***PBT******PBTR*** PASHA YATIRIM BANKASI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )İletişim BilgileriMerkez Adresi PASHA Plaza, Sultan Selim Mahallesi, Hümeyra Sokak, No:2/7, 34415, Kağıthane, İstanbulPazar, Endeks ve Sermaye Piyasası Araçları BilgileriSon Durum İtibariyle Ortaklık Sermaye Piyasası Araçlarının Kote Edildiği Diğer Borsalar veya İşlem Gördüğü Teşkilatlanmış PiyasalarKote Edilen/İşlem Gören Sermaye Piyasası Aracının Türü Kotasyon/İşlem Görmeye Başlama Tarihi İlgili Piyasanın/Borsanın Bulunduğu Ülke İlgili Piyasanın/Borsanın İsmi Piyasanın/Borsanın İlgili PazarıBorçlanma Aracı 08.05.2020 Türkiye BIST Borçlanma Araçları Kesin Alım Satım PazarıOrtaklık Hakkı Vermeyen Sermaye Piyasası Araçlarına İlişkin BilgiSermaye Piyasası Aracının Niteliği İhraç Tavan Tutarı Para Birimi Yurtiçi/Yurtdışı İhraç Tavanı Başlangıç Tarihi İhraç Tavanı Bitiş Tarihi Satış Yöntemi Varsa Fon KullanıcısıBorçlanma Aracı 300000000 TRY Yurtiçi 23.01.2020 23.01.2021 Nitelikli Yatırımcıya SatışBorçlanma Aracı 50000000 USD Yurtdışı 15.08.2019 15.08.2020 Nitelikli Yatırımcıya SatışKira Sertifikası 150000000 TRY Yurtiçi 18.07.2019 18.07.2020 Nitelikli Yatırımcıya SatışSermaye ve Ortaklık Yapısı BilgileriSon Durum İtibariyle Sermayeye Dolaylı Yoldan Sahip Olan Gerçek ve Tüzel KişilerOrtağın Adı-Soyadı/Ticaret Unvanı Sermayedeki Payı Para Birimi Sermayedeki Payı (%)Bless Ltd. 149204000 TRY 29,84Reveri Ltd. 149204000 TRY 29,84Ador Ltd. 76439000 TRY 15,29Arif Pashayev 10463000 TRY 24,99Yönetime İlişkin BilgilerSermaye Piyasası Faaliyetleri ile ilgili İmza Yetkisine Sahip ŞahıslarAdı-Soyadı GöreviEnder Sözer Hazine Birimi, DirektörAyşe Güzeltuna Hazine Birimi, Müdürhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/850997BIST