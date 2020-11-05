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***PBT* *PBTR*** PASHA YATIRIM BANKASI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

05.11.2020 17:36
GÜNCEL HABERLER



***PBT******PBTR*** PASHA YATIRIM BANKASI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Özel Durum Açıklaması (Genel)

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Açıklamalar

Sermaye Piyasası Kurulu'nun 28.10.2020 tarih ve 67/1336 sayılı kararı ile onayladığı ihraç belgesine istinaden Bankamız'ın kurucusu olduğu Pasha Yatırım Bankası A.Ş. Maygold Varlık Finansmanı Fonu tarafından bir yıl içerisinde Nitelikli Yatırımcılara ihraç edilmesi planlanan 45.000.000,00-TL (Kırkbeş milyon Türk Lirası) nominal değere kadar Varlığa Dayalı Menkul Kıymet ihraç tavanı içerisinde kalacak şekilde 05.11.2020 tarihinde TRPPAMFK2120   ISIN kodlu 15.000.000-TL nominal tutarda Varlığa Dayalı Menkul Kıymet (VDMK) ihraç işlemimiz gerçekleştirilmiştir.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/886376


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