***PEGYO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
04.02.2021 10:34
***PEGYO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [PEGYO]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
PEGYO.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/907386
BIST
11:551.542
En Yüksek
|Değişim
|: 0,58%
|| 8,89
|Açılış
|: 1.538
|
|Önceki Kapanış
|: 1.534
|
1.544
En Düşük
1.534
11:557,1492
En Yüksek
|Değişim
|: -0,21%
|| -0,0153
|Açılış
|: 7,1500
|
|Önceki Kapanış
|: 7,1600
|
7,1780
En Düşük
7,1443
11:558,5804
En Yüksek
|Değişim
|: -0,52%
|| -0,0452
|Açılış
|: 8,5700
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6050
|
8,6563
En Düşük
8,5769
11:55419,10
En Yüksek
|Değişim
|: -0,70%
|| -2,97
|Açılış
|: 419,10
|
|Önceki Kapanış
|: 422,08
|
422,63
En Düşük
418,24
BIST En Aktif Hisseler11:55
|UZERB
|78,65
|447.204
|% 10,00
|
|ARMDA
|72,75
|9.583.242
|% 9,98
|
|IZTAR
|25,60
|1.094.272
|% 9,97
|
|ISKPL
|28,48
|21.987.272
|% 9,96
|
|TACTR
|34,90
|1.468.138
|% 9,96
|
|SNKRN
|27,30
|152.252
|% -8,08
|
|BTCIM
|9,72
|8.631.095
|% -5,45
|
|SEKUR
|32,50
|9.855.102
|% -4,41
|
|TSGYO
|6,62
|7.448.144
|% -3,92
|
|DITAS
|41,38
|7.967.337
|% -3,45
|
|KRDMD
|7,04
|635.187.570
|% 2,33
|
|SISE
|7,73
|584.902.429
|% 1,71
|
|GARAN
|10,07
|442.661.856
|% -0,30
|
|EKGYO
|2,50
|429.453.806
|% -0,79
|
|DOHOL
|4,10
|305.196.510
|% 0,74
|
|EKGYO
|2,50
|429.453.806
|% -0,79
|
|PEGYO
|2,63
|292.596.543
|% 0,77
|
|KRDMD
|7,04
|635.187.570
|% 2,33
|
|CEMAS
|2,29
|175.207.591
|% 2,69
|
|SISE
|7,73
|584.902.429
|% 1,71
|
|11:55
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,1462
|7,1492
|% -0,21
|
|Euro
|8,5750
|8,5804
|% -0,52
|
|Sterlin
|9,6887
|9,7373
|% -0,45
|
|Frank
|7,8996
|7,9472
|% -0,40
|
|Riyal
|1,9014
|1,9109
|% -0,06
|
|11:55
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.821
|1.822
|-11,44
|
|Altın Gr.
|419
|419
|-2,77
|
|Cumhuriyet
|2.811
|2.854
|2,00
|
|Tam
|2.798
|2.869
|1,36
|
|Yarım
|1.352
|1.388
|0,65
|
|Çeyrek
|678
|694
|0,33
|
|Gümüş.Ons
|26,53
|26,57
|-0,28
|
|Gümüş Gr.
|6,11
|6,12
|-0,06
|
|B. Petrol
|58,91
|58,91
|0,22
|