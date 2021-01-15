***PEGYO*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Hak Kullanımı
15.01.2021 16:47
***PEGYO*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Hak Kullanımı )
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
İlgili Şirketler PEGYO
18.01.2021 tarihinden itibaren hak kullanımı işlemleri nedeniyle ilgili hakları kullanılmış olarak işlem görecek payların listesi aşağıdadır.
Sermaye Artırımı/Azaltımı
Pay Adı Pay Kodu Sermaye Azaltım Oranı (%) Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Rüçhan Hakkı Kullanımı Oranı (%) Rüçhan Hakkı Kullandırma Fiyatı (TL) Sermaye Artırımı Karşılığı Verilen Payların Niteliği Açıklama
PERA GMYO PEGYO 60,00000 1,00 Kaydi Pay
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/902644
BIST
17:511.524
En Yüksek
|Değişim
|: -1,45%
|| -22,35
|Açılış
|: 1.537
|
|Önceki Kapanış
|: 1.547
|
1.548
En Düşük
1.516
17:517,4838
En Yüksek
|Değişim
|: 1,67%
|| 0,1229
|Açılış
|: 7,4800
|
|Önceki Kapanış
|: 7,3800
|
7,5102
En Düşük
7,3521
17:519,0495
En Yüksek
|Değişim
|: 0,91%
|| 0,0812
|Açılış
|: 9,0550
|
|Önceki Kapanış
|: 8,9500
|
9,0938
En Düşük
8,9346
17:51442,13
En Yüksek
|Değişim
|: 1,05%
|| 4,59
|Açılış
|: 442,11
|
|Önceki Kapanış
|: 437,53
|
444,73
En Düşük
436,61
BIST En Aktif Hisseler17:51
|PKENT
|1.076,90
|2.276.821
|% 10,00
|
|SODSN
|35,20
|769.261
|% 10,00
|
|PKART
|18,72
|69.813.066
|% 9,99
|
|MAALT
|189,40
|182.896.074
|% 9,99
|
|BURVA
|54,60
|16.180.763
|% 9,99
|
|BASCM
|17,01
|515.691
|% -10,00
|
|SUMAS
|68,45
|464.776
|% -9,99
|
|KUTPO
|50,05
|37.973.104
|% -9,98
|
|ISKUR
|350.000,00
|350.000
|% -8,38
|
|TACTR
|13,14
|910.424
|% -6,74
|
|SISE
|7,81
|2.656.840.909
|% 1,03
|
|KOZAL
|113,90
|1.941.010.910
|% 3,08
|
|DOHOL
|3,46
|1.637.859.231
|% -4,68
|
|THYAO
|13,29
|1.634.335.753
|% 0,23
|
|EKGYO
|2,46
|1.454.530.424
|% -0,81
|
|EKGYO
|2,46
|1.454.530.424
|% -0,81
|
|DOHOL
|3,46
|1.637.859.231
|% -4,68
|
|TSKB
|1,89
|808.804.725
|% 1,07
|
|SISE
|7,81
|2.656.840.909
|% 1,03
|
|SKBNK
|1,60
|532.611.137
|% -2,44
|
|17:51
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,4809
|7,4838
|% 1,67
|
|Euro
|9,0440
|9,0495
|% 0,91
|
|Sterlin
|10,1383
|10,1892
|% 0,87
|
|Frank
|8,3744
|8,4249
|% 1,32
|
|Riyal
|1,9862
|1,9962
|% 1,51
|
|17:51
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.839
|1.840
|-7,88
|
|Altın Gr.
|443
|443
|5,78
|
|Cumhuriyet
|2.931
|2.975
|22,00
|
|Tam
|2.921
|2.998
|30,06
|
|Yarım
|1.412
|1.450
|14,54
|
|Çeyrek
|708
|725
|7,27
|
|Gümüş.Ons
|24,98
|25,01
|-0,54
|
|Gümüş Gr.
|6,01
|6,02
|-0,04
|
|B. Petrol
|55,51
|55,51
|-0,91
|