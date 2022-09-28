***PCILT* *LKMNH* *ADEL* *LIDFA*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu
28.09.2022 09:17
***PCILT******LKMNH******ADEL******LIDFA*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu )
İlgili Şirketler [LIDFA, ADEL, LKMNH, PCILT]
İlgili Fonlar []
Türkçe
BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
LIDFA.E % 50 İç Kaynaklardan Bedelsiz, bölünme sonrası teorik fiyat: 4,6 TL (Teorik fiyat, fiyat adımına yuvarlanmamıştır). ADEL.E Pay Başına Brüt Temettü: 0,635 TL Teorik Fiyat: 32,485 TL (Teorik fiyat, fiyat adımına yuvarlanmamıştır) LKMNH.E Pay Başına Brüt Temettü: 0,1944444 TL Teorik Fiyat: 17,966 TL (Teorik fiyat, fiyat adımına yuvarlanmamıştır) PCILT.E Pay Başına Brüt Temettü: 0,0444444 TL Teorik Fiyat: 17,196 TL (Teorik fiyat, fiyat adımına yuvarlanmamıştır)
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1065550
BIST
10:363.265
En Yüksek
|Değişim
|: -0,02%
|| -0,58
|Açılış
|: 3.258
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|Önceki Kapanış
|: 3.266
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3.267
En Düşük
3.242
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En Yüksek
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10:3617,7106
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|Önceki Kapanış
|: 17,9200
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En Düşük
17,6326
10:36961,18
En Yüksek
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|: -0,49%
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|Açılış
|: 961,18
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|Önceki Kapanış
|: 965,91
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968,20
En Düşük
960,23
BIST En Aktif Hisseler10:34
|ARASE
|134,00
|73.564.150
|% 9,93
|
|ALKIM
|34,58
|78.952.807
|% 9,43
|
|HKTM
|42,16
|25.335.791
|% 8,72
|
|CANTE
|117,10
|40.735.505
|% 7,33
|
|DERHL
|4,15
|15.764.139
|% 6,96
|
|LIDFA
|4,62
|6.559.628
|% -33,04
|
|ULUFA
|5,19
|1.223.428
|% -9,90
|
|ISGYO
|7,38
|5.162.192
|% -9,89
|
|EGSER
|29,32
|30.958.687
|% -8,38
|
|SKBNK
|1,93
|202.036.880
|% -6,31
|
|SASA
|68,55
|524.012.160
|% -0,65
|
|THYAO
|70,45
|494.019.516
|% -0,77
|
|EKGYO
|4,01
|342.836.641
|% 0,75
|
|GARAN
|19,65
|287.583.162
|% 0,15
|
|TUPRS
|298,10
|276.496.230
|% 1,05
|
|SKBNK
|1,93
|202.036.880
|% -6,31
|
|EKGYO
|4,01
|342.836.641
|% 0,75
|
|ZOREN
|3,61
|160.644.336
|% -5,74
|
|TSKB
|2,46
|101.829.408
|% -2,77
|
|YKBNK
|7,23
|230.532.070
|% -0,14
|
|10:34
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,4919
|18,5051
|% 0,31
|
|Euro
|17,7056
|17,7365
|% 0,26
|
|Sterlin
|19,6883
|19,7870
|% -0,22
|
|Frank
|18,5343
|18,6459
|% 0,12
|
|Riyal
|4,9015
|4,9260
|% 0,30
|
|10:34
|Alış
|Satış
|%
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|Altın Ons
|1.619
|1.619
|-9,67
|
|Altın Gr.
|962
|962
|-3,65
|
|Cumhuriyet
|6.572
|6.672
|-37,00
|
|Tam
|6.553
|6.641
|-35,00
|
|Yarım
|3.188
|3.246
|-17,00
|
|Çeyrek
|1.599
|1.623
|-9,00
|
|Gümüş.Ons
|18,11
|18,14
|-0,26
|
|Gümüş Gr.
|10,74
|10,75
|-0,16
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|B. Petrol
|83,48
|83,48
|-1,39
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