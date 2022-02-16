***PCILT*** PC İLETİŞİM VE MEDYA HİZMETLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili
16.02.2022 11:20
***PCILT*** PC İLETİŞİM VE MEDYA HİZMETLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Esas Sözleşme Tadili
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
09.02.2022
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz esas sözleşmesinin tadil edilmiş "Sermaye ve Paylar" başlıklı 6. Maddesinin ilan edildiği Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi ekte sunulmaktadır
Kamuoyuna duyurulur
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1002045
BIST
11:322.053
En Yüksek
|Değişim
|: 0,75%
|| 15,27
|Açılış
|: 2.050
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|Önceki Kapanış
|: 2.038
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2.058
En Düşük
2.046
11:3213,6380
En Yüksek
|Değişim
|: 0,32%
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|Açılış
|: 13,6170
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|Önceki Kapanış
|: 13,6450
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13,6407
En Düşük
13,5716
11:3215,5442
En Yüksek
|Değişim
|: 0,61%
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|Açılış
|: 15,4900
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|Önceki Kapanış
|: 15,4900
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15,5442
En Düşük
15,4262
11:32813,58
En Yüksek
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|: 0,40%
|| 3,23
|Açılış
|: 813,58
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|Önceki Kapanış
|: 810,35
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814,01
En Düşük
808,91
BIST En Aktif Hisseler11:32
|RALYH
|7,70
|15.129.245
|% 10,00
|
|PKENT
|870,10
|4.626.322
|% 10,00
|
|MERIT
|32,00
|22.744.247
|% 9,97
|
|CMENT
|31,82
|59.917
|% 9,80
|
|CEOEM
|18,40
|50.339.086
|% 9,72
|
|SANEL
|9,05
|907.833
|% -9,95
|
|INTEM
|92,40
|8.986.186
|% -5,13
|
|IDGYO
|2,16
|1.964.342
|% -3,57
|
|OTTO
|33,00
|293.898
|% -3,51
|
|LIDFA
|5,05
|2.804.470
|% -3,07
|
|THYAO
|30,18
|1.290.255.887
|% 0,73
|
|KRDMD
|12,06
|537.865.681
|% 1,17
|
|EREGL
|28,66
|353.865.549
|% 0,35
|
|SISE
|13,62
|320.121.297
|% 1,11
|
|FROTO
|259,50
|307.217.815
|% 2,29
|
|EKGYO
|2,33
|188.456.484
|% 0,87
|
|YKBNK
|4,09
|259.462.612
|% 0,00
|
|DOHOL
|2,97
|157.401.124
|% 2,77
|
|KRDMD
|12,06
|537.865.681
|% 1,17
|
|THYAO
|30,18
|1.290.255.887
|% 0,73
|
|11:32
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,6338
|13,6380
|% 0,32
|
|Euro
|15,5321
|15,5442
|% 0,61
|
|Sterlin
|18,4010
|18,4933
|% 0,27
|
|Frank
|14,6541
|14,7424
|% 0,14
|
|Riyal
|3,6171
|3,6353
|% 0,12
|
|11:32
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.857
|1.857
|3,84
|
|Altın Gr.
|813
|813
|2,37
|
|Cumhuriyet
|5.410
|5.492
|15,00
|
|Tam
|5.386
|5.521
|15,97
|
|Yarım
|2.603
|2.670
|7,72
|
|Çeyrek
|1.306
|1.335
|3,86
|
|Gümüş.Ons
|23,51
|23,55
|0,14
|
|Gümüş Gr.
|10,29
|10,30
|0,06
|
|B. Petrol
|94,47
|94,47
|1,20
|