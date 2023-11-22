***PEGYO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
22.11.2023 10:03
***PEGYO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
PEGYO.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1219286
BIST
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11:028.025
En Düşük
|Değişim
|: -0,26%
|| -21,22
|Açılış
|: 8.055
|
|Önceki Kapanış
|: 8.047
|
8.017
En Yüksek
8.060
11:0228,8189
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 0,0414
|Açılış
|: 28,9200
|
|Önceki Kapanış
|: 28,8500
|
28,8200
En Düşük
28,7116
11:0231,4516
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 0,0061
|Açılış
|: 31,6000
|
|Önceki Kapanış
|: 31,4300
|
31,4769
En Düşük
31,3446
11:021.856,38
En Yüksek
|Değişim
|: 0,36%
|| 6,61
|Açılış
|: 1.856,38
|
|Önceki Kapanış
|: 1.849,77
|
1.856,89
En Düşük
1.844,97
BIST En Aktif Hisseler11:00
|CMBTN
|1.949,00
|95.353.356
|% 9,99
|
|SMART
|28,08
|49.428.584
|% 9,95
|
|SNKRN
|37,36
|2.311.276
|% 9,95
|
|MRSHL
|1.780,00
|12.858.720
|% 9,94
|
|SAMAT
|26,80
|37.781.192
|% 9,93
|
|DAPGM
|69,10
|72.064.670
|% -9,97
|
|PEGYO
|14,18
|64.331.618
|% -7,98
|
|YONGA
|56,20
|230.139
|% -5,94
|
|RODRG
|68,50
|6.216.170
|% -5,65
|
|ORMA
|199,90
|766.217
|% -5,48
|
|THYAO
|263,00
|3.732.492.894
|% -2,05
|
|TUPRS
|154,30
|1.053.592.380
|% -0,13
|
|ASELS
|46,22
|943.527.185
|% -0,52
|
|MIATK
|46,50
|879.492.109
|% -1,90
|
|TABGD
|167,60
|776.102.399
|% 4,03
|
|EKGYO
|7,59
|491.507.154
|% -0,39
|
|YKBNK
|17,13
|661.483.244
|% -0,64
|
|SKBNK
|7,63
|276.188.481
|% 1,33
|
|ISCTR
|21,24
|729.295.147
|% -0,28
|
|PETKM
|22,46
|704.636.889
|% 0,81
|
|11:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|28,7877
|28,8439
|% 0,23
|
|Euro
|31,4460
|31,4524
|% 0,02
|
|Sterlin
|35,9910
|36,1715
|% 0,07
|
|Frank
|32,4798
|32,6755
|% 0,13
|
|Riyal
|7,6608
|7,6992
|% 0,14
|
|11:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|23,81
|23,85
|% 0,66
|
|Platin
|936,03
|938,46
|% 0,66
|
|Paladyum
|1.067,65
|1.071,87
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|82,56
|82,56
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.002,40
|2.002,60
|% 0,66
|
Seans Raporu
11:00
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11:15PEGYO
Yüzde -7.98 oranında düşüşle 14.18 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 478, 571 adet işlem
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11:14RODRG
Yüzde -5.03 oranında düşüşle 68.95 lira fiyatla işlem gören hissede 86, 341 adet işlem
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11:12XU100
Endeks 8, 031 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 19 altında . İşlem hacmi 22, 449.00 milyon TL de
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11:12DAPGM
Yüzde -9.97 oranında düşüşle 69.10 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 004, 468 adet işlem
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11:11SELVA
Yüzde -4.31 oranında düşüşle 14.20 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 645, 756 adet işlem