***PCILT*** PC İLETİŞİM VE MEDYA HİZMETLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.( Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri
17.11.2022 17:57
***PCILT*** PC İLETİŞİM VE MEDYA HİZMETLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.( Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri )
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Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri
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Hayır (No)
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Borsa İstanbul Başkanlığı'nın 17.11.2022 tarih ve E-18454353-100.06-12611 sayılı yazısı ile Şirketimiz payları üzerinde gerçekleşen olağandışı fiyat ve/veya miktar hareketine ilişkin olarak Sermaye Piyasası Kurulu'nun Özel Durumlar Tebliği'ne göre kamuya açıklanmamış özel bir durumun olup olmadığı hususunda açıklama yapılması talep edilmiştir.
Sermaye Piyasası Kurulu'nun Özel Durumlar Tebliği kapsamında, Şirketimiz tarafından kamuya açıklanmamış özel bir durum bulunmamaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1080939
BIST
17:524.519
En Yüksek
|Değişim
|: -3,21%
|| -149,88
|Açılış
|: 4.687
|
|Önceki Kapanış
|: 4.669
|
4.687
En Düşük
4.447
17:5218,6200
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 0,0306
|Açılış
|: 18,7000
|
|Önceki Kapanış
|: 18,7000
|
18,6284
En Düşük
18,5493
17:5219,2681
En Yüksek
|Değişim
|: -0,34%
|| -0,0649
|Açılış
|: 19,2700
|
|Önceki Kapanış
|: 19,4100
|
19,3954
En Düşük
19,1931
17:521.053,09
En Yüksek
|Değişim
|: -0,66%
|| -7,02
|Açılış
|: 1.053,83
|
|Önceki Kapanış
|: 1.060,11
|
1.062,65
En Düşük
1.050,24
BIST En Aktif Hisseler17:50
|MEGAP
|6,49
|71.731.197
|% 10,00
|
|MEGAP
|6,49
|71.731.197
|% 10,00
|
|MTRKS
|42,90
|137.611.504
|% 10,00
|
|ISSEN
|73,70
|147.280.335
|% 10,00
|
|DOKTA
|67,15
|57.128.011
|% 9,99
|
|DOGUB
|7,74
|28.883.895
|% -10,00
|
|SILVR
|23,76
|17.418.673
|% -10,00
|
|ALCTL
|82,40
|202.175.348
|% -9,99
|
|BARMA
|100,10
|76.799.283
|% -9,98
|
|SASA
|167,70
|1.335.543.582
|% -9,98
|
|THYAO
|107,10
|11.787.951.977
|% 2,39
|
|EREGL
|36,96
|7.038.229.656
|% -0,22
|
|ASELS
|40,62
|6.180.592.154
|% 1,96
|
|KONTR
|194,10
|4.457.041.952
|% -9,97
|
|KOZAL
|263,20
|3.661.758.674
|% 7,38
|
|EKGYO
|5,39
|2.129.379.316
|% -2,53
|
|ALBRK
|3,15
|1.130.950.455
|% 2,27
|
|VAKBN
|9,27
|3.471.543.879
|% -9,91
|
|YKBNK
|10,28
|3.612.185.044
|% -6,29
|
|HALKB
|9,26
|3.277.870.556
|% -9,92
|
|17:50
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6091
|18,6181
|% 0,15
|
|Euro
|19,2521
|19,2666
|% -0,34
|
|Sterlin
|21,9006
|22,0104
|% -0,84
|
|Frank
|19,4658
|19,5830
|% -0,70
|
|Riyal
|4,9370
|4,9617
|% 0,15
|
|17:50
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.759
|1.760
|-14,58
|
|Altın Gr.
|1.053
|1.054
|-6,53
|
|Cumhuriyet
|7.024
|7.130
|-74,00
|
|Tam
|7.008
|7.131
|-31,00
|
|Yarım
|3.403
|3.486
|-15,00
|
|Çeyrek
|1.702
|1.743
|-7,00
|
|Gümüş.Ons
|20,87
|20,89
|-0,56
|
|Gümüş Gr.
|12,52
|12,54
|-0,29
|
|B. Petrol
|91,84
|91,84
|-1,02
|
Seans Raporu
17:50
daha fazla
-
17:59GESAN
Yüzde -9.96 oranında düşüşle 228.60 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 019, 740 adet işlem
-
17:58XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -126, 52 kaybederek (% -3.08 ) 3, 985
-
17:58
Tavandan işlem gören hisse senedleri : MEPET, BRLSM, KATMR, AKENR, MEGAP, ALFAS, MTRKS, PRDGS, MEGAP, AGESA
-
17:58
Tabandan işlem gören hisse senetleri : GESAN, AZTEK, HEKTS, DOGUB, ERCB, ELITE, KERVN, YEOTK, ALCTL, SASA
-
17:58
MEPET, KATMR, GSRAY değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında