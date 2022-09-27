***PCILT* *LKMNH* *ADEL* *LIDER* *LIDFA*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Hak Kullanımı









***PCILT******LKMNH******ADEL******LIDER******LIDFA*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Hak Kullanımı )Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? EvetDüzeltme Nedeni İlgili şirketler alanında LIDER kodu sehven seçildiğinden LIDFA olarak değiştirilmiştir. Duyuru içeriğinde herhangi bir değişiklik yoktur.İlgili Şirketler ADEL, LIDER, LIDFA, LKMNH, PCILT28.09.2022 tarihinden itibaren hak kullanımı işlemleri nedeniyle ilgili hakları kullanılmış olarak işlem görecek payların listesi aşağıdadır.Kar Payı ÖdemesiPay Adı Pay Kodu 1 TL Nominal değerli paya BRÜT (TL) 1 TL Nominal değerli paya NET (TL) AçıklamaADEL KALEMCILIK ADEL 0,635 0,5715LOKMAN HEKIM SAGLIK LKMNH 0,1944444 0,1749999PC ILETISIM MEDYA PCILT 0,0444444 0,0399999Sermaye Artırımı/AzaltımıPay Adı Pay Kodu Sermaye Azaltım Oranı (%) Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Rüçhan Hakkı Kullanımı Oranı (%) Rüçhan Hakkı Kullandırma Fiyatı (TL) Sermaye Artırımı Karşılığı Verilen Payların Niteliği AçıklamaLIDER FAKTORING LIDFA 50,00000 Kaydi PayEk Açıklamalarhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1065493BIST