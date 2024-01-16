***PEGYO*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Endekslerde Kullanılan Fiili Dolaşımdaki Pay Oranı Değişiklikleri
16.01.2024 11:02
***PEGYO*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Endekslerde Kullanılan Fiili Dolaşımdaki Pay Oranı Değişiklikleri )
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Endekslerde Kullanılan Fiili Dolaşımdaki Pay Oranı Değişiklikleri
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Bildirim İçeriği
Endekslerde Kullanılan Fiili Dolaşımdaki Pay Oranı Değişiklikleri
Açıklamalar
-
Endekslerde Kullanılan Fiili Dolaşımdaki Pay Oranı Değişiklikleri
Pay Adı FDPO (%) Geçerlilik Tarihi
PERA GMYO 83 17/01/2024
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1240783
BIST
'
14:118.033
En Düşük
|Değişim
|: -0,14%
|| -11,14
|Açılış
|: 8.063
|
|Önceki Kapanış
|: 8.044
|
7.995
En Yüksek
8.090
14:1130,1041
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 0,0409
|Açılış
|: 30,1700
|
|Önceki Kapanış
|: 30,1100
|
30,3207
En Düşük
29,9740
14:1132,7960
En Yüksek
|Değişim
|: -0,52%
|| -0,1718
|Açılış
|: 32,8000
|
|Önceki Kapanış
|: 32,9000
|
33,4453
En Düşük
32,6927
14:111.974,16
En Yüksek
|Değişim
|: -0,69%
|| -13,64
|Açılış
|: 1.974,16
|
|Önceki Kapanış
|: 1.987,80
|
1.997,97
En Düşük
1.971,43
BIST En Aktif Hisseler14:11
|KBORU
|77,55
|829.077.240
|% 10,00
|
|DARDL
|6,06
|65.615.085
|% 9,98
|
|MEGMT
|36,20
|217.308.337
|% 9,96
|
|DIRIT
|12,75
|1.248.208
|% 9,91
|
|YAYLA
|7,90
|14.244.484
|% 9,87
|
|ISBTR
|481.005,00
|2.886.030
|% -10,00
|
|EMNIS
|79,75
|198.361
|% -9,99
|
|SNPAM
|105,70
|7.002.763
|% -6,46
|
|EKOS
|55,45
|1.124.800.561
|% -5,86
|
|DERIM
|15,99
|5.512.205
|% -5,72
|
|THYAO
|249,70
|3.294.550.354
|% -1,40
|
|ISCTR
|25,34
|2.695.350.582
|% 0,56
|
|AKBNK
|41,82
|2.403.398.895
|% -3,15
|
|EREGL
|44,46
|2.185.665.065
|% 0,91
|
|TCELL
|64,25
|1.973.440.884
|% 3,05
|
|ODAS
|8,50
|1.030.759.971
|% 0,71
|
|EKGYO
|8,37
|985.717.030
|% 1,21
|
|SKBNK
|5,20
|570.234.621
|% 7,22
|
|ISCTR
|25,34
|2.695.350.582
|% 0,56
|
|KATMR
|2,19
|233.734.242
|% 0,00
|
|14:11
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|30,0970
|30,1041
|% 0,14
|
|Euro
|32,7836
|32,7960
|% -0,52
|
|Sterlin
|37,8907
|38,0807
|% -0,67
|
|Frank
|34,8152
|35,0250
|% -0,45
|
|Riyal
|8,0021
|8,0423
|% 0,14
|
|14:11
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|23,01
|23,04
|% 0,66
|
|Platin
|907,75
|909,16
|% 0,66
|
|Paladyum
|960,07
|965,06
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|78,85
|78,85
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.040,18
|2.040,48
|% 0,66
|