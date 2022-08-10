***PEGYO*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Pay İşlem Sırası Kapatma / Açma
10.08.2022 09:30
***PEGYO*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Pay İşlem Sırası Kapatma / Açma )
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Türkçe
Pay İşlem Sırası Kapatma / Açma
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Şirket Unvanı
PERA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.
Kapatma / Açma İşlemi
Kapatma (Suspension)
Sıra Kapatma Başlangıç Tarihi
10/08/2022
Sıra Açma Başlangıç Tarihi
Açıklamalar
PEGYO.E pay sırası ilgili şirketin finansal tablolarının son gönderim tarihi itibariyle Kamuyu Aydınlatma Platformuna (KAP) gönderilmemiş olması sebebiyle geçici olarak işleme kapatılmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1053995
BIST
16:132.819
En Yüksek
|Değişim
|: 1,23%
|| 34,19
|Açılış
|: 2.780
|
|Önceki Kapanış
|: 2.785
|
2.821
En Düşük
2.764
16:1317,9375
En Yüksek
|Değişim
|: 0,22%
|| 0,0386
|Açılış
|: 17,9850
|
|Önceki Kapanış
|: 17,9800
|
17,9708
En Düşük
17,8497
16:1318,5195
En Yüksek
|Değişim
|: 1,32%
|| 0,2418
|Açılış
|: 18,5400
|
|Önceki Kapanış
|: 18,3900
|
18,5793
En Düşük
18,2578
16:131.036,70
En Yüksek
|Değişim
|: 0,30%
|| 3,09
|Açılış
|: 1.036,70
|
|Önceki Kapanış
|: 1.033,61
|
1.043,10
En Düşük
1.028,20
BIST En Aktif Hisseler16:13
|ASUZU
|264,60
|197.011.316
|% 9,98
|
|MGROS
|66,10
|384.627.035
|% 9,98
|
|KONTR
|186,60
|366.204.865
|% 9,96
|
|OBASE
|18,57
|245.514.132
|% 9,95
|
|AYES
|32,92
|1.440.896
|% 9,95
|
|OLMK
|12,80
|17.378.821
|% -9,99
|
|TIRE
|22,04
|13.464.280
|% -9,97
|
|KOZAA
|26,98
|1.506.644.636
|% -9,95
|
|BRKO
|1,45
|3.375.177
|% -9,94
|
|KOZAL
|157,40
|1.597.609.229
|% -9,33
|
|THYAO
|59,75
|3.443.533.728
|% 1,96
|
|YKBNK
|5,40
|2.149.663.768
|% 3,05
|
|AKBNK
|9,81
|1.638.352.616
|% 3,48
|
|KOZAL
|157,40
|1.597.609.229
|% -9,33
|
|KOZAA
|26,98
|1.506.644.636
|% -9,95
|
|YKBNK
|5,40
|2.149.663.768
|% 3,05
|
|EKGYO
|3,57
|1.187.583.871
|% 3,18
|
|ZOREN
|2,71
|697.358.229
|% 4,63
|
|ODAS
|3,97
|1.009.031.338
|% -5,25
|
|TSKB
|3,39
|653.644.771
|% 4,31
|
|16:13
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,9251
|17,9375
|% 0,22
|
|Euro
|18,4983
|18,5195
|% 1,32
|
|Sterlin
|21,8866
|21,9963
|% 1,48
|
|Frank
|18,9665
|19,0807
|% 1,37
|
|Riyal
|4,7618
|4,7857
|% 0,23
|
|16:13
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.795
|1.796
|1,50
|
|Altın Gr.
|1.039
|1.039
|5,12
|
|Cumhuriyet
|6.940
|7.045
|35,00
|
|Tam
|6.947
|7.014
|17,00
|
|Yarım
|3.385
|3.429
|8,00
|
|Çeyrek
|1.698
|1.714
|4,00
|
|Gümüş.Ons
|20,59
|20,61
|0,08
|
|Gümüş Gr.
|11,87
|11,89
|0,05
|
|B. Petrol
|95,87
|95,87
|-0,44
|
Seans Raporu
16:13
daha fazla
-
16:28ORCAY
Yüzde 6.45 oranında artışla 25.40 lira fiyatla işlem gören hissede 9, 025, 747 adet işlem
-
16:27VERTU
Yüzde 7.78 oranında artışla 24.94 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 246, 534 adet işlem
-
16:26XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 38, 39 artarak (% 1.28 ) 3, 035
-
16:26XU100
Endeks 2, 819 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 22 üstünde . İşlem hacmi 35, 493.00 milyon TL de
-
16:26GRNYO
Yüzde 7.30 oranında artışla 3.82 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 967, 941 adet işlem