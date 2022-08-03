***PCILT*** PC İLETİŞİM VE MEDYA HİZMETLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
03.08.2022 19:54
***PCILT*** PC İLETİŞİM VE MEDYA HİZMETLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlara İlişkin Bilgiler
Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlar
Ticaret Unvanı Şirketin Faaliyet Konusu Ödenmiş/Çıkarılmış Sermayesi Şirketin Sermayedeki Payı Para Birimi Şirketin Sermayedeki Payı (%) Şirket ile Olan İlişkinin Niteliği
UP ILETISIM VE MEDYAHIZMETLERI A.S. Medya Planlama ve Satınalma Ajansı 10250000 10250000 TRY 100
SM MEDYA VE ILETISIM HIZMETLERI A.S. Radyo Planlama ve Satınalma Ajansı 5000000 5000000 TRY 100
BL ILETISIM VE MEDYAHIZ. SAN. TIC. A.S. Medya Planlama ve Satınalma Ajansı 22500000 22500000 TRY 100
MAYA MEDYA HIZMETLERI VE ILETISIM DAN.A.S. Medya Planlama ve Satınalma Ajansı 500000 250000 TRY 50
MEDIA LIVEN AJANS PRODÜKSİYON VE REKLAM TİCARET A.Ş. Radyo Planlama ve Satınalma Ajansı 500000 500000 TRY 100
MEDIA LIFE AJANS PRODÜKSİYON FİLM REKLAM VE ORGANİZASYON SAN. VE TİC. A.Ş. Radyo Planlama ve Satınalma Ajansı 655000 655000 TRY 100
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1051648
BIST
18:052.684
En Yüksek
|Değişim
|: 1,39%
|| 36,87
|Açılış
|: 2.665
|
|Önceki Kapanış
|: 2.648
|
2.684
En Düşük
2.665
18:0517,9667
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 0,0213
|Açılış
|: 18,0150
|
|Önceki Kapanış
|: 17,9730
|
18,0522
En Düşük
17,9198
18:0518,2615
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 0,0121
|Açılış
|: 18,2600
|
|Önceki Kapanış
|: 18,3000
|
18,3420
En Düşük
18,1933
18:051.016,79
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 1,04
|Açılış
|: 1.016,79
|
|Önceki Kapanış
|: 1.015,74
|
1.024,22
En Düşük
1.012,51
BIST En Aktif Hisseler18:05
|YEOTK
|21,92
|128.746.294
|% 10,01
|
|BEYAZ
|11,88
|53.437.112
|% 10,00
|
|GLBMD
|9,35
|16.983.531
|% 10,00
|
|ULUUN
|22,66
|395.932.020
|% 10,00
|
|EMNIS
|34,12
|892.946
|% 9,99
|
|TURGG
|242,20
|25.387.113
|% -10,00
|
|ISGYO
|18,56
|326.802.307
|% -9,99
|
|KZBGY
|51,75
|138.186.918
|% -9,92
|
|YAYLA
|4,57
|10.154.727
|% -9,86
|
|BRKO
|2,16
|5.901.756
|% -8,09
|
|THYAO
|55,00
|7.188.218.931
|% 5,06
|
|SISE
|23,28
|2.927.336.536
|% 1,84
|
|SASA
|49,84
|1.937.136.096
|% 3,27
|
|YKBNK
|4,92
|1.239.007.484
|% 2,29
|
|TSKB
|2,87
|1.183.456.224
|% 9,96
|
|TSKB
|2,87
|1.183.456.224
|% 9,96
|
|EKGYO
|3,16
|811.881.391
|% 2,60
|
|YKBNK
|4,92
|1.239.007.484
|% 2,29
|
|ODAS
|4,14
|902.950.638
|% 3,50
|
|ALBRK
|1,48
|270.341.533
|% 6,47
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,9628
|17,9667
|% 0,12
|
|Euro
|18,2374
|18,2615
|% 0,07
|
|Sterlin
|21,7422
|21,8512
|% -0,03
|
|Frank
|18,5824
|18,6944
|% -0,42
|
|Riyal
|4,7637
|4,7876
|% 0,09
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.760
|1.760
|-0,34
|
|Altın Gr.
|1.016
|1.016
|0,07
|
|Cumhuriyet
|6.789
|6.892
|-49,00
|
|Tam
|6.804
|6.882
|26,00
|
|Yarım
|3.315
|3.364
|12,00
|
|Çeyrek
|1.663
|1.682
|7,00
|
|Gümüş.Ons
|19,95
|19,99
|0,00
|
|Gümüş Gr.
|11,52
|11,53
|-0,01
|
|B. Petrol
|97,16
|97,16
|-3,38
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:57SKBNK
Yüzde 9.58 oranında artışla 1.83 lira fiyatla işlem gören hissede 181, 767, 959 adet işlem
-
17:56
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler FROTO, KOZAL, KOZAA
-
17:56XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 18, 89 artarak (% 0.81 ) 2, 358
-
17:56
Tavandan işlem gören hisse senedleri : EMNIS, KRPLS, ULUUN, AKENR, TMSN, ZOREN, GLBMD, YEOTK, COSMO, SEGYO
-
17:56
Tabandan işlem gören hisse senetleri : TURGG, ISGYO, KZBGY, BRKO, YAYLA