***PBT* *PBTR*** PASHA YATIRIM BANKASI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
15.10.2020 16:44
***PBT******PBTR*** PASHA YATIRIM BANKASI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Kurucusu olduğumuz Pasha Yatırım Bankası A.Ş. Birinci Varlık Finansmanı Fonu ile Pasha Yatırım Bankası A.Ş. Tarfin Varlık Finansmanı Fonu'nun ihraç etmiş olduğu VDMK'ların 15.10.2020 tarihli taksit itfa işlemleri tamamlanmıştır.
ISIN Kodu
Nominal İhraç
15/10/2020 Taksit Ödeme (TL)
Ana Para + Faiz (TL)
TRPPVFFE2015
20,000,000
4,000,000
4,329,096
TRPPASKT2011
14,000,000
2,500,000
2,589,332
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/881980
BIST
17:591.181
En Yüksek
|Değişim
|: -0,67%
|| -7,93
|Açılış
|: 1.188
|
|Önceki Kapanış
|: 1.189
|
1.192
En Düşük
1.175
17:597,9394
En Yüksek
|Değişim
|: 0,36%
|| 0,0288
|Açılış
|: 7,9350
|
|Önceki Kapanış
|: 7,9250
|
7,9518
En Düşük
7,9004
17:599,2977
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,0059
|Açılış
|: 9,2750
|
|Önceki Kapanış
|: 9,3050
|
9,3384
En Düşük
9,2808
17:59485,01
En Yüksek
|Değişim
|: 0,28%
|| 1,35
|Açılış
|: 485,01
|
|Önceki Kapanış
|: 483,65
|
486,18
En Düşük
481,18
BIST En Aktif Hisseler17:58
|AVOD
|9,90
|103.975.765
|% 10,00
|
|FMIZP
|129,80
|33.765.301
|% 10,00
|
|PENGD
|6,71
|154.034.254
|% 10,00
|
|KENT
|330,00
|2.880.610
|% 10,00
|
|EUYO
|3,41
|1.717.361
|% 10,00
|
|BMELK
|13,05
|333.916
|% -10,00
|
|ORMA
|14,22
|546.609
|% -10,00
|
|TKURU
|325,00
|1.275.300
|% -10,00
|
|COSMO
|9,82
|175.513
|% -9,99
|
|YAPRK
|61,30
|463.796
|% -9,99
|
|ECILC
|7,16
|2.099.527.931
|% 3,77
|
|PETKM
|4,68
|1.970.824.733
|% -3,51
|
|ZOREN
|2,96
|1.451.102.915
|% -3,27
|
|EKGYO
|1,95
|1.341.715.206
|% 2,63
|
|KRDMD
|3,67
|942.157.643
|% -1,08
|
|EKGYO
|1,95
|1.341.715.206
|% 2,63
|
|ZOREN
|2,96
|1.451.102.915
|% -3,27
|
|PETKM
|4,68
|1.970.824.733
|% -3,51
|
|ECILC
|7,16
|2.099.527.931
|% 3,77
|
|KRDMD
|3,67
|942.157.643
|% -1,08
|
|17:58
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,9342
|7,9435
|% 0,42
|
|Euro
|9,2871
|9,2994
|% 0,08
|
|Sterlin
|10,2096
|10,2608
|% -0,51
|
|Frank
|8,6508
|8,7029
|% 0,30
|
|Riyal
|2,1096
|2,1202
|% 0,34
|
|17:58
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.900
|1.900
|-1,93
|
|Altın Gr.
|485
|485
|1,74
|
|Cumhuriyet
|3.204
|3.252
|-12,00
|
|Tam
|3.186
|3.265
|-16,34
|
|Yarım
|1.540
|1.579
|-7,91
|
|Çeyrek
|772
|790
|-3,95
|
|Gümüş.Ons
|23,96
|24,01
|-0,29
|
|Gümüş Gr.
|6,11
|6,12
|-0,06
|
|B. Petrol
|42,09
|42,09
|-1,23
|
Seans Raporu
17:58
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-
17:59AFYON
Yüzde -4.01 oranında düşüşle 4.55 lira fiyatla işlem gören hissede 36, 837, 182 adet işlem
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17:57XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -9, 77 kaybederek (% -0.74 ) 1, 303
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17:57XU100
Endeks 1, 183 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 53 altında . İşlem hacmi 21, 531.00 milyon TL de
-
17:56DERAS
Yüzde -3.80 oranında düşüşle 9.11 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 051, 420 adet işlem
-
17:55USAK
Yüzde -4.22 oranında düşüşle 2.27 lira fiyatla işlem gören hissede 52, 029, 104 adet işlem