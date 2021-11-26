***PCILT* *GLB* *GLBMD*** GLOBAL MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Halka Arz İşlemlerinde Sermaye Piyasası Aracının % 5 inden Fazlasını Satın Alanlara İlişkin Bildirim
26.11.2021 12:10
***PCILT******GLB******GLBMD*** GLOBAL MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Halka Arz İşlemlerinde Sermaye Piyasası Aracının % 5 inden Fazlasını Satın Alanlara İlişkin Bildirim )
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Türkçe
Halka Arz İşlemlerinde Sermaye Piyasası Aracının %5'inden Fazlasını Satın Alanlara İlişkin Bildirim
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Hayır (No)
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Hayır (No)
Açıklamalar
PC İletişim ve Medya Hizmetleri San.Tic.A.Ş.nin paylarının halka arzında %5 ten fazla pay alanlara ilişkin bilgi
Bildirim İçeriği
Satışa Sunulan Sermaye Piyasası Aracının %5'inden Fazlasını Alan Gerçek/Tüzel Kişiler
Satışa Sunulan Sermaye Piyasası Aracının %5'inden Fazlasını Alan Gerçek/Tüzel Kişiler
Adı veya Unvanı Satın Alınan Nominal Tutar (TL) Satışa Sunulan Sermaye Piyasası Aracının Nominal Tutarına Oranı (%) Faaliyet Konusu Faaliyet Gösterdiği Ülke Sermaye Piyasası Aracının Alım Amacı
- - - -
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/979760
BIST
13:131.782
En Yüksek
|Değişim
|: -2,07%
|| -37,58
|Açılış
|: 1.811
|
|Önceki Kapanış
|: 1.819
|
1.811
En Düşük
1.781
13:1312,1520
En Yüksek
|Değişim
|: 1,27%
|| 0,1522
|Açılış
|: 12,0200
|
|Önceki Kapanış
|: 11,9500
|
12,2735
En Düşük
11,9402
13:1313,7011
En Yüksek
|Değişim
|: 1,74%
|| 0,2337
|Açılış
|: 13,5200
|
|Önceki Kapanış
|: 13,4000
|
13,7817
En Düşük
13,3965
13:13704,42
En Yüksek
|Değişim
|: 2,05%
|| 14,12
|Açılış
|: 704,42
|
|Önceki Kapanış
|: 690,30
|
709,62
En Düşük
687,28
BIST En Aktif Hisseler13:13
|BALAT
|9,68
|550.250
|% 10,00
|
|RALYH
|17,83
|26.094.218
|% 9,99
|
|YEOTK
|61,10
|112.895.258
|% 9,99
|
|UZERB
|37,26
|1.414.613
|% 9,98
|
|DOBUR
|290,90
|23.604.790
|% 9,98
|
|PGSUS
|88,60
|325.024.412
|% -9,50
|
|IDEAS
|33,80
|40.543.713
|% -9,29
|
|DURDO
|21,18
|53.600.197
|% -8,55
|
|THYAO
|17,23
|1.687.553.791
|% -8,25
|
|TAVHL
|27,32
|245.248.165
|% -7,39
|
|THYAO
|17,23
|1.687.553.791
|% -8,25
|
|GARAN
|11,54
|792.520.911
|% -1,70
|
|SASA
|39,44
|687.254.282
|% 0,77
|
|YKBNK
|3,27
|641.732.599
|% -1,80
|
|KRDMD
|8,67
|636.879.187
|% -2,36
|
|YKBNK
|3,27
|641.732.599
|% -1,80
|
|EKGYO
|2,15
|255.618.969
|% -2,71
|
|THYAO
|17,23
|1.687.553.791
|% -8,25
|
|HALKB
|5,16
|416.727.928
|% -1,71
|
|MOBTL
|1,70
|131.741.431
|% 1,80
|
|13:13
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|12,1174
|12,1520
|% 1,27
|
|Euro
|13,6599
|13,7011
|% 1,74
|
|Sterlin
|16,0921
|16,1728
|% 0,96
|
|Frank
|13,0285
|13,1070
|% 2,03
|
|Riyal
|3,2215
|3,2377
|% 1,02
|
|13:13
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.809
|1.810
|20,64
|
|Altın Gr.
|705
|705
|15,05
|
|Cumhuriyet
|4.607
|4.677
|57,00
|
|Tam
|4.585
|4.705
|57,44
|
|Yarım
|2.216
|2.276
|27,79
|
|Çeyrek
|1.111
|1.138
|13,89
|
|Gümüş.Ons
|23,56
|23,59
|-0,02
|
|Gümüş Gr.
|9,18
|9,20
|0,08
|
|B. Petrol
|77,59
|77,59
|-4,63
|