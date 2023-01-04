***PEGYO* *ANELE* *VGK* *BRMEN* *DGNMO*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Kamuyu Aydınlatma Platformu Duyurusu
04.01.2023 09:21
***PEGYO******ANELE******VGK******BRMEN******DGNMO*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Kamuyu Aydınlatma Platformu Duyurusu )
İlgili Şirketler [PEGYO, DGNMO, ANELE, BRMEN]
İlgili Fonlar [VGK]
Türkçe
Kamuyu Aydınlatma Platformu Duyurusu
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:II, No 15.1 Sayılı Özel Durumlar Tebliği'nin 12-(4). maddesi gereğince yapılan açıklama ekte yer almaktadır.
Bu açıklamanın MKK tarafından yapılıyor olması ilgili kişilerin, Tebliğ'in 12. Maddesi kapsamındaki diğer açıklama yükümlülüklerini ve sorumluluklarını ortadan kaldırmamaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1092945
BIST
18:055.627
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 5.698
|
|Önceki Kapanış
|: 5.627
|
5.705
En Düşük
5.610
18:0518,7341
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 0,0124
|Açılış
|: 18,8850
|
|Önceki Kapanış
|: 18,8900
|
18,8040
En Düşük
18,6882
18:0519,8239
En Yüksek
|Değişim
|: 0,29%
|| 0,0578
|Açılış
|: 19,9400
|
|Önceki Kapanış
|: 20,1600
|
19,9376
En Düşük
19,7379
18:051.112,92
En Yüksek
|Değişim
|: 0,64%
|| 7,10
|Açılış
|: 1.112,92
|
|Önceki Kapanış
|: 1.105,82
|
1.113,64
En Düşük
1.105,36
BIST En Aktif Hisseler18:05
|AFYON
|9,04
|227.943.165
|% 0,00
|
|AKFGY
|5,53
|771.764.194
|% 0,00
|
|AKSGY
|7,63
|108.919.622
|% 0,00
|
|AKYHO
|3,00
|20.304.635
|% 0,00
|
|AKGRT
|4,04
|175.965.576
|% 0,00
|
|AFYON
|9,04
|227.943.165
|% 0,00
|
|AKFGY
|5,53
|771.764.194
|% 0,00
|
|AKSGY
|7,63
|108.919.622
|% 0,00
|
|AKYHO
|3,00
|20.304.635
|% 0,00
|
|AKGRT
|4,04
|175.965.576
|% 0,00
|
|EREGL
|42,24
|11.466.523.341
|% 0,00
|
|THYAO
|147,40
|10.925.716.712
|% 0,00
|
|KRDMD
|18,81
|9.221.462.244
|% 0,00
|
|ASELS
|69,10
|8.940.408.395
|% 0,00
|
|EKGYO
|9,42
|8.598.094.812
|% 0,00
|
|EKGYO
|9,42
|8.598.094.812
|% 0,00
|
|KRDMD
|18,81
|9.221.462.244
|% 0,00
|
|PETKM
|20,48
|6.992.769.481
|% 0,00
|
|YKBNK
|11,73
|3.553.385.374
|% 0,00
|
|EREGL
|42,24
|11.466.523.341
|% 0,00
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,7297
|18,7341
|% 0,07
|
|Euro
|19,7993
|19,8239
|% 0,29
|
|Sterlin
|22,3783
|22,4905
|% 0,17
|
|Frank
|19,9946
|20,1150
|% 0,39
|
|Riyal
|4,9663
|4,9912
|% 0,08
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.847
|1.847
|8,94
|
|Altın Gr.
|1.113
|1.113
|7,22
|
|Cumhuriyet
|7.471
|7.584
|61,00
|
|Tam
|7.533
|7.610
|35,00
|
|Yarım
|3.648
|3.720
|17,00
|
|Çeyrek
|1.830
|1.860
|9,00
|
|Gümüş.Ons
|24,07
|24,11
|0,12
|
|Gümüş Gr.
|14,51
|14,53
|0,10
|
|B. Petrol
|81,76
|81,76
|-0,34
|