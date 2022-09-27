***PCILT* *LKMNH* *ADEL* *LIDER*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Hak Kullanımı
27.09.2022 16:57
***PCILT******LKMNH******ADEL******LIDER*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Hak Kullanımı )
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
İlgili Şirketler ADEL, LIDER, LKMNH, PCILT
28.09.2022 tarihinden itibaren hak kullanımı işlemleri nedeniyle ilgili hakları kullanılmış olarak işlem görecek payların listesi aşağıdadır.
Kar Payı Ödemesi
Pay Adı Pay Kodu 1 TL Nominal değerli paya BRÜT (TL) 1 TL Nominal değerli paya NET (TL) Açıklama
ADEL KALEMCILIK ADEL 0,635 0,5715
LOKMAN HEKIM SAGLIK LKMNH 0,1944444 0,1749999
PC ILETISIM MEDYA PCILT 0,0444444 0,0399999
Sermaye Artırımı/Azaltımı
Pay Adı Pay Kodu Sermaye Azaltım Oranı (%) Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Rüçhan Hakkı Kullanımı Oranı (%) Rüçhan Hakkı Kullandırma Fiyatı (TL) Sermaye Artırımı Karşılığı Verilen Payların Niteliği Açıklama
LIDER FAKTORING LIDFA 50,00000 Kaydi Pay
Ek Açıklamalar
-
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1065486
BIST
18:053.266
En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
|| 5,49
|Açılış
|: 3.271
|
|Önceki Kapanış
|: 3.260
|
3.319
En Düşük
3.256
18:0518,5232
En Yüksek
|Değişim
|: 0,26%
|| 0,0481
|Açılış
|: 18,5880
|
|Önceki Kapanış
|: 18,5500
|
18,7323
En Düşük
18,4396
18:0517,7725
En Yüksek
|Değişim
|: 0,22%
|| 0,0383
|Açılış
|: 17,8600
|
|Önceki Kapanış
|: 17,9200
|
17,9128
En Düşük
17,6995
18:05969,74
En Yüksek
|Değişim
|: 0,70%
|| 6,74
|Açılış
|: 969,74
|
|Önceki Kapanış
|: 963,00
|
975,94
En Düşük
962,58
BIST En Aktif Hisseler18:05
|CANTE
|109,10
|114.726.750
|% 9,98
|
|AYES
|35,10
|2.376.243
|% 9,96
|
|KMPUR
|58,00
|103.883.508
|% 9,95
|
|KONTR
|58,10
|621.849.890
|% 9,93
|
|ARASE
|121,90
|127.797.063
|% 9,92
|
|ISGYO
|8,19
|18.092.898
|% -10,00
|
|ROYAL
|5,40
|1.040.849
|% -10,00
|
|ULUFA
|5,76
|1.243.313
|% -10,00
|
|KZBGY
|21,12
|324.581.788
|% -9,97
|
|EGSER
|32,00
|16.063.837
|% -9,96
|
|THYAO
|71,00
|4.883.850.983
|% 2,31
|
|SASA
|69,00
|3.481.133.721
|% 3,99
|
|GARAN
|19,62
|3.374.804.194
|% 1,82
|
|YKBNK
|7,24
|3.215.804.091
|% 4,47
|
|TSKB
|2,53
|3.063.930.062
|% -3,44
|
|TSKB
|2,53
|3.063.930.062
|% -3,44
|
|SKBNK
|2,06
|1.362.750.721
|% -9,65
|
|EKGYO
|3,98
|2.420.102.439
|% 1,27
|
|YKBNK
|7,24
|3.215.804.091
|% 4,47
|
|ISCTR
|7,84
|2.905.700.453
|% 2,22
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,4843
|18,4972
|% 0,12
|
|Euro
|17,7173
|17,7483
|% 0,08
|
|Sterlin
|19,7028
|19,8016
|% 0,20
|
|Frank
|18,5898
|18,7018
|% 0,45
|
|Riyal
|4,9011
|4,9256
|% 0,17
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.628
|1.629
|6,17
|
|Altın Gr.
|969
|970
|6,64
|
|Cumhuriyet
|6.572
|6.672
|-37,00
|
|Tam
|6.595
|6.689
|10,00
|
|Yarım
|3.209
|3.270
|2,00
|
|Çeyrek
|1.609
|1.635
|6,00
|
|Gümüş.Ons
|18,36
|18,38
|0,01
|
|Gümüş Gr.
|10,94
|10,96
|0,05
|
|B. Petrol
|84,44
|84,44
|1,58
|