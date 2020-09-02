***PEGYO* *BRMEN* *BLCYT* *RALYH*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Kamuyu Aydınlatma Platformu Duyurusu
02.09.2020 09:12
***PEGYO******BRMEN******BLCYT******RALYH*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Kamuyu Aydınlatma Platformu Duyurusu )
İlgili Şirketler [RALYH, BLCYT, BRMEN, PEGYO]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Kamuyu Aydınlatma Platformu Duyurusu
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:II, No 15.1 Sayılı Özel Durumlar Tebliği'nin 12-(4). maddesi gereğince yapılan açıklama ekte yer almaktadır.
Bu açıklamanın MKK tarafından yapılıyor olması ilgili kişilerin, Tebliğ'in 12. Maddesi kapsamındaki diğer açıklama yükümlülüklerini ve sorumluluklarını ortadan kaldırmamaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/872821
BIST
10:251.086
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 1,20
|Açılış
|: 1.086
|
|Önceki Kapanış
|: 1.085
|
1.089
En Düşük
1.083
10:257,3758
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 0,0082
|Açılış
|: 7,3790
|
|Önceki Kapanış
|: 7,3650
|
7,3764
En Düşük
7,3588
10:258,7578
En Yüksek
|Değişim
|: -0,23%
|| -0,0200
|Açılış
|: 8,7800
|
|Önceki Kapanış
|: 8,7550
|
8,7941
En Düşük
8,7500
10:25465,35
En Yüksek
|Değişim
|: -0,28%
|| -1,33
|Açılış
|: 465,35
|
|Önceki Kapanış
|: 466,67
|
467,51
En Düşük
464,26
BIST En Aktif Hisseler10:25
|BALAT
|2,31
|202.809
|% 10,00
|
|YONGA
|31,46
|210.908
|% 10,00
|
|SEKUR
|9,58
|4.621.561
|% 9,99
|
|TKURU
|188,30
|1.287.219
|% 9,99
|
|AKYHO
|5,18
|6.617.817
|% 9,98
|
|ULAS
|2,67
|1.006.758
|% -7,29
|
|RALYH
|5,60
|4.134.840
|% -6,98
|
|CASA
|28,50
|3.620
|% -5,19
|
|NIBAS
|16,30
|1.760.102
|% -3,49
|
|PRZMA
|4,00
|4.223.273
|% -3,15
|
|TURSG
|6,27
|111.280.363
|% 5,38
|
|ODAS
|2,57
|25.538.384
|% 0,78
|
|YKSLN
|8,10
|25.532.833
|% 4,25
|
|PGSUS
|45,76
|23.371.730
|% 0,57
|
|ULUUN
|9,98
|21.621.897
|% -2,25
|
|TURSG
|6,27
|111.280.363
|% 5,38
|
|IHLGM
|1,43
|17.870.605
|% -1,38
|
|ODAS
|2,57
|25.538.384
|% 0,78
|
|KUYAS
|2,81
|10.570.048
|% -1,75
|
|OSTIM
|2,94
|9.839.256
|% -0,34
|
|10:25
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,3734
|7,3758
|% 0,11
|
|Euro
|8,7533
|8,7578
|% -0,23
|
|Sterlin
|9,8097
|9,8589
|% -0,18
|
|Frank
|8,0610
|8,1096
|% -0,06
|
|Riyal
|1,9601
|1,9699
|% 0,12
|
|10:25
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.957
|1.958
|-13,05
|
|Altın Gr.
|465
|465
|-1,88
|
|Cumhuriyet
|3.100
|3.147
|11,00
|
|Tam
|3.085
|3.163
|12,01
|
|Yarım
|1.491
|1.530
|5,80
|
|Çeyrek
|748
|765
|2,91
|
|Gümüş.Ons
|27,66
|27,70
|-0,43
|
|Gümüş Gr.
|6,60
|6,60
|-0,06
|
|B. Petrol
|45,94
|45,94
|0,36
|
Seans Raporu
10:25
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10:37
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler ASELS, MGROS, KCHOL
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10:37
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10:37XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 0, 52 artarak (% 0.05 ) 998
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10:37
Tavandan işlem gören hisse senedleri : EMNIS, YONGA, TKURU, ETILR, ANACM, BALAT, ICBCT, FRIGO
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10:37
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