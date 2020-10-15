***PEGYO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
15.10.2020 14:55
***PEGYO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
PEGYO.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/881933
BIST
17:371.181
En Yüksek
|Değişim
|: -0,68%
|| -8,05
|Açılış
|: 1.188
|
|Önceki Kapanış
|: 1.189
|
1.192
En Düşük
1.175
17:377,9445
En Yüksek
|Değişim
|: 0,43%
|| 0,0339
|Açılış
|: 7,9350
|
|Önceki Kapanış
|: 7,9250
|
7,9518
En Düşük
7,9004
17:379,3038
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 0,0120
|Açılış
|: 9,2750
|
|Önceki Kapanış
|: 9,3050
|
9,3384
En Düşük
9,2808
17:37483,44
En Yüksek
|Değişim
|: -0,04%
|| -0,21
|Açılış
|: 483,44
|
|Önceki Kapanış
|: 483,65
|
486,18
En Düşük
481,18
BIST En Aktif Hisseler17:37
|CELHA
|15,56
|4.356.714
|% 9,96
|
|BRISA
|14,60
|35.892.282
|% 3,62
|
|ANHYT
|8,37
|22.287.247
|% 3,59
|
|ALKIM
|14,70
|370.698.426
|% 3,52
|
|AKGRT
|8,27
|27.246.936
|% 2,86
|
|TKURU
|325,00
|1.199.575
|% -10,00
|
|ORMA
|14,22
|546.609
|% -10,00
|
|BMELK
|13,05
|333.916
|% -10,00
|
|YAPRK
|61,30
|463.796
|% -9,99
|
|COSMO
|9,82
|175.513
|% -9,99
|
|ECILC
|7,19
|2.005.129.096
|% 4,20
|
|PETKM
|4,73
|1.855.553.226
|% -2,47
|
|ZOREN
|3,00
|1.390.218.895
|% -1,96
|
|EKGYO
|1,95
|1.277.061.423
|% 2,63
|
|KRDMD
|3,68
|902.654.866
|% -0,81
|
|EKGYO
|1,95
|1.277.061.423
|% 2,63
|
|ZOREN
|3,00
|1.390.218.895
|% -1,96
|
|PETKM
|4,73
|1.855.553.226
|% -2,47
|
|ECILC
|7,19
|2.005.129.096
|% 4,20
|
|KRDMD
|3,68
|902.654.866
|% -0,81
|
|17:37
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,9409
|7,9445
|% 0,43
|
|Euro
|9,2945
|9,3038
|% 0,13
|
|Sterlin
|10,2104
|10,2616
|% -0,50
|
|Frank
|8,6458
|8,6978
|% 0,24
|
|Riyal
|2,1095
|2,1201
|% 0,34
|
|17:37
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.894
|1.894
|-7,58
|
|Altın Gr.
|483
|483
|-0,21
|
|Cumhuriyet
|3.204
|3.252
|-12,00
|
|Tam
|3.185
|3.264
|-16,88
|
|Yarım
|1.539
|1.579
|-8,17
|
|Çeyrek
|772
|790
|-4,08
|
|Gümüş.Ons
|23,81
|23,84
|-0,45
|
|Gümüş Gr.
|6,10
|6,10
|-0,07
|
|B. Petrol
|42,25
|42,25
|-1,07
|
Seans Raporu
17:37
daha fazla
-
17:47XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -8, 29 kaybederek (% -0.77 ) 1, 073
-
17:47
Tavandan işlem gören hisse senedleri : ETYAT, MERKO, RAYSG, DAGHL, AVOD, VANGD, MARKA, DIRIT, KERVT, FORMT
-
17:47
Tabandan işlem gören hisse senetleri : UZERB, BRKO, BASCM, BALAT, COSMO, ARTI, DAGI, EMNIS, SELGD, TKURU
-
17:47
BEYAZ, ETYAT, ISGSY değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
17:47
YAPRK, KERVN, VKFYO değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında