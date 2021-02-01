***PBT* *PBTR*** PASHA YATIRIM BANKASI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***PBT******PBTR*** PASHA YATIRIM BANKASI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarBankamız Yönetim Kurulu'nun 01.02.2021 tarihli kararı uyarıncaBankanın kurucusu olduğu "PASHA Yatırım Bankası A.Ş. Birinci Varlık Finansmanı Fonu", "PASHA Yatırım Bankası A.Ş. Tarfin Varlık Finansmanı Fonu" ve "PASHA Yatırım Bankası A.Ş. Maygold Varlık Finansmanı Fonu" unvanlı varlık finansmanı fonlarında Kurul üyesi olarak görev yapan Mustafa DUMAN'ın görevinden ayrılması nedeniyle boşalan Fon Kurulu üyeliklerine "PASHA Yatırım Bankası A.Ş. Birinci Varlık Finansmanı Fonu" ve "PASHA Yatırım Bankası A.Ş. Tarfin Varlık Finansmanı Fonu" unvanlı fonlarda Ender SÖZER'in, "PASHA Yatırım Bankası A.Ş. Maygold Varlık Finansmanı Fonu" unvanlı fonda ise Benan Bilge KÖKSAL'ın atanmasına,Her bir fonun iç tüzüklerinde Fon Kurulu üyeleriyle alakalı "Fon Kurul Üyeleri'nin" başlıklı 3.1.4. maddesi ile "Fonun Temsil ve İlzamı" başlıklı 5. maddesinin yeni Fon Kurulu üyelerini içerecek şekilde değiştirilmesi amacıyla Sermaye Piyasası Kurulu'na gerekli başvurunun yapılmasına karar verilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/906715BIST