***PBT* *PBTR*** PASHA YATIRIM BANKASI A.Ş.( Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Derecelendirmesi









***PBT******PBTR*** PASHA YATIRIM BANKASI A.Ş.( Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Derecelendirmesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeKurumsal Yönetim İlkelerine Uyum DerecelendirmesiBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Evet (Yes)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi08/06/2021Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Derecelendirme Kuruluşu UnvanıJCR AVRASYA DERECELENDİRME A.ŞSözleşme Geçerlilik Başlangıç Tarihi22/03/2021Sözleşme Geçerlilik Bitiş Tarihi22/03/2022Not Geçerlilik Başlangıç Tarihi08/06/2021AçıklamaBankamızın 08/06/2021 tarihli Kamuyu Aydınlatma Platformu bildirisinde "Menfaat Sahipleri"ne ilişkin Kurumsal Yönetim Uyum Derecelendirme Notu "93,03" yerine sehven "90,03" olarak girilmiştir.Hatalı bildirime konu ilgili tabloda düzeltme gerçekleştirilmiştir.Pay Sahipleri Kamuyu Aydınlatma ve Şeffaflık Menfaat Sahipleri Yönetim Kurulu Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Derecelendirme NotuKurumsal Yönetim Uyum Derecelendirme NotuAğırlık% 25 % 25 % 15 % 35 % 100Alınan Not90,7 91,9 93,03 93,4 92,29http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/941342BIST