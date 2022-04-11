***PCILT*** PC İLETİŞİM VE MEDYA HİZMETLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***PCILT*** PC İLETİŞİM VE MEDYA HİZMETLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )Yönetime İlişkin BilgilerYönetim Kurulu ÜyeleriAdı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve GöreviBANUN ERKIRAN ÇITAK Kadın Yönetim Kurulu Başkanı Yönetici 18.03.2010 İcrada Görevli Üst Düzey Yönetici Üst Düzey Yönetici Hayır 23.83 B Bağımsız Üye Değil Değerlendirilmedi HayırHASAN SELÇUK SALMAN Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Yönetici 14.11.2011 İcrada Görevli Üst Düzey Yönetici Üst Düzey Yönetici Evet B Bağımsız Üye Değil Değerlendirilmedi HayırKAZIM ALİ KİREMİTCİOĞLU Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Yönetici 08.04.2021 İcrada Görevli Değil Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliği Üst Düzey Yönetici Hayır B Bağımsız Üye Değerlendirilmedi HayırMETE İKİZ Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Yönetici 08.04.2021 İcrada Görevli Değil Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliği Üst Düzey Yönetici Hayır B Bağımsız Üye Değerlendirilmedi HayırFATMA GÜLÇİN ULUTÜRK Kadın Yönetim Kurulu Başkan Vekili Üst Düzey Yönetici 07.04.2022 İcrada Görevli Üst Düzey Yönetici Üst Düzey Yönetici Hayır B Bağımsız Üye Değil Değerlendirilmedi Hayırhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1019356BIST