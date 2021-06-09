***PBT* *PBTR*** PASHA YATIRIM BANKASI A.Ş.( Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Derecelendirmesi
09.06.2021 10:27
***PBT******PBTR*** PASHA YATIRIM BANKASI A.Ş.( Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Derecelendirmesi )
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İlgili Fonlar []
Türkçe
Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Derecelendirmesi
Bildirim İçeriği
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Evet (Yes)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
08/06/2021
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Derecelendirme Kuruluşu Unvanı
JCR AVRASYA DERECELENDİRME A.Ş
Sözleşme Geçerlilik Başlangıç Tarihi
22/03/2021
Sözleşme Geçerlilik Bitiş Tarihi
22/03/2022
Not Geçerlilik Başlangıç Tarihi
08/06/2021
Açıklama
Bankamızın 08/06/2021 tarihli Kamuyu Aydınlatma Platformu bildirisinde "Menfaat Sahipleri"ne ilişkin Kurumsal Yönetim Uyum Derecelendirme Notu "93,03" yerine sehven "90,03" olarak girilmiştir.
Hatalı bildirime konu ilgili tabloda düzeltme gerçekleştirilmiştir.
Pay Sahipleri Kamuyu Aydınlatma ve Şeffaflık Menfaat Sahipleri Yönetim Kurulu Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Derecelendirme Notu
Kurumsal Yönetim Uyum Derecelendirme Notu
Ağırlık
% 25 % 25 % 15 % 35 % 100
Alınan Not
90,7 91,9 93,03 93,4 92,29
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/941342
BIST
10:291.452
En Yüksek
|Değişim
|: 0,32%
|| 4,67
|Açılış
|: 1.450
|
|Önceki Kapanış
|: 1.448
|
1.453
En Düşük
1.450
10:298,5957
En Yüksek
|Değişim
|: -0,11%
|| -0,0095
|Açılış
|: 8,5900
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6200
|
8,6223
En Düşük
8,5877
10:2910,4752
En Yüksek
|Değişim
|: -0,05%
|| -0,0051
|Açılış
|: 10,4600
|
|Önceki Kapanış
|: 10,4900
|
10,5076
En Düşük
10,4656
10:29522,64
En Yüksek
|Değişim
|: -0,21%
|| -1,11
|Açılış
|: 522,64
|
|Önceki Kapanış
|: 523,74
|
524,72
En Düşük
522,27
BIST En Aktif Hisseler10:29
|ATATP
|35,12
|49.124.486
|% 9,96
|
|SEKUR
|24,54
|4.780.227
|% 9,95
|
|BOBET
|4,43
|85.410.587
|% 9,93
|
|GSDDE
|6,10
|2.469.590
|% 9,91
|
|BMSCH
|5,85
|103.724.750
|% 9,35
|
|METUR
|7,07
|3.048.288
|% -5,73
|
|YESIL
|3,36
|9.242.673
|% -5,35
|
|BASCM
|13,00
|25.506
|% -4,06
|
|YAPRK
|37,78
|803.166
|% -3,99
|
|VAKKO
|13,68
|7.671.072
|% -3,80
|
|THYAO
|14,48
|263.094.844
|% 0,00
|
|GARAN
|8,32
|144.915.040
|% 0,24
|
|KRDMD
|7,81
|138.128.281
|% 0,77
|
|BMSCH
|5,85
|103.724.750
|% 9,35
|
|PGSUS
|83,85
|89.364.655
|% 1,33
|
|BOBET
|4,43
|85.410.587
|% 9,93
|
|BMSCH
|5,85
|103.724.750
|% 9,35
|
|THYAO
|14,48
|263.094.844
|% 0,00
|
|KRDMD
|7,81
|138.128.281
|% 0,77
|
|GARAN
|8,32
|144.915.040
|% 0,24
|
|10:29
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,5945
|8,5957
|% -0,11
|
|Euro
|10,4708
|10,4752
|% -0,05
|
|Sterlin
|12,1489
|12,2098
|% 0,05
|
|Frank
|9,5446
|9,6021
|% -0,12
|
|Riyal
|2,2842
|2,2956
|% -0,15
|
|10:29
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.891
|1.892
|-1,45
|
|Altın Gr.
|523
|523
|-1,11
|
|Cumhuriyet
|3.463
|3.516
|-2,00
|
|Tam
|3.445
|3.534
|-5,31
|
|Yarım
|1.665
|1.710
|-2,57
|
|Çeyrek
|835
|855
|-1,28
|
|Gümüş.Ons
|27,54
|27,58
|-0,05
|
|Gümüş Gr.
|7,62
|7,63
|-0,02
|
|B. Petrol
|72,53
|72,53
|0,31
|