***PEGYO* *BIZIM* *ISFIN* *SMART* *IHYAY*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Kamuyu Aydınlatma Platformu Duyurusu
18.06.2020 09:12
***PEGYO******BIZIM******ISFIN******SMART******IHYAY*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Kamuyu Aydınlatma Platformu Duyurusu )
İlgili Şirketler [BIZIM, IHYAY, ISFIN, PEGYO, SMART]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Kamuyu Aydınlatma Platformu Duyurusu
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:II, No 15.1 Sayılı Özel Durumlar Tebliği'nin 12-(4). maddesi gereğince yapılan açıklama ekte yer almaktadır.
Bu açıklamanın MKK tarafından yapılıyor olması ilgili kişilerin, Tebliğ'in 12. Maddesi kapsamındaki diğer açıklama yükümlülüklerini ve sorumluluklarını ortadan kaldırmamaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/851745
BIST
18:05110.940
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 0
|
|Önceki Kapanış
|: 110.940
|
0
En Düşük
0
18:056,8551
En Yüksek
|Değişim
|: 0,25%
|| 0,0171
|Açılış
|: 6,8790
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8620
|
6,8577
En Düşük
6,8330
18:057,7220
En Yüksek
|Değişim
|: 0,28%
|| 0,0219
|Açılış
|: 7,7150
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7250
|
7,7263
En Düşük
7,6835
18:05380,82
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 0,79
|Açılış
|: 380,82
|
|Önceki Kapanış
|: 380,02
|
381,05
En Düşük
379,41
BIST En Aktif Hisseler
|AGYO
|2,07
|59.298.990
|% 0,00
|
|TTKOM
|7,69
|175.806.625
|% 0,00
|
|VAKBN
|4,73
|228.460.960
|% 0,00
|
|ZOREN
|1,64
|77.530.724
|% 0,00
|
|SAMAT
|2,06
|31.249.611
|% 0,00
|
|BEYAZ
|3,80
|600.531
|% -0,35
|
|AGYO
|2,07
|59.298.990
|% 0,00
|
|TTKOM
|7,69
|175.806.625
|% 0,00
|
|VAKBN
|4,73
|228.460.960
|% 0,00
|
|ZOREN
|1,64
|77.530.724
|% 0,00
|
|ECILC
|6,37
|1.052.915.417
|% 0,00
|
|GARAN
|8,13
|809.405.516
|% 0,00
|
|ASELS
|31,84
|784.388.045
|% 0,00
|
|EKGYO
|1,90
|515.118.472
|% 0,00
|
|THYAO
|12,44
|468.540.478
|% 0,00
|
|IEYHO
|0,84
|388.508.561
|% 0,00
|
|SKBNK
|1,35
|415.360.559
|% 0,00
|
|EKGYO
|1,90
|515.118.472
|% 0,00
|
|IHLAS
|0,82
|197.568.759
|% 0,00
|
|ALBRK
|1,62
|304.172.986
|% 0,00
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,5729
|8,6159
|% 0,06
|
|Frank
|7,1931
|7,2364
|% 0,11
|
|Riyal
|1,8223
|1,8315
|% 0,19
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.727
|1.727
|0,23
|
|Altın Gr.
|381
|381
|0,88
|
|Cumhuriyet
|2.478
|2.492
|5,70
|
|Tam
|2.542
|2.557
|5,90
|
|Yarım
|1.239
|1.250
|2,80
|
|Çeyrek
|621
|626
|1,40
|
|Gümüş.Ons
|17,52
|17,54
|0,03
|
|Gümüş Gr.
|3,87
|3,88
|0,02
|
|B. Petrol
|40,58
|40,58
|-0,13
|
Seans Raporu
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17:57XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -123, 83 kaybederek (% -0.12 ) 102, 972
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17:57
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