önceki Kapanış
|: 1.559
|
1.568
En Düşük
1.552
15:387,3789
En Yüksek
|Değişim
|: -0,32%
|| -0,0239
|Açılış
|: 7,3730
|
|Önceki Kapanış
|: 7,4200
|
7,4582
En Düşük
7,3685
15:388,9768
En Yüksek
|Değişim
|: -0,26%
|| -0,0236
|Açılış
|: 8,9500
|
|Önceki Kapanış
|: 9,0300
|
9,0707
En Düşük
8,9655
15:38436,55
En Yüksek
|Değişim
|: -0,68%
|| -2,99
|Açılış
|: 436,55
|
|Önceki Kapanış
|: 439,54
|
441,73
En Düşük
435,43
BIST En Aktif Hisseler15:38
|PKENT
|979,00
|2.164.199
|% 10,00
|
|YAPRK
|117,80
|26.208.501
|% 9,99
|
|KSTUR
|189,30
|1.461.317
|% 9,99
|
|YESIL
|167,50
|72.367.345
|% 9,98
|
|POLTK
|437,40
|34.379.203
|% 9,98
|
|AYES
|9,81
|356.835
|% -10,00
|
|EMNIS
|41,92
|5.340.315
|% -9,97
|
|MZHLD
|32,86
|341.563
|% -9,97
|
|KUTPO
|55,60
|125.570.613
|% -9,96
|
|UZERB
|86,75
|3.328.217
|% -9,96
|
|THYAO
|13,26
|1.682.576.312
|% -0,15
|
|DOHOL
|3,67
|1.424.495.974
|% -2,91
|
|KOZAL
|113,70
|988.571.004
|% -0,44
|
|EKGYO
|2,47
|975.103.731
|% 0,82
|
|TCELL
|16,89
|970.801.267
|% -1,52
|
|SKBNK
|1,63
|826.736.345
|% 1,87
|
|EKGYO
|2,47
|975.103.731
|% 0,82
|
|DOHOL
|3,67
|1.424.495.974
|% -2,91
|
|TSKB
|1,89
|398.172.927
|% -0,53
|
|PETKM
|5,16
|679.307.333
|% -0,39
|
|15:38
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,3741
|7,3789
|% -0,32
|
|Euro
|8,9694
|8,9768
|% -0,26
|
|Sterlin
|10,0404
|10,0908
|% -0,20
|
|Frank
|8,2534
|8,3031
|% -0,64
|
|Riyal
|1,9606
|1,9704
|% -0,36
|
|15:38
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.843
|1.844
|-5,01
|
|Altın Gr.
|437
|437
|-2,62
|
|Cumhuriyet
|2.907
|2.951
|-43,00
|
|Tam
|2.891
|2.964
|-43,60
|
|Yarım
|1.397
|1.434
|-21,09
|
|Çeyrek
|701
|717
|-10,55
|
|Gümüş.Ons
|25,26
|25,30
|0,05
|
|Gümüş Gr.
|5,98
|5,99
|-0,01
|
|B. Petrol
|55,84
|55,84
|-0,22
|
Seans Raporu
15:38
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-
15:49OYLUM
Yüzde -4.09 oranında düşüşle 4.92 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 127, 127 adet işlem
-
15:48DYOBY
Yüzde -4.06 oranında düşüşle 12.28 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 595, 513 adet işlem
-
15:47XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -11, 14 kaybederek (% -0.66 ) 1, 686
-
15:47
Adet bazında en çok işlem gören ilk 3 hisse senedi SKBNK, EKGYO, DOHOL
-
15:47XU100
Endeks 1, 554 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 33 altında . İşlem hacmi 23, 557.00 milyon TL de