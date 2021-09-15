***PBT* *PBTR*** PASHA YATIRIM BANKASI A.Ş.( Tertip İhraç Belgesi









***PBT******PBTR*** PASHA YATIRIM BANKASI A.Ş.( Tertip İhraç Belgesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeTertip İhraç BelgesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalarKurucusu olduğumuz PASHA Yatırım Bankası A.Ş. Birinci Varlık Finansmanı Fonu'nun 200.000.000.-TL nominal ihraç limiti içerisinde gerçekleştireceği 50.000.000.-TL nominal değerde Varlığa Dayalı Menkul Kıymet ihracına ilişkin onaylı Tertip İhraç Belgesi ve Tertip İhraç Belgesi Eki, Sermaye Piyasası Kurulu'nun E-29833736-105.02.02-10739 sayı ve 14.09.2021 tarihli yazısı ile tarafımıza iletilmiştir. Bahse konu tertip ihraç belgesi ve tertip ihraç belgesi eki bildirim ekinde kamunun bilgisine sunulmuştur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/963927BIST