Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***PEGYO* *ASUZU* *SAFKR* *DIRIT* *GLYHO* *SODSN* *BRKO* *SERVE* *YGYO* *KATMR* *ALMAD* *AYES*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borsada İşlem Gören Tipe

27.11.2020 18:10



***PEGYO******ASUZU******SAFKR******DIRIT******GLYHO******SODSN******BRKO******SERVE******YGYO******KATMR******ALMAD******AYES*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borsada İşlem Gören Tipe Dönüşüm Duyurusu )

Özet Bilgi DÖNÜŞÜM
İlgili Şirketler ALMAD, ASUZU, AYES, BRKO, DIRIT, GLYHO, KATMR, PEGYO, SAFKR, SERVE, SODSN, YGYO

Sermaye Piyasası Kurulu'nun VII-128.1 sayılı "Pay Tebliği"'nin 15'nci maddesi gereğince, pay senetleri Borsada işlem gören ortaklıkların Kurul kaydında olan ancak Borsada işlem görmeyen statüde pay senetlerinin Borsada satışa konu edilebilmesi amacıyla Merkezi Kayıt Kuruluşu'na yapılan başvurulara ait bilgiler aşağıda yer almaktadır.
Borsa Kodu Sıra No Satışa Konu Pay Unvanı Grubu Yatırımcının Adı-Soyadı Unvanı Nominal Tutar (TL)* TAS İşlemi ** Satış Kısıtı ** Pay Satış Bilgi Formu ***
ALMAD 1 ALTINYAG MADENCILIK VE ENERJI YATIRIMLARI SANAYI VE TICARET A.S. E MURAT DAVUT EREN 150.000,000
ASUZU 2 ANADOLU ISUZU OTOMOTIV SANAYII VE TICARET A.S. E HÜSEYIN PEKTEZEL 11.350,000
AYES 3 AYES ÇELIK HASIR VE ÇIT SANAYI A.S. E KADRIYE TOKDEMIR 1.499,560
BRKO 4 BIRKO BIRLESIK KOYUNLULULAR MENSUCAT TICARET VE SANAYI A.S. E AYDIN YÖRÜK 1.097,300
DIRIT 5 DIRITEKS DIRILIS TEKSTIL SANAYI VE TICARET A.S. E MEHMET FARUK KARATOP 3.575,000
GLYHO 6 GLOBAL YATIRIM HOLDING A.S. E HÜSEYIN PEKTEZEL 50.000,000
KATMR 7 KATMERCILER ARAÇ ÜSTÜ EKIPMAN SANAYI A.S. E MURAT DAVUT EREN 30.000,000
PEGYO 8 PERA GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIGI A.S. E MURAT DAVUT EREN 10.000,000
SAFKR 9 SAFKAR EGE SOGUTMACILIK KLIMA SOGUK HAVA TESISLERI IHRACAT ITHALAT SANAYI VE TICARET A.S. E ABDI MERTTÜRK 1.000.000,000
SAFKR 10 SAFKAR EGE SOGUTMACILIK KLIMA SOGUK HAVA TESISLERI IHRACAT ITHALAT SANAYI VE TICARET A.S. E MUSTAFA TOGAN TOPRAK 100.000,000
SERVE 11 SERVE FILM PRODÜKSIYON EGLENCE A.S. E ING MENKUL DEGERLER A.S. 1,028
SODSN 12 SODAS SODYUM SANAYI A.S. E ALIYE BANU TANYELOGLU 25.000,000
YGYO 13 YESIL GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIGI A.S. E HÜSEYIN PEKTEZEL 250.000,000

(*) Nominal Tutar(TL): Bakiye alanlarında binlik ayracı olarak nokta (.), küsürat ayracı olarak ise virgül (,) kullanılmaktadır. (**) İlgili veriler üye bildirimi doğrultusunda yayınlanmaktadır. Borsa tarafından satış işleminin Toptan Alış Satış İşlemi olarak (TAS) yapılacağı duyurulduktan sonra TAS işlem tarihinde paylar borsada işlem gören tipe dönüştürülecek olup, aksi taktirde dönüşüm işlemi mevzuatta öngörülen sürede tamamlanacaktır. (***) Pay satış bilgi formu kapsamındaki payların Borsada satışa konu edilmesi halinde ilk satış işlemine, bu formun KAP'ta ilan edilmesini müteakip en erken üçüncü iş günü başlanabilmekte olup, dönüşüm işlemindeki sürelerde, pay satış bilgi formunun ilan tarihi dikkate alınır.



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/890361


BIST
GÜNCEL HABERLER




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
18:051.329
Değişim :  -1,03% |  -13,76
Açılış :  1.348  
Önceki Kapanış :  1.342  
En Yüksek
1.352 En Düşük
1.325
BIST En Aktif Hisseler18:05
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
EUYO 4,95 3.680.764 % 10,00  
AKCNS 15,18 58.674.487 % 10,00  
SEYKM 18,70 14.604.345 % 10,00  
SAFKR 13,87 34.267.095 % 9,99  
TKNSA 11,03 11.150.227 % 9,97  
daha fazla
18:05 Alış Satış %  
Dolar 7,8133 7,8200 % -0,66  
Euro 9,3412 9,3531 % -0,37  
Sterlin 10,3660 10,4180 % -1,08  
Frank 8,6043 8,6561 % -0,48  
Riyal 2,0778 2,0882 % -0,68  
daha fazla
18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.786 1.786 -23,53  
Altın Gr. 449 449 -9,36  
Cumhuriyet 2.983 3.028 -74,00  
Tam 2.971 3.050 -70,08  
Yarım 1.436 1.475 -33,90  
Çeyrek 720 738 -16,95  
Gümüş.Ons 22,58 22,61 -0,73  
Gümüş Gr. 5,69 5,70 -0,21  
B. Petrol 48,04 48,04 0,25  
Seans Raporu 18:05
daha fazla
Copyright 2014 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru