***PCILT* *BMK*** BİZİM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Fiyat Tespit Raporuna İlişkin Analist Raporu (Halka Arza Aracılık Eden Kuruluş Dışında Farklı bir Kuruluş
23.11.2021 17:52
***PCILT******BMK*** BİZİM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Fiyat Tespit Raporuna İlişkin Analist Raporu (Halka Arza Aracılık Eden Kuruluş Dışında Farklı bir Kuruluş Tarafından Hazırlanan) )
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Fiyat Tespit Raporu'na İlişkin Analist Raporu (Halka Arza Aracılık Eden Kuruluş Dışında Farklı bir Kuruluş Tarafından Hazırlanan)
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
PC İletişim'in fiyat tespit raporuna ilişkin analist raporu ekte yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/979302
BIST
18:051.785
En Yüksek
|Değişim
|: 1,66%
|| 29,08
|Açılış
|: 1.757
|
|Önceki Kapanış
|: 1.755
|
1.792
En Düşük
1.746
18:0512,9685
En Yüksek
|Değişim
|: 13,70%
|| 1,5623
|Açılış
|: 12,5000
|
|Önceki Kapanış
|: 11,2450
|
13,5030
En Düşük
11,3504
18:0514,5943
En Yüksek
|Değişim
|: 13,82%
|| 1,7718
|Açılış
|: 14,0500
|
|Önceki Kapanış
|: 12,6300
|
15,2045
En Düşük
12,7722
18:05733,07
En Yüksek
|Değişim
|: 10,68%
|| 70,73
|Açılış
|: 733,07
|
|Önceki Kapanış
|: 662,34
|
780,23
En Düşük
658,81
BIST En Aktif Hisseler18:05
|YBTAS
|12.111,00
|314.886
|% 10,00
|
|DURDO
|19,16
|59.809.318
|% 9,99
|
|PENTA
|226,90
|14.673.052
|% 9,99
|
|PRKAB
|59,50
|172.794.901
|% 9,98
|
|TETMT
|253,40
|3.168.514
|% 9,98
|
|MERCN
|10,01
|118.186.923
|% -9,98
|
|BASGZ
|11,32
|827.867.842
|% -9,94
|
|GESAN
|25,18
|75.014.990
|% -9,94
|
|ADESE
|0,97
|185.703.286
|% -9,35
|
|IHGZT
|0,76
|38.771.598
|% -8,43
|
|GARAN
|11,56
|4.600.730.427
|% -3,18
|
|KRDMD
|8,72
|3.874.154.378
|% 4,81
|
|SISE
|11,91
|3.264.210.026
|% 6,24
|
|THYAO
|18,70
|2.723.290.679
|% 6,07
|
|EREGL
|23,10
|2.129.014.398
|% 7,14
|
|YKBNK
|3,44
|1.918.137.831
|% -2,82
|
|KRDMD
|8,72
|3.874.154.378
|% 4,81
|
|ODAS
|1,60
|641.414.886
|% -2,44
|
|GARAN
|11,56
|4.600.730.427
|% -3,18
|
|EKGYO
|2,17
|727.462.254
|% -0,91
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|12,9079
|12,9685
|% 13,70
|
|Euro
|14,5189
|14,5943
|% 13,82
|
|Sterlin
|16,9949
|17,0801
|% 11,59
|
|Frank
|13,6107
|13,6927
|% 11,77
|
|Riyal
|3,3892
|3,4062
|% 11,80
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.790
|1.791
|-14,78
|
|Altın Gr.
|711
|712
|49,24
|
|Cumhuriyet
|4.757
|4.829
|410,00
|
|Tam
|4.730
|4.866
|419,80
|
|Yarım
|2.286
|2.354
|203,07
|
|Çeyrek
|1.147
|1.177
|101,53
|
|Gümüş.Ons
|23,53
|23,56
|-0,61
|
|Gümüş Gr.
|9,34
|9,34
|0,48
|
|B. Petrol
|81,74
|81,74
|2,04
|
Seans Raporu
18:05
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17:59
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17:59XU050
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