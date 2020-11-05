***PBT* *PBTR*** PASHA YATIRIM BANKASI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***PBT******PBTR*** PASHA YATIRIM BANKASI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarSermaye Piyasası Kurulu'nun 28.10.2020 tarih ve 67/1336 sayılı kararı ile onayladığı ihraç belgesine istinaden Bankamız'ın kurucusu olduğu Pasha Yatırım Bankası A.Ş. Maygold Varlık Finansmanı Fonu tarafından bir yıl içerisinde Nitelikli Yatırımcılara ihraç edilmesi planlanan 45.000.000,00-TL (Kırkbeş milyon Türk Lirası) nominal değere kadar Varlığa Dayalı Menkul Kıymet ihraç tavanı içerisinde kalacak şekilde 05.11.2020 tarihinde TRPPAMFK2120 ISIN kodlu 15.000.000-TL nominal tutarda Varlığa Dayalı Menkul Kıymet (VDMK) ihraç işlemimiz gerçekleştirilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/886376BIST