Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***PBT* *PBTR*** PASHA YATIRIM BANKASI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

15.10.2020 16:44
GÜNCEL HABERLER



***PBT******PBTR*** PASHA YATIRIM BANKASI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

                                             Kurucusu olduğumuz Pasha Yatırım Bankası A.Ş. Birinci Varlık Finansmanı Fonu ile Pasha Yatırım Bankası A.Ş. Tarfin Varlık Finansmanı Fonu'nun ihraç etmiş olduğu VDMK'ların 15.10.2020 tarihli taksit itfa işlemleri tamamlanmıştır.
    ISIN  Kodu
   Nominal İhraç
    15/10/2020  Taksit Ödeme (TL)
      Ana Para + Faiz (TL)

    TRPPVFFE2015 
                 20,000,000
   4,000,000
   4,329,096

    TRPPASKT2011 
                 14,000,000
   2,500,000
   2,589,332

 





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/881980


BIST



uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
17:591.181
Değişim :  -0,67% |  -7,93
Açılış :  1.188  
Önceki Kapanış :  1.189  
En Yüksek
1.192 En Düşük
1.175
BIST En Aktif Hisseler17:58
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
AVOD 9,90 103.975.765 % 10,00  
FMIZP 129,80 33.765.301 % 10,00  
PENGD 6,71 154.034.254 % 10,00  
KENT 330,00 2.880.610 % 10,00  
EUYO 3,41 1.717.361 % 10,00  
daha fazla
17:58 Alış Satış %  
Dolar 7,9342 7,9435 % 0,42  
Euro 9,2871 9,2994 % 0,08  
Sterlin 10,2096 10,2608 % -0,51  
Frank 8,6508 8,7029 % 0,30  
Riyal 2,1096 2,1202 % 0,34  
daha fazla
17:58 Alış Satış %  
Altın Ons 1.900 1.900 -1,93  
Altın Gr. 485 485 1,74  
Cumhuriyet 3.204 3.252 -12,00  
Tam 3.186 3.265 -16,34  
Yarım 1.540 1.579 -7,91  
Çeyrek 772 790 -3,95  
Gümüş.Ons 23,96 24,01 -0,29  
Gümüş Gr. 6,11 6,12 -0,06  
B. Petrol 42,09 42,09 -1,23  
Seans Raporu 17:58
daha fazla
Copyright 2014 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru