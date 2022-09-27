***PCILT* *LKMNH* *ADEL* *LIDER* *LIDFA*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Hak Kullanımı
27.09.2022 17:32
***PCILT******LKMNH******ADEL******LIDER******LIDFA*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Hak Kullanımı )
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Evet
Düzeltme Nedeni İlgili şirketler alanında LIDER kodu sehven seçildiğinden LIDFA olarak değiştirilmiştir. Duyuru içeriğinde herhangi bir değişiklik yoktur.
İlgili Şirketler ADEL, LIDER, LIDFA, LKMNH, PCILT
28.09.2022 tarihinden itibaren hak kullanımı işlemleri nedeniyle ilgili hakları kullanılmış olarak işlem görecek payların listesi aşağıdadır.
Kar Payı Ödemesi
Pay Adı Pay Kodu 1 TL Nominal değerli paya BRÜT (TL) 1 TL Nominal değerli paya NET (TL) Açıklama
ADEL KALEMCILIK ADEL 0,635 0,5715
LOKMAN HEKIM SAGLIK LKMNH 0,1944444 0,1749999
PC ILETISIM MEDYA PCILT 0,0444444 0,0399999
Sermaye Artırımı/Azaltımı
Pay Adı Pay Kodu Sermaye Azaltım Oranı (%) Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Rüçhan Hakkı Kullanımı Oranı (%) Rüçhan Hakkı Kullandırma Fiyatı (TL) Sermaye Artırımı Karşılığı Verilen Payların Niteliği Açıklama
LIDER FAKTORING LIDFA 50,00000 Kaydi Pay
Ek Açıklamalar
-
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1065493
BIST
18:053.266
En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
|| 5,49
|Açılış
|: 3.271
|
|Önceki Kapanış
|: 3.260
|
3.319
En Düşük
3.256
18:0518,5330
En Yüksek
|Değişim
|: 0,31%
|| 0,0579
|Açılış
|: 18,5880
|
|Önceki Kapanış
|: 18,5500
|
18,7323
En Düşük
18,4396
18:0517,7695
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 0,0353
|Açılış
|: 17,8600
|
|Önceki Kapanış
|: 17,9200
|
17,9128
En Düşük
17,6995
18:05980,30
En Yüksek
|Değişim
|: 1,80%
|| 17,30
|Açılış
|: 980,30
|
|Önceki Kapanış
|: 963,00
|
980,30
En Düşük
962,58
BIST En Aktif Hisseler18:05
|CANTE
|109,10
|114.726.750
|% 9,98
|
|AYES
|35,10
|2.376.243
|% 9,96
|
|KMPUR
|58,00
|103.883.508
|% 9,95
|
|KONTR
|58,10
|621.849.890
|% 9,93
|
|ARASE
|121,90
|127.797.063
|% 9,92
|
|ISGYO
|8,19
|18.092.898
|% -10,00
|
|ROYAL
|5,40
|1.040.849
|% -10,00
|
|ULUFA
|5,76
|1.243.313
|% -10,00
|
|KZBGY
|21,12
|324.581.788
|% -9,97
|
|EGSER
|32,00
|16.063.837
|% -9,96
|
|THYAO
|71,00
|4.883.850.983
|% 2,31
|
|SASA
|69,00
|3.481.133.721
|% 3,99
|
|GARAN
|19,62
|3.374.804.194
|% 1,82
|
|YKBNK
|7,24
|3.215.804.091
|% 4,47
|
|TSKB
|2,53
|3.063.930.062
|% -3,44
|
|TSKB
|2,53
|3.063.930.062
|% -3,44
|
|SKBNK
|2,06
|1.362.750.721
|% -9,65
|
|EKGYO
|3,98
|2.420.102.439
|% 1,27
|
|YKBNK
|7,24
|3.215.804.091
|% 4,47
|
|ISCTR
|7,84
|2.905.700.453
|% 2,22
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,4839
|18,5222
|% 0,25
|
|Euro
|17,7239
|17,7549
|% 0,12
|
|Sterlin
|19,6534
|19,7519
|% -0,05
|
|Frank
|18,5779
|18,6898
|% 0,39
|
|Riyal
|4,9017
|4,9263
|% 0,18
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.629
|1.629
|6,41
|
|Altın Gr.
|969
|969
|5,99
|
|Cumhuriyet
|6.572
|6.672
|-37,00
|
|Tam
|6.590
|6.684
|5,00
|
|Yarım
|3.206
|3.268
|0,00
|
|Çeyrek
|1.608
|1.634
|5,00
|
|Gümüş.Ons
|18,32
|18,35
|-0,02
|
|Gümüş Gr.
|10,93
|10,95
|0,04
|
|B. Petrol
|84,35
|84,35
|1,49
|