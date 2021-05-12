***PBT* *PBTR*** PASHA YATIRIM BANKASI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
12.05.2021 11:05
***PBT******PBTR*** PASHA YATIRIM BANKASI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Sermaye ve Ortaklık Yapısı Bilgileri
Son Durum İtibariyle Sermayeye Dolaylı Yoldan Sahip Olan Gerçek ve Tüzel Kişiler
Ortağın Adı-Soyadı/Ticaret Unvanı Sermayedeki Payı Para Birimi Sermayedeki Payı (%)
Bless LLC 144.868.948,40 TRY 28,97
Reveri LLC 144.868.948,40 TRY 28,97
Ador LLC 71.800.245,92 TRY 14,36
Arif Pashayev 88.251.243,57 TRY 17,65
Mir Jamal Pashayev 51.733.903,91 TRY 10,35
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/936347
BIST
11:261.444
En Yüksek
|Değişim
|: -0,06%
|| -0,87
|Açılış
|: 1.441
|
|Önceki Kapanış
|: 1.445
|
1.445
En Düşük
1.438
11:268,3228
En Yüksek
|Değişim
|: 0,52%
|| 0,0430
|Açılış
|: 8,2250
|
|Önceki Kapanış
|: 8,1400
|
8,3379
En Düşük
8,2733
11:2610,1003
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 0,0129
|Açılış
|: 9,9650
|
|Önceki Kapanış
|: 9,9650
|
10,1306
En Düşük
10,0522
11:26489,99
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 0,86
|Açılış
|: 489,99
|
|Önceki Kapanış
|: 489,13
|
491,72
En Düşük
487,22
BIST En Aktif Hisseler11:24
|DGGYO
|10,69
|1.660.465
|% 9,98
|
|YAPRK
|82,35
|2.280.497
|% 9,95
|
|CANTE
|6,14
|50.090.895
|% 9,84
|
|GSRAY
|3,52
|170.227.265
|% 9,32
|
|CEMAS
|1,44
|141.103.932
|% 9,09
|
|VAKFN
|11,34
|110.483.217
|% -10,00
|
|FENER
|23,52
|82.268.758
|% -9,95
|
|BJKAS
|9,18
|69.173.095
|% -9,29
|
|DENGE
|5,26
|32.502
|% -7,72
|
|ISGSY
|16,50
|14.972.584
|% -7,15
|
|THYAO
|13,26
|360.902.654
|% -0,67
|
|PETKM
|6,53
|235.558.403
|% -1,51
|
|KRDMD
|8,53
|199.332.540
|% -0,58
|
|EREGL
|20,14
|172.345.236
|% 0,20
|
|GSRAY
|3,52
|170.227.265
|% 9,32
|
|CEMAS
|1,44
|141.103.932
|% 9,09
|
|GSRAY
|3,52
|170.227.265
|% 9,32
|
|YKBNK
|2,11
|100.571.349
|% -0,47
|
|PETKM
|6,53
|235.558.403
|% -1,51
|
|KARSN
|4,32
|143.181.355
|% -2,04
|
|11:24
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,3233
|8,3263
|% 0,56
|
|Euro
|10,0973
|10,1077
|% 0,20
|
|Sterlin
|11,7255
|11,7843
|% 0,45
|
|Frank
|9,1642
|9,2195
|% 0,43
|
|Riyal
|2,2119
|2,2230
|% 0,50
|
|11:24
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.831
|1.832
|-6,02
|
|Altın Gr.
|490
|490
|0,98
|
|Cumhuriyet
|3.112
|3.159
|45,00
|
|Tam
|3.100
|3.178
|48,34
|
|Yarım
|1.498
|1.538
|23,38
|
|Çeyrek
|752
|769
|11,69
|
|Gümüş.Ons
|27,35
|27,37
|-0,26
|
|Gümüş Gr.
|7,32
|7,33
|-0,02
|
|B. Petrol
|69,20
|69,20
|0,65
|