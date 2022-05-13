***PBT* *PBTR*** PASHA YATIRIM BANKASI A.Ş.( Tertip İhraç Belgesi
13.05.2022 16:13
***PBT******PBTR*** PASHA YATIRIM BANKASI A.Ş.( Tertip İhraç Belgesi )
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Türkçe
Tertip İhraç Belgesi
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Açıklamalar
Kurucusu olduğumuz Pasha Yatırım Bankası A.Ş. Tarfin Varlık Finansmanı Fonu'nun 500.000.000.-TL nominal ihraç limiti içerisinde 3 ayrı tertip halinde gerçekleştireceği 100.000.000.-TL nominal değerde Varlığa Dayalı Menkul Kıymet ihracına ilişkin onaylı tertip ihraç belgeleri ve tertip ihraç belgesi ekleri, Sermaye Piyasası Kurulu'nun E-29833736-105.02.02-21362 sayı ve 13.05.2022 tarihli yazısı ile tarafımıza iletilmiştir. Ekte bahse konu tertip ihraç belgesi ve tertip ihraç belgesi ekleri mevcuttur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1030247
BIST
16:452.407
En Yüksek
|Değişim
|: 0,67%
|| 16,08
|Açılış
|: 2.416
|
|Önceki Kapanış
|: 2.391
|
2.425
En Düşük
2.397
16:4515,4698
En Yüksek
|Değişim
|: 0,56%
|| 0,0858
|Açılış
|: 15,5250
|
|Önceki Kapanış
|: 15,4480
|
15,5144
En Düşük
15,3668
16:4516,0721
En Yüksek
|Değişim
|: 0,41%
|| 0,0663
|Açılış
|: 16,0800
|
|Önceki Kapanış
|: 16,0600
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16,1945
En Düşük
15,9645
16:45896,51
En Yüksek
|Değişim
|: -0,34%
|| -3,09
|Açılış
|: 896,51
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|Önceki Kapanış
|: 899,59
|
910,09
En Düşük
895,04
BIST En Aktif Hisseler16:45
|KRONT
|41,80
|40.787.425
|% 10,00
|
|KNFRT
|6,60
|24.264.519
|% 10,00
|
|ULUUN
|12,55
|273.431.763
|% 9,99
|
|UZERB
|43,38
|1.458.522
|% 9,99
|
|IMASM
|32,06
|5.150.118
|% 9,95
|
|UFUK
|40,88
|829.128
|% -10,00
|
|KAPLM
|62,70
|142.884.832
|% -9,98
|
|LIDFA
|5,59
|1.788.649
|% -9,98
|
|SELVA
|11,54
|2.551.079
|% -9,98
|
|PKENT
|167,40
|223.737.551
|% -9,95
|
|THYAO
|42,16
|2.867.908.646
|% 0,72
|
|SAHOL
|19,27
|2.243.252.080
|% 1,69
|
|SISE
|19,76
|1.752.444.831
|% 0,82
|
|KRDMD
|15,59
|1.119.271.170
|% -1,14
|
|TUPRS
|255,00
|1.018.596.589
|% 1,07
|
|DOHOL
|3,81
|1.004.520.699
|% 4,67
|
|EKGYO
|2,68
|401.588.959
|% 0,37
|
|KARSN
|5,30
|770.339.300
|% 3,92
|
|SAHOL
|19,27
|2.243.252.080
|% 1,69
|
|YKBNK
|4,55
|464.692.323
|% -0,66
|
|16:45
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|15,4637
|15,4698
|% 0,56
|
|Euro
|16,0422
|16,0721
|% 0,41
|
|Sterlin
|18,7754
|18,8695
|% 0,53
|
|Frank
|15,3509
|15,4434
|% 0,67
|
|Riyal
|4,1107
|4,1313
|% 0,71
|
|16:45
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.807
|1.807
|-14,88
|
|Altın Gr.
|897
|897
|-2,34
|
|Cumhuriyet
|6.065
|6.156
|-46,00
|
|Tam
|6.036
|6.191
|-48,01
|
|Yarım
|2.917
|2.995
|-23,23
|
|Çeyrek
|1.463
|1.497
|-11,61
|
|Gümüş.Ons
|20,67
|20,70
|0,00
|
|Gümüş Gr.
|10,25
|10,27
|0,05
|
|B. Petrol
|110
|110
|2,52
|
Seans Raporu
16:45
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17:00MEDTR
Yüzde 4.52 oranında artışla 13.88 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 104, 446 adet işlem
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16:59KLKIM
Yüzde 7.46 oranında artışla 21.60 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 852, 544 adet işlem
-
16:58
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler TOASO, BIMAS, KRDMD
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16:58
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler KOZAL, PETKM, TKFEN
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16:58XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 6, 78 artarak (% 0.32 ) 2, 151