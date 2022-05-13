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***PBT* *PBTR*** PASHA YATIRIM BANKASI A.Ş.( Tertip İhraç Belgesi

13.05.2022 16:13
***PBT* *PBTR*** PASHA YATIRIM BANKASI A.Ş.( Tertip İhraç Belgesi


***PBT******PBTR*** PASHA YATIRIM BANKASI A.Ş.( Tertip İhraç Belgesi )

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Türkçe
Tertip İhraç Belgesi

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Açıklamalar

 Kurucusu olduğumuz Pasha Yatırım Bankası A.Ş. Tarfin Varlık Finansmanı Fonu'nun 500.000.000.-TL nominal ihraç limiti içerisinde 3 ayrı tertip halinde gerçekleştireceği 100.000.000.-TL nominal değerde Varlığa Dayalı Menkul Kıymet ihracına ilişkin onaylı tertip ihraç belgeleri ve tertip ihraç belgesi ekleri, Sermaye Piyasası Kurulu'nun E-29833736-105.02.02-21362 sayı ve 13.05.2022 tarihli yazısı ile tarafımıza iletilmiştir. Ekte bahse konu tertip ihraç belgesi ve tertip ihraç belgesi ekleri mevcuttur.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1030247


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