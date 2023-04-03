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***PBTR* *QUAGR* *AKBNK*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borçlanma Araçlarının / Kira Sertifikalarının İşlem Görmeye Başlaması

03.04.2023 17:54
***PBTR* *QUAGR* *AKBNK*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borçlanma Araçlarının / Kira Sertifikalarının İşlem Görmeye Ba


***PBTR******QUAGR******AKBNK*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borçlanma Araçlarının / Kira Sertifikalarının İşlem Görmeye Başlaması )

İlgili Şirketler [PBTR, AKBNK, QUAGR]
İlgili Fonlar []
İhraççının Unvanı İşlem Kodu Borçlanma Aracı Türü İhraç Şekli ISIN Kodu Nominal Değer (TL) Vade Başlangıç Tarihi İtfa Tarihi İşlem Görmeye Başlama Tarihi
-
- Pasha Yatırım Bankası A.Ş. Tarfin Üçüncü Varlık Finansmanı Fonu PBTR Varlığa Dayalı Menkul Kıymet / Asset-Backed Security Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRPPSH382330 15.000.000 03.04.2023 10.08.2023 05.04.2023
- Pasha Yatırım Bankası A.Ş. Tarfin Üçüncü Varlık Finansmanı Fonu PBTR Varlığa Dayalı Menkul Kıymet / Asset-Backed Security Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRPPSH392339 35.000.000 03.04.2023 29.09.2023 05.04.2023
- Akbank T.A.Ş. AKBNK Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFAKBK52318 3.000.000.000 03.04.2023 12.05.2023 05.04.2023
- QUA Granıte Hayal Yapı ve Ürünleri Sanayi Ticaret A.Ş. QUAGR Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFQAGR92331 50.000.000 03.04.2023 08.09.2023 05.04.2023


İlgili Şirketler [PBTR, AKBNK, QUAGR]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Borçlanma Araçlarının / Kira Sertifikalarının İşlem Görmeye Başlaması

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama

Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem görmeye başlayacak borçlanma araçları / kira sertifikaları bilgileri aşağıda yer almaktadır.



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1131250


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RAYSG 23,10 30.254.043 % 10,00  
ATSYH 93,50 4.541.389 % 10,00  
OYAYO 11,67 29.024.773 % 9,99  
BRKO 4,63 1.621.357 % 9,98  
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Sterlin 23,7446 23,8637 % 0,71  
Frank 20,9389 21,0650 % 0,35  
Riyal 5,1038 5,1294 % 0,20  
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17:43 Alış Satış %  
Altın Ons 1.989 1.990 19,65  
Altın Gr. 1.225 1.225 10,68  
Cumhuriyet 8.256 8.380 50,00  
Tam 8.297 8.396 78,00  
Yarım 4.068 4.108 38,00  
Çeyrek 2.034 2.054 19,00  
Gümüş.Ons 24,16 24,18 0,08  
Gümüş Gr. 14,85 14,87 0,00  
B. Petrol 84,88 84,88 4,99  
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