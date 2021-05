***PBT* *PBTR*** PASHA YATIRIM BANKASI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***PBT******PBTR*** PASHA YATIRIM BANKASI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )Sermaye ve Ortaklık Yapısı BilgileriSon Durum İtibariyle Sermayeye Dolaylı Yoldan Sahip Olan Gerçek ve Tüzel KişilerOrtağın Adı-Soyadı/Ticaret Unvanı Sermayedeki Payı Para Birimi Sermayedeki Payı (%)Bless LLC 144.868.948,40 TRY 28,97Reveri LLC 144.868.948,40 TRY 28,97Ador LLC 71.800.245,92 TRY 14,36Arif Pashayev 88.251.243,57 TRY 17,65Mir Jamal Pashayev 51.733.903,91 TRY 10,35http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/936347BIST