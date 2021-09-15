***PBT* *PBTR*** PASHA YATIRIM BANKASI A.Ş.( Tertip İhraç Belgesi
15.09.2021 15:56
***PBT******PBTR*** PASHA YATIRIM BANKASI A.Ş.( Tertip İhraç Belgesi )
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Türkçe
Tertip İhraç Belgesi
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Açıklamalar
Kurucusu olduğumuz PASHA Yatırım Bankası A.Ş. Birinci Varlık Finansmanı Fonu'nun 200.000.000.-TL nominal ihraç limiti içerisinde gerçekleştireceği 50.000.000.-TL nominal değerde Varlığa Dayalı Menkul Kıymet ihracına ilişkin onaylı Tertip İhraç Belgesi ve Tertip İhraç Belgesi Eki, Sermaye Piyasası Kurulu'nun E-29833736-105.02.02-10739 sayı ve 14.09.2021 tarihli yazısı ile tarafımıza iletilmiştir. Bahse konu tertip ihraç belgesi ve tertip ihraç belgesi eki bildirim ekinde kamunun bilgisine sunulmuştur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/963927
BIST
17:111.424
En Yüksek
|Değişim
|: -0,70%
|| -10,06
|Açılış
|: 1.434
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|Önceki Kapanış
|: 1.434
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1.441
En Düşük
1.420
17:118,4472
En Yüksek
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|: 8,4330
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8,4600
En Düşük
8,4156
17:119,9901
En Yüksek
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490,42
En Düşük
486,49
BIST En Aktif Hisseler17:09
|OYLUM
|6,27
|19.991.573
|% 10,00
|
|YEOTK
|47,12
|484.681.951
|% 9,99
|
|YUNSA
|13,23
|23.189.337
|% 9,98
|
|BIOEN
|35,08
|387.931.819
|% 9,97
|
|DESPC
|12,46
|55.093.048
|% 9,97
|
|DOGUB
|5,51
|21.542.191
|% -9,97
|
|KTSKR
|70,10
|2.038.718
|% -9,96
|
|ISKPL
|8,90
|65.368.091
|% -9,92
|
|SELVA
|8,27
|109.302.662
|% -9,91
|
|DIRIT
|5,87
|798.975
|% -9,55
|
|GARAN
|9,43
|1.096.239.897
|% -1,36
|
|TUPRS
|109,20
|1.031.832.625
|% 2,34
|
|KRDMD
|6,95
|614.299.279
|% -1,70
|
|ORCAY
|19,97
|550.363.363
|% 4,77
|
|THYAO
|12,22
|520.494.923
|% -1,77
|
|YKBNK
|2,46
|445.160.686
|% -0,81
|
|MRGYO
|1,12
|151.967.132
|% -3,45
|
|GARAN
|9,43
|1.096.239.897
|% -1,36
|
|ODAS
|1,46
|166.495.327
|% 0,00
|
|EKGYO
|1,84
|162.828.905
|% -0,54
|
|17:09
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,4461
|8,4509
|% 0,23
|
|Euro
|9,9864
|9,9910
|% 0,24
|
|Sterlin
|11,6537
|11,7121
|% 0,36
|
|Frank
|9,1519
|9,2071
|% 0,23
|
|Riyal
|2,2433
|2,2546
|% 0,05
|
|17:09
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.795
|1.795
|-9,68
|
|Altın Gr.
|487
|488
|-1,89
|
|Cumhuriyet
|3.234
|3.283
|7,00
|
|Tam
|3.216
|3.297
|3,21
|
|Yarım
|1.554
|1.595
|1,55
|
|Çeyrek
|780
|797
|0,78
|
|Gümüş.Ons
|23,82
|23,85
|-0,02
|
|Gümüş Gr.
|6,48
|6,49
|0,02
|
|B. Petrol
|75,83
|75,83
|2,23
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