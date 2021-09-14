***PBT* *PBTR*** PASHA YATIRIM BANKASI A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)









***PBT******PBTR*** PASHA YATIRIM BANKASI A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )Özet Bilgi Yurtdışı Tahvil İtfasıYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 18.04.2018İlgili İhraç Tavanı BilgileriPara Birimi TRYTutar 135.000.000İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Yurtdışı SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt Dışıİhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı BilgileriTürü Özel Sektör TahviliVadesi 14.09.2021Vade (Gün Sayısı) 1.188Vade Başlangıç Tarihi 14.06.2018Ek AçıklamalarBankamızca Sermaye Piyasası Kurulu tarafından 31/05/2018 tarih 24/663 sayı ile kayda alınmış yurtdışında 135.000.000 TL ihraç tavanı içerisinde AZ2002020173 ISIN kodlu, 25.000.000 USD nominal değerli tahvilin 14/09/2021 tarihinde itfası gerçekleştirilmiştir. Kamuya saygıyla duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/963698BIST