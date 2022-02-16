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***PCILT*** PC İLETİŞİM VE MEDYA HİZMETLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili

16.02.2022 11:20
***PCILT*** PC İLETİŞİM VE MEDYA HİZMETLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili


***PCILT*** PC İLETİŞİM VE MEDYA HİZMETLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili )

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Türkçe
Esas Sözleşme Tadili

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
09.02.2022
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Şirketimiz esas sözleşmesinin tadil edilmiş "Sermaye ve Paylar" başlıklı 6. Maddesinin ilan edildiği Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi ekte sunulmaktadır
Kamuoyuna duyurulur





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1002045


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RALYH 7,70 15.129.245 % 10,00  
PKENT 870,10 4.626.322 % 10,00  
MERIT 32,00 22.744.247 % 9,97  
CMENT 31,82 59.917 % 9,80  
CEOEM 18,40 50.339.086 % 9,72  
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Frank 14,6541 14,7424 % 0,14  
Riyal 3,6171 3,6353 % 0,12  
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11:32 Alış Satış %  
Altın Ons 1.857 1.857 3,84  
Altın Gr. 813 813 2,37  
Cumhuriyet 5.410 5.492 15,00  
Tam 5.386 5.521 15,97  
Yarım 2.603 2.670 7,72  
Çeyrek 1.306 1.335 3,86  
Gümüş.Ons 23,51 23,55 0,14  
Gümüş Gr. 10,29 10,30 0,06  
B. Petrol 94,47 94,47 1,20  
Seans Raporu 11:32
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