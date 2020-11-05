***PBT* *PBTR*** PASHA YATIRIM BANKASI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
05.11.2020 17:36
***PBT******PBTR*** PASHA YATIRIM BANKASI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu'nun 28.10.2020 tarih ve 67/1336 sayılı kararı ile onayladığı ihraç belgesine istinaden Bankamız'ın kurucusu olduğu Pasha Yatırım Bankası A.Ş. Maygold Varlık Finansmanı Fonu tarafından bir yıl içerisinde Nitelikli Yatırımcılara ihraç edilmesi planlanan 45.000.000,00-TL (Kırkbeş milyon Türk Lirası) nominal değere kadar Varlığa Dayalı Menkul Kıymet ihraç tavanı içerisinde kalacak şekilde 05.11.2020 tarihinde TRPPAMFK2120 ISIN kodlu 15.000.000-TL nominal tutarda Varlığa Dayalı Menkul Kıymet (VDMK) ihraç işlemimiz gerçekleştirilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/886376
BIST
17:421.174
En Yüksek
|Değişim
|: 0,55%
|| 6,47
|Açılış
|: 1.173
|
|Önceki Kapanış
|: 1.168
|
1.185
En Düşük
1.166
17:428,4479
En Yüksek
|Değişim
|: 0,31%
|| 0,0264
|Açılış
|: 8,4750
|
|Önceki Kapanış
|: 8,4700
|
8,4795
En Düşük
8,4114
17:4210,0096
En Yüksek
|Değişim
|: 1,31%
|| 0,1298
|Açılış
|: 9,9950
|
|Önceki Kapanış
|: 9,9000
|
10,0305
En Düşük
9,8472
17:42525,19
En Yüksek
|Değişim
|: 1,81%
|| 9,34
|Açılış
|: 525,19
|
|Önceki Kapanış
|: 515,85
|
525,45
En Düşük
514,93
BIST En Aktif Hisseler17:42
|BLCYT
|6,60
|8.963.281
|% 10,00
|
|CASA
|41,80
|192.060
|% 10,00
|
|NATEN
|36,98
|89.816.574
|% 9,99
|
|DITAS
|30,60
|2.570.276
|% 9,99
|
|FLAP
|7,61
|104.505.147
|% 9,97
|
|EUYO
|10,44
|4.460.657
|% -10,00
|
|VANGD
|8,82
|3.454.370
|% -10,00
|
|ETYAT
|5,68
|2.342.892
|% -9,98
|
|ARTI
|5,59
|845.985
|% -9,98
|
|UZERB
|29,62
|859.721
|% -9,97
|
|GARAN
|6,92
|1.992.750.665
|% -0,14
|
|SISE
|6,59
|1.259.282.518
|% 1,85
|
|EKGYO
|1,78
|984.183.329
|% 1,71
|
|PETKM
|4,23
|951.853.228
|% -0,70
|
|TSKB
|1,98
|769.970.814
|% -4,35
|
|EKGYO
|1,78
|984.183.329
|% 1,71
|
|SKBNK
|1,84
|763.943.890
|% 8,24
|
|TSKB
|1,98
|769.970.814
|% -4,35
|
|GARAN
|6,92
|1.992.750.665
|% -0,14
|
|ALBRK
|1,70
|485.469.458
|% 3,66
|
|17:42
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,4443
|8,4479
|% 0,31
|
|Euro
|9,9970
|10,0096
|% 1,31
|
|Sterlin
|11,0391
|11,0944
|% 1,25
|
|Frank
|9,2965
|9,3525
|% 1,13
|
|Riyal
|2,2479
|2,2591
|% 0,41
|
|17:42
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.933
|1.933
|28,05
|
|Altın Gr.
|525
|525
|9,31
|
|Cumhuriyet
|3.474
|3.526
|38,00
|
|Tam
|3.459
|3.546
|38,34
|
|Yarım
|1.672
|1.715
|18,55
|
|Çeyrek
|838
|858
|9,27
|
|Gümüş.Ons
|24,91
|24,95
|1,04
|
|Gümüş Gr.
|6,77
|6,78
|0,30
|
|B. Petrol
|41,10
|41,10
|-0,12
|
Seans Raporu
17:42
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17:54ESCOM
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17:52XU100
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17:51SAYAS
Yüzde 4.61 oranında artışla 8.63 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 176, 917 adet işlem
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17:50NETAS
Yüzde 6.51 oranında artışla 22.58 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 227, 585 adet işlem
-
17:49GENTS
Yüzde 6.19 oranında artışla 4.29 lira fiyatla işlem gören hissede 7, 797, 351 adet işlem