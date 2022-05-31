***PBTR* *ISMEN* *GARFA* *DENFA* *AKBNK* *YKFKT* *TRMNK*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borçlanma Araçlarının / Kira Sertifikalarının İşlem Görmeye Başlaması
31.05.2022 17:57
***PBTR******ISMEN******GARFA******DENFA******AKBNK******YKFKT******TRMNK*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borçlanma Araçlarının / Kira Sertifikalarının İşlem Görmeye Başlaması )
İlgili Şirketler [TRMNK, ISMEN, GARFA, DENFA, AKBNK, PBTR, YKFKT]
İlgili Fonlar []
İhraççının Unvanı İşlem Kodu Borçlanma Aracı Türü İhraç Şekli ISIN Kodu Nominal Değer (TL) Vade Başlangıç Tarihi İtfa Tarihi İşlem Görmeye Başlama Tarihi
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- Tera Yatırım Menkul Değerler A.Ş. TRMNK Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFTERA52318 25.000.000 30.05.2022 29.05.2023 02.06.2022
- İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş. ISMEN Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFISMD82230 317.950.000 31.05.2022 02.08.2022 02.06.2022
- Garanti Faktoring A.Ş. GARFA Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFGRFA92219 339.900.000 31.05.2022 01.09.2022 02.06.2022
- Deniz Faktoring A.Ş. DENFA Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFDZFK82219 100.000.000 30.05.2022 26.08.2022 02.06.2022
- Akbank T.A.Ş. AKBNK Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFAKBK92215 476.700.000 31.05.2022 02.09.2022 02.06.2022
- Pasha Yatırım Bankası A.Ş. Maygold Otomotiv İkinci Varlık Finansmanı Fonu PBTR Varlığa Dayalı Menkul Kıymet / Asset-Backed Security Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRPPAMG52410 15.000.000 27.05.2022 15.05.2024 02.06.2022
- Pasha Yatırım Bankası A.Ş. Maygold Otomotiv İkinci Varlık Finansmanı Fonu PBTR Varlığa Dayalı Menkul Kıymet / Asset-Backed Security Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRPPAMG52428 5.000.000 27.05.2022 15.05.2024 02.06.2022
- Yapı Kredi Faktoring A.Ş. YKFKT Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFYAKF82234 205.400.000 31.05.2022 26.08.2022 02.06.2022
İlgili Şirketler [TRMNK, ISMEN, GARFA, DENFA, AKBNK, PBTR, YKFKT]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Borçlanma Araçlarının / Kira Sertifikalarının İşlem Görmeye Başlaması
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Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
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Açıklama
Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem görmeye başlayacak borçlanma araçları / kira sertifikaları bilgileri aşağıda yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1033628
BIST