***PCILT*** PC İLETİŞİM VE MEDYA HİZMETLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
11.04.2022 21:10
***PCILT*** PC İLETİŞİM VE MEDYA HİZMETLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetim Kurulu Üyeleri
Adı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve Görevi
BANUN ERKIRAN ÇITAK Kadın Yönetim Kurulu Başkanı Yönetici 18.03.2010 İcrada Görevli Üst Düzey Yönetici Üst Düzey Yönetici Hayır 23.83 B Bağımsız Üye Değil Değerlendirilmedi Hayır
HASAN SELÇUK SALMAN Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Yönetici 14.11.2011 İcrada Görevli Üst Düzey Yönetici Üst Düzey Yönetici Evet B Bağımsız Üye Değil Değerlendirilmedi Hayır
KAZIM ALİ KİREMİTCİOĞLU Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Yönetici 08.04.2021 İcrada Görevli Değil Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliği Üst Düzey Yönetici Hayır B Bağımsız Üye Değerlendirilmedi Hayır
METE İKİZ Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Yönetici 08.04.2021 İcrada Görevli Değil Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliği Üst Düzey Yönetici Hayır B Bağımsız Üye Değerlendirilmedi Hayır
FATMA GÜLÇİN ULUTÜRK Kadın Yönetim Kurulu Başkan Vekili Üst Düzey Yönetici 07.04.2022 İcrada Görevli Üst Düzey Yönetici Üst Düzey Yönetici Hayır B Bağımsız Üye Değil Değerlendirilmedi Hayır
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1019356
BIST
18:052.449
En Yüksek
|Değişim
|: 2,33%
|| 55,72
|Açılış
|: 2.402
|
|Önceki Kapanış
|: 2.393
|
2.450
En Düşük
2.401
18:0514,6683
En Yüksek
|Değişim
|: -0,51%
|| -0,0751
|Açılış
|: 14,6730
|
|Önceki Kapanış
|: 14,7420
|
14,7582
En Düşük
14,6341
18:0515,9703
En Yüksek
|Değişim
|: -0,47%
|| -0,0756
|Açılış
|: 15,9750
|
|Önceki Kapanış
|: 16,0400
|
16,1352
En Düşük
15,9566
18:05921,28
En Yüksek
|Değişim
|: -0,23%
|| -2,16
|Açılış
|: 921,28
|
|Önceki Kapanış
|: 923,44
|
930,31
En Düşük
916,42
BIST En Aktif Hisseler18:05
|TRGYO
|6,93
|192.547.263
|% 10,00
|
|ISFIN
|4,62
|439.573.883
|% 10,00
|
|ISKUR
|1.161.588,90
|1.161.589
|% 10,00
|
|KONKA
|18,07
|218.404.411
|% 9,98
|
|EPLAS
|21,38
|35.637.441
|% 9,98
|
|MARTI
|1,85
|107.737.768
|% -8,87
|
|FORMT
|1,49
|106.601.846
|% -5,10
|
|AKFGY
|3,00
|65.641.151
|% -5,06
|
|CEOEM
|11,34
|29.505.322
|% -4,71
|
|GZNMI
|39,50
|34.040.248
|% -4,50
|
|GARAN
|13,88
|6.348.202.938
|% 4,36
|
|THYAO
|36,16
|6.016.803.156
|% 2,38
|
|KRDMD
|16,19
|3.782.376.656
|% 2,73
|
|YKBNK
|5,02
|3.095.668.653
|% 7,49
|
|ASELS
|27,98
|2.980.269.079
|% 0,29
|
|EKGYO
|2,76
|1.818.722.650
|% 5,34
|
|YKBNK
|5,02
|3.095.668.653
|% 7,49
|
|TSKB
|1,74
|876.157.196
|% 9,43
|
|GARAN
|13,88
|6.348.202.938
|% 4,36
|
|SKBNK
|1,17
|448.817.425
|% 6,36
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,6580
|14,6683
|% -0,51
|
|Euro
|15,9482
|15,9703
|% -0,47
|
|Sterlin
|19,0364
|19,1319
|% -0,64
|
|Frank
|15,6777
|15,7721
|% -0,25
|
|Riyal
|3,8973
|3,9168
|% -0,56
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.955
|1.955
|7,59
|
|Altın Gr.
|921
|921
|-2,31
|
|Cumhuriyet
|6.091
|6.198
|-9,00
|
|Tam
|6.069
|6.221
|-16,24
|
|Yarım
|2.933
|3.009
|-7,85
|
|Çeyrek
|1.471
|1.505
|-3,93
|
|Gümüş.Ons
|25,09
|25,13
|0,33
|
|Gümüş Gr.
|11,81
|11,83
|0,07
|
|B. Petrol
|99
|99
|-3,72
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 61, 31 artarak (% 2.30 ) 2, 724
-
17:59AVGYO
Yüzde 9.70 oranında artışla 3.28 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 711, 384 adet işlem
-
17:58EUHOL
Yüzde 5.96 oranında artışla 3.20 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 643, 806 adet işlem
-
17:57TMSN
Yüzde 6.40 oranında artışla 20.94 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 164, 877 adet işlem
-
17:55DAPGM
Yüzde 8.11 oranında artışla 24.54 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 043, 360 adet işlem