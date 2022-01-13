***PBT* *PBTR*** PASHA YATIRIM BANKASI A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)
13.01.2022 17:11
***PBT******PBTR*** PASHA YATIRIM BANKASI A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )
Özet Bilgi Bono ihracının tamamlanması
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 22.10.2021
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 500.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke Türkiye
Türü Finansman Bonosu
Vadesi 24.03.2022
Vade (Gün Sayısı) 70
Faiz Oranı Türü İskontolu
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRFPASH32210
Satışa Başlanma Tarihi 11.01.2022
Satışın Tamamlanma Tarihi 13.01.2022
Vade Başlangıç Tarihi 13.01.2022
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 120.000.000
Kupon Sayısı 0
İtfa Tarihi 24.03.2022
Kayıt Tarihi 23.03.2022 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 24.03.2022
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 120.000.000
Döviz Cinsi TRY
Ek Açıklamalar
Bankamız, 120.000.000 TL nominal değerli, 70 gün vadeli, 24 Mart 2022 itfa tarihli TRFPASH32210 ISIN kodlu bononun Nitelikli Yatırımcılara satışını gerçekleştirmiştir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/993591
BIST