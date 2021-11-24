***PCILT*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu
24.11.2021 09:18
***PCILT*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu )
İlgili Şirketler [PCILT]
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BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
PCILT.HE [Sabit Fiyatla Talep Toplama ve Satış Yöntemiyle Halka Arz] PC İletişim ve Medya Hizmetleri Sanayi Ticaret A.Ş. Miktar: 11.490.659 TL nominal, Aracı: GLB Kapanış Tarihi: 25.11.2021, Fiyat: 9,50 TL İlgili sırada maksimum emir değeri 109.161.261 TL olacaktır. Halka arz emir toplama 10:30-13:00 saatleri arasında yapılmaktadır. Dağıtıma konu hesap türleri üzerinden iletilen aynı MKK sicil numarasına sahip emirlerden sadece fiyat ve zaman önceliği kuralına göre ilk emir dağıtıma katılmaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/979364
BIST
18:051.785
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 0
|
|Önceki Kapanış
|: 1.785
|
0
En Düşük
0
18:0513,1859
En Yüksek
|Değişim
|: 2,96%
|| 0,3786
|Açılış
|: 12,5000
|
|Önceki Kapanış
|: 11,2450
|
13,1859
En Düşük
12,6792
18:0514,8142
En Yüksek
|Değişim
|: 2,61%
|| 0,3769
|Açılış
|: 14,0500
|
|Önceki Kapanış
|: 12,6300
|
14,8152
En Düşük
14,2481
18:05747,61
En Yüksek
|Değişim
|: 1,23%
|| 9,06
|Açılış
|: 747,61
|
|Önceki Kapanış
|: 738,55
|
760,92
En Düşük
731,38
BIST En Aktif Hisseler18:05
|BIOEN
|21,86
|139.322.499
|% 238,91
|
|THYAO
|18,72
|2.758.279.276
|% 0,00
|
|SISE
|11,95
|3.290.048.543
|% 0,00
|
|RYGYO
|3,38
|22.234.368
|% 0,00
|
|MPARK
|31,72
|22.904.074
|% 0,00
|
|THYAO
|18,72
|2.758.279.276
|% 0,00
|
|SISE
|11,95
|3.290.048.543
|% 0,00
|
|RYGYO
|3,38
|22.234.368
|% 0,00
|
|MPARK
|31,72
|22.904.074
|% 0,00
|
|AKSEN
|9,11
|286.393.337
|% 0,00
|
|GARAN
|11,57
|4.678.835.331
|% 0,00
|
|KRDMD
|8,71
|3.901.038.199
|% 0,00
|
|SISE
|11,95
|3.290.048.543
|% 0,00
|
|THYAO
|18,72
|2.758.279.276
|% 0,00
|
|EREGL
|23,08
|2.145.753.061
|% 0,00
|
|YKBNK
|3,44
|1.953.484.970
|% 0,00
|
|KRDMD
|8,71
|3.901.038.199
|% 0,00
|
|ODAS
|1,59
|664.142.212
|% 0,00
|
|GARAN
|11,57
|4.678.835.331
|% 0,00
|
|EKGYO
|2,17
|740.768.592
|% 0,00
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,0097
|13,1859
|% 2,96
|
|Euro
|14,6397
|14,8142
|% 2,61
|
|Sterlin
|17,2648
|17,3514
|% 0,91
|
|Frank
|13,8059
|13,8891
|% 0,87
|
|Riyal
|3,4388
|3,4561
|% 0,89
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.794
|1.794
|3,34
|
|Altın Gr.
|755
|755
|16,16
|
|Cumhuriyet
|4.757
|4.829
|410,00
|
|Tam
|4.730
|4.866
|419,80
|
|Yarım
|2.286
|2.354
|203,07
|
|Çeyrek
|1.147
|1.177
|101,53
|
|Gümüş.Ons
|23,60
|23,63
|-0,06
|
|Gümüş Gr.
|9,93
|9,94
|0,18
|
|B. Petrol
|82,67
|82,67
|0,36
|
Seans Raporu
18:05
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17:59
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler AKBNK, GARAN, ISCTR
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17:59XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 29, 25 artarak (% 1.88 ) 1, 586
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17:59
Tavandan işlem gören hisse senedleri : DITAS, MIATK, DURDO, TBORG, YBTAS, TETMT, FRIGO, DOBUR, PRKAB, PENTA
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17:59
Tabandan işlem gören hisse senetleri : ADESE, GESAN, MERCN, BASGZ
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17:59
EREGL, EGEPO, TETMT değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında