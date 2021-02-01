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***PBT* *PBTR*** PASHA YATIRIM BANKASI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

01.02.2021 17:08



***PBT******PBTR*** PASHA YATIRIM BANKASI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Özel Durum Açıklaması (Genel)

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Bildirim İçeriği

Açıklamalar

     Bankamız Yönetim Kurulu'nun 01.02.2021 tarihli kararı uyarınca
Bankanın kurucusu olduğu "PASHA Yatırım Bankası A.Ş. Birinci Varlık Finansmanı Fonu", "PASHA Yatırım Bankası A.Ş. Tarfin Varlık Finansmanı Fonu" ve "PASHA Yatırım Bankası A.Ş. Maygold Varlık Finansmanı Fonu" unvanlı varlık finansmanı fonlarında Kurul üyesi olarak görev yapan Mustafa DUMAN'ın görevinden ayrılması nedeniyle boşalan Fon Kurulu üyeliklerine  "PASHA Yatırım Bankası A.Ş. Birinci Varlık Finansmanı Fonu" ve "PASHA Yatırım Bankası A.Ş. Tarfin Varlık Finansmanı Fonu" unvanlı fonlarda Ender SÖZER'in, "PASHA Yatırım Bankası A.Ş. Maygold Varlık Finansmanı Fonu" unvanlı fonda ise Benan Bilge KÖKSAL'ın atanmasına,
Her bir fonun iç tüzüklerinde Fon Kurulu üyeleriyle alakalı "Fon Kurul Üyeleri'nin" başlıklı 3.1.4. maddesi ile "Fonun Temsil ve İlzamı" başlıklı 5. maddesinin yeni Fon Kurulu üyelerini içerecek şekilde değiştirilmesi amacıyla Sermaye Piyasası Kurulu'na gerekli başvurunun yapılmasına karar verilmiştir. 





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/906715


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