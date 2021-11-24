***PCILT*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu









***PCILT*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu )İlgili Şirketler [PCILT]İlgili Fonlar []TürkçeBISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi DuyurusuYapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalarPCILT.HE [Sabit Fiyatla Talep Toplama ve Satış Yöntemiyle Halka Arz] PC İletişim ve Medya Hizmetleri Sanayi Ticaret A.Ş. Miktar: 11.490.659 TL nominal, Aracı: GLB Kapanış Tarihi: 25.11.2021, Fiyat: 9,50 TL İlgili sırada maksimum emir değeri 109.161.261 TL olacaktır. Halka arz emir toplama 10:30-13:00 saatleri arasında yapılmaktadır. Dağıtıma konu hesap türleri üzerinden iletilen aynı MKK sicil numarasına sahip emirlerden sadece fiyat ve zaman önceliği kuralına göre ilk emir dağıtıma katılmaktadır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/979364BIST