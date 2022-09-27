***PCILT* *LKMNH* *ADEL* *LIDER*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Hak Kullanımı









***PCILT******LKMNH******ADEL******LIDER*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Hak Kullanımı )Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayırİlgili Şirketler ADEL, LIDER, LKMNH, PCILT28.09.2022 tarihinden itibaren hak kullanımı işlemleri nedeniyle ilgili hakları kullanılmış olarak işlem görecek payların listesi aşağıdadır.Kar Payı ÖdemesiPay Adı Pay Kodu 1 TL Nominal değerli paya BRÜT (TL) 1 TL Nominal değerli paya NET (TL) AçıklamaADEL KALEMCILIK ADEL 0,635 0,5715LOKMAN HEKIM SAGLIK LKMNH 0,1944444 0,1749999PC ILETISIM MEDYA PCILT 0,0444444 0,0399999Sermaye Artırımı/AzaltımıPay Adı Pay Kodu Sermaye Azaltım Oranı (%) Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Rüçhan Hakkı Kullanımı Oranı (%) Rüçhan Hakkı Kullandırma Fiyatı (TL) Sermaye Artırımı Karşılığı Verilen Payların Niteliği AçıklamaLIDER FAKTORING LIDFA 50,00000 Kaydi PayEk Açıklamalarhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1065486BIST