***PEGYO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
03.09.2020 16:20
***PEGYO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
PEGYO.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/873145
BIST
16:331.082
En Yüksek
|Değişim
|: -0,20%
|| -2,20
|Açılış
|: 1.086
|
|Önceki Kapanış
|: 1.084
|
1.091
En Düşük
1.074
16:337,4445
En Yüksek
|Değişim
|: 0,84%
|| 0,0618
|Açılış
|: 7,4600
|
|Önceki Kapanış
|: 7,4100
|
7,4518
En Düşük
7,3591
16:338,8229
En Yüksek
|Değişim
|: 0,79%
|| 0,0690
|Açılış
|: 8,8150
|
|Önceki Kapanış
|: 8,7500
|
8,8316
En Düşük
8,7171
16:33464,37
En Yüksek
|Değişim
|: 0,68%
|| 3,15
|Açılış
|: 464,37
|
|Önceki Kapanış
|: 461,22
|
464,84
En Düşük
458,28
BIST En Aktif Hisseler16:33
|DGATE
|10,78
|32.769.075
|% 10,00
|
|HATEK
|11,77
|20.589.188
|% 10,00
|
|ADEL
|19,36
|54.468.195
|% 10,00
|
|ARMDA
|42,90
|13.334.786
|% 10,00
|
|PKENT
|1.244,40
|4.265.083
|% 10,00
|
|KENT
|458,50
|1.867.929
|% -9,99
|
|IZMDC
|20,58
|3.525.663
|% -9,97
|
|ISKUR
|300.001,90
|900.004
|% -9,91
|
|BURVA
|60,50
|1.268.939
|% -7,21
|
|DOGUB
|3,96
|112.275.459
|% -7,04
|
|GSRAY
|3,65
|1.331.835.624
|% 4,89
|
|ASELS
|17,14
|1.036.695.609
|% 3,25
|
|TSPOR
|5,84
|945.696.943
|% 5,61
|
|BJKAS
|3,56
|841.281.935
|% 4,40
|
|FENER
|33,62
|677.556.563
|% 8,38
|
|GSRAY
|3,65
|1.331.835.624
|% 4,89
|
|BJKAS
|3,56
|841.281.935
|% 4,40
|
|EKGYO
|1,72
|328.401.304
|% -2,82
|
|TSPOR
|5,84
|945.696.943
|% 5,61
|
|YKBNK
|2,03
|260.568.787
|% -0,98
|
|16:33
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,4384
|7,4445
|% 0,84
|
|Euro
|8,8155
|8,8229
|% 0,79
|
|Sterlin
|9,8625
|9,9120
|% 0,37
|
|Frank
|8,1468
|8,1959
|% 0,92
|
|Riyal
|1,9793
|1,9892
|% 0,87
|
|16:33
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.938
|1.939
|-4,18
|
|Altın Gr.
|463
|463
|1,73
|
|Cumhuriyet
|3.074
|3.121
|6,00
|
|Tam
|3.060
|3.137
|5,93
|
|Yarım
|1.479
|1.518
|2,87
|
|Çeyrek
|742
|759
|1,43
|
|Gümüş.Ons
|27,22
|27,25
|-0,22
|
|Gümüş Gr.
|6,48
|6,48
|-0,04
|
|B. Petrol
|43,46
|43,46
|-0,97
|
Seans Raporu
16:33
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16:46ETYAT
Yüzde -6.25 oranında düşüşle 1.80 lira fiyatla işlem gören hissede 15, 343, 202 adet işlem
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16:45ETYAT
Yüzde -5.73 oranında düşüşle 1.81 lira fiyatla işlem gören hissede 15, 341, 852 adet işlem
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16:44PRZMA
Yüzde -4.15 oranında düşüşle 3.70 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 668, 264 adet işlem
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16:43XU100
Endeks 1, 080 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 37 altında . İşlem hacmi 9, 244.00 milyon TL de
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16:41SAFKR
Yüzde -4.92 oranında düşüşle 4.25 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 023, 363 adet işlem