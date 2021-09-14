***PBT* *PBTR*** PASHA YATIRIM BANKASI A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)
14.09.2021 14:27
***PBT******PBTR*** PASHA YATIRIM BANKASI A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )
Özet Bilgi Yurtdışı Tahvil İtfası
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 18.04.2018
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 135.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Yurtdışı Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt Dışı
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Türü Özel Sektör Tahvili
Vadesi 14.09.2021
Vade (Gün Sayısı) 1.188
Vade Başlangıç Tarihi 14.06.2018
Ek Açıklamalar
Bankamızca Sermaye Piyasası Kurulu tarafından 31/05/2018 tarih 24/663 sayı ile kayda alınmış yurtdışında 135.000.000 TL ihraç tavanı içerisinde AZ2002020173 ISIN kodlu, 25.000.000 USD nominal değerli tahvilin 14/09/2021 tarihinde itfası gerçekleştirilmiştir. Kamuya saygıyla duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/963698
BIST
17:361.425
En Yüksek
|Değişim
|: -0,64%
|| -9,19
|Açılış
|: 1.434
|
|Önceki Kapanış
|: 1.434
|
1.441
En Düşük
1.420
17:368,4405
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 0,0089
|Açılış
|: 8,4330
|
|Önceki Kapanış
|: 8,4400
|
8,4600
En Düşük
8,4156
17:369,9777
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 0,0109
|Açılış
|: 9,9550
|
|Önceki Kapanış
|: 9,9700
|
10,0097
En Düşük
9,9516
17:36487,13
En Yüksek
|Değişim
|: -0,48%
|| -2,34
|Açılış
|: 487,13
|
|Önceki Kapanış
|: 489,47
|
490,42
En Düşük
486,49
BIST En Aktif Hisseler17:34
|OYLUM
|6,27
|22.530.023
|% 10,00
|
|YEOTK
|47,12
|484.872.787
|% 9,99
|
|YUNSA
|13,23
|23.291.420
|% 9,98
|
|BIOEN
|35,08
|389.413.563
|% 9,97
|
|DESPC
|12,46
|55.259.264
|% 9,97
|
|DOGUB
|5,51
|21.642.390
|% -9,97
|
|KTSKR
|70,10
|2.095.640
|% -9,96
|
|ISKPL
|8,90
|65.443.510
|% -9,92
|
|SELVA
|8,27
|109.344.086
|% -9,91
|
|DIRIT
|5,87
|798.975
|% -9,55
|
|GARAN
|9,44
|1.181.833.614
|% -1,26
|
|TUPRS
|109,40
|1.086.135.992
|% 2,53
|
|KRDMD
|6,99
|673.485.552
|% -1,13
|
|ORCAY
|20,86
|612.850.349
|% 9,44
|
|THYAO
|12,22
|559.101.105
|% -1,77
|
|YKBNK
|2,47
|537.702.503
|% -0,40
|
|MRGYO
|1,12
|156.313.821
|% -3,45
|
|GARAN
|9,44
|1.181.833.614
|% -1,26
|
|ODAS
|1,44
|172.932.594
|% -1,37
|
|KRDMD
|6,99
|673.485.552
|% -1,13
|
|17:34
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,4361
|8,4395
|% 0,09
|
|Euro
|9,9687
|9,9776
|% 0,11
|
|Sterlin
|11,6552
|11,7136
|% 0,37
|
|Frank
|9,1566
|9,2117
|% 0,28
|
|Riyal
|2,2452
|2,2565
|% 0,13
|
|17:34
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.793
|1.794
|-11,10
|
|Altın Gr.
|488
|488
|-1,28
|
|Cumhuriyet
|3.226
|3.275
|-1,00
|
|Tam
|3.211
|3.292
|-2,16
|
|Yarım
|1.552
|1.592
|-1,04
|
|Çeyrek
|778
|796
|-0,52
|
|Gümüş.Ons
|23,81
|23,84
|-0,03
|
|Gümüş Gr.
|6,48
|6,49
|0,02
|
|B. Petrol
|75,71
|75,71
|2,11
|