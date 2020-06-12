***PEGYO* *BAYRK* *INFO* *VKGYO* *IYF* *IHYAY*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Kamuyu Aydınlatma Platformu Duyurusu
12.06.2020 09:19
***PEGYO******BAYRK******INFO******VKGYO******IYF******IHYAY*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Kamuyu Aydınlatma Platformu Duyurusu )
İlgili Şirketler [BAYRK, IHYAY, INFO, IYF, PEGYO, VKGYO]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Kamuyu Aydınlatma Platformu Duyurusu
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:II, No 15.1 Sayılı Özel Durumlar Tebliği'nin 12-(4). maddesi gereğince yapılan açıklama ekte yer almaktadır.
Bu açıklamanın MKK tarafından yapılıyor olması ilgili kişilerin, Tebliğ'in 12. Maddesi kapsamındaki diğer açıklama yükümlülüklerini ve sorumluluklarını ortadan kaldırmamaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/850872
BIST
10:32108.802
En Yüksek
|Değişim
|: -0,32%
|| -353,70
|Açılış
|: 108.485
|
|Önceki Kapanış
|: 109.155
|
108.911
En Düşük
107.833
10:326,8284
En Yüksek
|Değişim
|: -0,16%
|| -0,0110
|Açılış
|: 6,8370
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8110
|
6,8437
En Düşük
6,8023
10:327,7253
En Yüksek
|Değişim
|: -0,08%
|| -0,0058
|Açılış
|: 7,7550
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7250
|
7,7408
En Düşük
7,6998
10:32380,07
En Yüksek
|Değişim
|: 0,01%
|| 0,05
|Açılış
|: 380,07
|
|Önceki Kapanış
|: 380,02
|
380,99
En Düşük
378,74
BIST En Aktif Hisseler
|RTALB
|30,14
|46.954.654
|% 10,00
|
|BAYRK
|6,34
|42.599.622
|% 9,88
|
|EKIZ
|10,69
|1.735.040
|% 9,53
|
|GLRYH
|12,88
|10.536.465
|% 9,15
|
|ISBIR
|1.160,00
|361.920
|% 7,99
|
|CASA
|19,35
|6.734
|% -10,00
|
|YONGA
|29,06
|31.675
|% -9,98
|
|SALIX
|9,23
|62.718
|% -9,95
|
|EGCEY
|1,45
|167.363
|% -9,94
|
|FORMT
|3,26
|1.284.323
|% -8,94
|
|ECILC
|6,04
|246.443.687
|% 5,78
|
|EKGYO
|1,95
|200.402.994
|% 0,52
|
|ASELS
|32,04
|191.324.641
|% -0,62
|
|GARAN
|8,14
|165.781.003
|% -0,25
|
|IHLGM
|1,59
|163.729.579
|% 0,63
|
|IHLGM
|1,59
|163.729.579
|% 0,63
|
|EKGYO
|1,95
|200.402.994
|% 0,52
|
|TSKB
|1,26
|96.805.154
|% 1,61
|
|IEYHO
|0,73
|52.180.515
|% 0,00
|
|YYAPI
|0,98
|58.129.554
|% 7,69
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,5729
|8,6159
|% -0,27
|
|Frank
|7,1921
|7,2354
|% -0,34
|
|Riyal
|1,8130
|1,8221
|% -0,27
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.732
|1.732
|4,44
|
|Altın Gr.
|380
|380
|-0,11
|
|Cumhuriyet
|2.458
|2.483
|-2,00
|
|Tam
|2.531
|2.552
|-2,00
|
|Yarım
|1.235
|1.246
|-1,00
|
|Çeyrek
|617
|624
|-0,50
|
|Gümüş.Ons
|17,52
|17,56
|-0,11
|
|Gümüş Gr.
|3,85
|3,86
|-0,03
|
|B. Petrol
|37,39
|37,39
|-1,16
|