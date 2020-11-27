***PEGYO* *ASUZU* *SAFKR* *DIRIT* *GLYHO* *SODSN* *BRKO* *SERVE* *YGYO* *KATMR* *ALMAD* *AYES*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borsada İşlem Gören Tipe









***PEGYO******ASUZU******SAFKR******DIRIT******GLYHO******SODSN******BRKO******SERVE******YGYO******KATMR******ALMAD******AYES*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borsada İşlem Gören Tipe Dönüşüm Duyurusu )Özet Bilgi DÖNÜŞÜMİlgili Şirketler ALMAD, ASUZU, AYES, BRKO, DIRIT, GLYHO, KATMR, PEGYO, SAFKR, SERVE, SODSN, YGYOSermaye Piyasası Kurulu'nun VII-128.1 sayılı "Pay Tebliği"'nin 15'nci maddesi gereğince, pay senetleri Borsada işlem gören ortaklıkların Kurul kaydında olan ancak Borsada işlem görmeyen statüde pay senetlerinin Borsada satışa konu edilebilmesi amacıyla Merkezi Kayıt Kuruluşu'na yapılan başvurulara ait bilgiler aşağıda yer almaktadır.Borsa Kodu Sıra No Satışa Konu Pay Unvanı Grubu Yatırımcının Adı-Soyadı Unvanı Nominal Tutar (TL)* TAS İşlemi ** Satış Kısıtı ** Pay Satış Bilgi Formu ***ALMAD 1 ALTINYAG MADENCILIK VE ENERJI YATIRIMLARI SANAYI VE TICARET A.S. E MURAT DAVUT EREN 150.000,000ASUZU 2 ANADOLU ISUZU OTOMOTIV SANAYII VE TICARET A.S. E HÜSEYIN PEKTEZEL 11.350,000AYES 3 AYES ÇELIK HASIR VE ÇIT SANAYI A.S. E KADRIYE TOKDEMIR 1.499,560BRKO 4 BIRKO BIRLESIK KOYUNLULULAR MENSUCAT TICARET VE SANAYI A.S. E AYDIN YÖRÜK 1.097,300DIRIT 5 DIRITEKS DIRILIS TEKSTIL SANAYI VE TICARET A.S. E MEHMET FARUK KARATOP 3.575,000GLYHO 6 GLOBAL YATIRIM HOLDING A.S. E HÜSEYIN PEKTEZEL 50.000,000KATMR 7 KATMERCILER ARAÇ ÜSTÜ EKIPMAN SANAYI A.S. E MURAT DAVUT EREN 30.000,000PEGYO 8 PERA GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIGI A.S. E MURAT DAVUT EREN 10.000,000SAFKR 9 SAFKAR EGE SOGUTMACILIK KLIMA SOGUK HAVA TESISLERI IHRACAT ITHALAT SANAYI VE TICARET A.S. E ABDI MERTTÜRK 1.000.000,000SAFKR 10 SAFKAR EGE SOGUTMACILIK KLIMA SOGUK HAVA TESISLERI IHRACAT ITHALAT SANAYI VE TICARET A.S. E MUSTAFA TOGAN TOPRAK 100.000,000SERVE 11 SERVE FILM PRODÜKSIYON EGLENCE A.S. E ING MENKUL DEGERLER A.S. 1,028SODSN 12 SODAS SODYUM SANAYI A.S. E ALIYE BANU TANYELOGLU 25.000,000YGYO 13 YESIL GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIGI A.S. E HÜSEYIN PEKTEZEL 250.000,000(*) Nominal Tutar(TL): Bakiye alanlarında binlik ayracı olarak nokta (.), küsürat ayracı olarak ise virgül (,) kullanılmaktadır. (**) İlgili veriler üye bildirimi doğrultusunda yayınlanmaktadır. Borsa tarafından satış işleminin Toptan Alış Satış İşlemi olarak (TAS) yapılacağı duyurulduktan sonra TAS işlem tarihinde paylar borsada işlem gören tipe dönüştürülecek olup, aksi taktirde dönüşüm işlemi mevzuatta öngörülen sürede tamamlanacaktır. (***) Pay satış bilgi formu kapsamındaki payların Borsada satışa konu edilmesi halinde ilk satış işlemine, bu formun KAP'ta ilan edilmesini müteakip en erken üçüncü iş günü başlanabilmekte olup, dönüşüm işlemindeki sürelerde, pay satış bilgi formunun ilan tarihi dikkate alınır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/890361BIST