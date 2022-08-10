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***PEGYO*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Pay İşlem Sırası Kapatma / Açma

10.08.2022 09:30
***PEGYO*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Pay İşlem Sırası Kapatma / Açma


***PEGYO*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Pay İşlem Sırası Kapatma / Açma )

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Türkçe
Pay İşlem Sırası Kapatma / Açma

Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği

Şirket Unvanı
PERA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.
Kapatma / Açma İşlemi
Kapatma (Suspension)
Sıra Kapatma Başlangıç Tarihi
10/08/2022
Sıra Açma Başlangıç Tarihi

Açıklamalar

PEGYO.E pay sırası ilgili şirketin finansal tablolarının son gönderim tarihi itibariyle Kamuyu Aydınlatma Platformuna (KAP) gönderilmemiş olması sebebiyle geçici olarak işleme kapatılmıştır.



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1053995


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MGROS 66,10 384.627.035 % 9,98  
KONTR 186,60 366.204.865 % 9,96  
OBASE 18,57 245.514.132 % 9,95  
AYES 32,92 1.440.896 % 9,95  
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Cumhuriyet 6.940 7.045 35,00  
Tam 6.947 7.014 17,00  
Yarım 3.385 3.429 8,00  
Çeyrek 1.698 1.714 4,00  
Gümüş.Ons 20,59 20,61 0,08  
Gümüş Gr. 11,87 11,89 0,05  
B. Petrol 95,87 95,87 -0,44  
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