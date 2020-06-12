***PBT* *PBTR*** PASHA YATIRIM BANKASI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
12.06.2020 17:20
***PBT******PBTR*** PASHA YATIRIM BANKASI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
İletişim Bilgileri
Merkez Adresi PASHA Plaza, Sultan Selim Mahallesi, Hümeyra Sokak, No:2/7, 34415, Kağıthane, İstanbul
Pazar, Endeks ve Sermaye Piyasası Araçları Bilgileri
Son Durum İtibariyle Ortaklık Sermaye Piyasası Araçlarının Kote Edildiği Diğer Borsalar veya İşlem Gördüğü Teşkilatlanmış Piyasalar
Kote Edilen/İşlem Gören Sermaye Piyasası Aracının Türü Kotasyon/İşlem Görmeye Başlama Tarihi İlgili Piyasanın/Borsanın Bulunduğu Ülke İlgili Piyasanın/Borsanın İsmi Piyasanın/Borsanın İlgili Pazarı
Borçlanma Aracı 08.05.2020 Türkiye BIST Borçlanma Araçları Kesin Alım Satım Pazarı
Ortaklık Hakkı Vermeyen Sermaye Piyasası Araçlarına İlişkin Bilgi
Sermaye Piyasası Aracının Niteliği İhraç Tavan Tutarı Para Birimi Yurtiçi/Yurtdışı İhraç Tavanı Başlangıç Tarihi İhraç Tavanı Bitiş Tarihi Satış Yöntemi Varsa Fon Kullanıcısı
Borçlanma Aracı 300000000 TRY Yurtiçi 23.01.2020 23.01.2021 Nitelikli Yatırımcıya Satış
Borçlanma Aracı 50000000 USD Yurtdışı 15.08.2019 15.08.2020 Nitelikli Yatırımcıya Satış
Kira Sertifikası 150000000 TRY Yurtiçi 18.07.2019 18.07.2020 Nitelikli Yatırımcıya Satış
Sermaye ve Ortaklık Yapısı Bilgileri
Son Durum İtibariyle Sermayeye Dolaylı Yoldan Sahip Olan Gerçek ve Tüzel Kişiler
Ortağın Adı-Soyadı/Ticaret Unvanı Sermayedeki Payı Para Birimi Sermayedeki Payı (%)
Bless Ltd. 149204000 TRY 29,84
Reveri Ltd. 149204000 TRY 29,84
Ador Ltd. 76439000 TRY 15,29
Arif Pashayev 10463000 TRY 24,99
Yönetime İlişkin Bilgiler
Sermaye Piyasası Faaliyetleri ile ilgili İmza Yetkisine Sahip Şahıslar
Adı-Soyadı Görevi
Ender Sözer Hazine Birimi, Direktör
Ayşe Güzeltuna Hazine Birimi, Müdür
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/850997
BIST