***PEGYO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
11.03.2020 15:05
***PEGYO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
PEGYO.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/827020
BIST
15:0599.776
En Yüksek
|Değişim
|: -1,27%
|| -1.286,14
|Açılış
|: 100.416
|
|Önceki Kapanış
|: 101.063
|
102.839
En Düşük
99.350
15:056,1764
En Yüksek
|Değişim
|: 0,32%
|| 0,0199
|Açılış
|: 6,1780
|
|Önceki Kapanış
|: 6,1430
|
6,1819
En Düşük
6,1306
15:057,0066
En Yüksek
|Değişim
|: 0,85%
|| 0,0590
|Açılış
|: 6,9910
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9630
|
7,0085
En Düşük
6,9390
15:05330,99
En Yüksek
|Değişim
|: 1,35%
|| 4,40
|Açılış
|: 330,99
|
|Önceki Kapanış
|: 326,58
|
331,37
En Düşük
326,41
BIST En Aktif Hisseler
|ECILC
|3,93
|194.358.638
|% 18,02
|
|RTALB
|2,26
|38.610.529
|% 17,71
|
|DEVA
|9,57
|131.112.167
|% 15,44
|
|SELEC
|6,99
|85.919.360
|% 13,66
|
|ECZYT
|10,40
|85.748.977
|% 13,17
|
|ISKUR
|300.000,00
|600.500
|% -21,05
|
|TSPOR
|3,99
|251.842.673
|% -16,35
|
|OYAYO
|4,78
|653.727
|% -14,95
|
|DOKTA
|20,44
|10.298.326
|% -14,76
|
|BRKSN
|2,95
|2.594.649
|% -14,74
|
|ASELS
|25,40
|782.943.002
|% -1,93
|
|THYAO
|9,60
|544.654.060
|% -3,71
|
|GARAN
|9,44
|343.343.216
|% 0,96
|
|TSPOR
|3,99
|251.842.673
|% -16,35
|
|GSRAY
|2,25
|210.146.612
|% -12,45
|
|IHLGM
|1,10
|138.884.375
|% -7,56
|
|CEMAS
|0,89
|109.357.535
|% -11,00
|
|ODAS
|1,56
|180.189.691
|% -9,30
|
|ADESE
|1,27
|127.464.625
|% 1,60
|
|GSRAY
|2,25
|210.146.612
|% -12,45
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,9539
|7,9938
|% 0,34
|
|Frank
|6,5730
|6,6126
|% 0,76
|
|Riyal
|1,6400
|1,6482
|% 0,27
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Gr.
|331
|331
|4,25
|
|Cumhuriyet
|2.193
|2.226
|32,00
|
|Tam
|2.182
|2.237
|27,20
|
|Yarım
|1.055
|1.082
|13,16
|
|Çeyrek
|529
|541
|6,58
|
|Gümüş Gr.
|3,39
|3,39
|0,04
|