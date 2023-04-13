***PEGYO* *BURCE*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Kamuyu Aydınlatma Platformu Duyurusu
13.04.2023 09:18
***PEGYO******BURCE*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Kamuyu Aydınlatma Platformu Duyurusu )
İlgili Şirketler [BURCE, PEGYO]
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Türkçe
Kamuyu Aydınlatma Platformu Duyurusu
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:II, No 15.1 Sayılı Özel Durumlar Tebliği'nin 12-(4). maddesi gereğince yapılan açıklama ekte yer almaktadır.
Bu açıklamanın MKK tarafından yapılıyor olması ilgili kişilerin, Tebliğ'in 12. Maddesi kapsamındaki diğer açıklama yükümlülüklerini ve sorumluluklarını ortadan kaldırmamaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1137200
BIST
10:205.163
En Yüksek
|Değişim
|: 0,33%
|| 17,22
|Açılış
|: 5.165
|
|Önceki Kapanış
|: 5.146
|
5.188
En Düşük
5.159
10:2019,3366
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 0,0307
|Açılış
|: 19,6850
|
|Önceki Kapanış
|: 19,6650
|
19,4085
En Düşük
19,2915
10:2021,2969
En Yüksek
|Değişim
|: 0,34%
|| 0,0714
|Açılış
|: 21,5800
|
|Önceki Kapanış
|: 21,4500
|
21,3489
En Düşük
21,1879
10:201.256,90
En Yüksek
|Değişim
|: 0,45%
|| 5,61
|Açılış
|: 1.256,90
|
|Önceki Kapanış
|: 1.251,29
|
1.259,42
En Düşük
1.249,98
BIST En Aktif Hisseler10:18
|SANEL
|19,94
|10.381.982
|% 9,98
|
|MARKA
|26,36
|13.617.499
|% 9,92
|
|DIRIT
|8,58
|353.573
|% 9,30
|
|BURCE
|72,05
|18.002.294
|% 8,18
|
|KRGYO
|19,71
|4.976.253
|% 7,94
|
|MEGAP
|3,40
|844.709
|% -43,52
|
|MEGAP
|3,40
|844.709
|% -43,52
|
|ATSYH
|100,00
|1.485.000
|% -6,54
|
|BALAT
|14,72
|29.646
|% -4,42
|
|ONCSM
|105,40
|13.726.239
|% -2,41
|
|THYAO
|134,70
|463.715.764
|% 0,97
|
|SISE
|45,14
|444.376.591
|% 1,67
|
|SAHOL
|41,74
|339.446.902
|% 1,46
|
|GESAN
|80,50
|325.003.990
|% 3,21
|
|ISCTR
|12,34
|323.422.431
|% 0,49
|
|EKGYO
|7,05
|195.787.413
|% 0,71
|
|ISCTR
|12,34
|323.422.431
|% 0,49
|
|SKBNK
|2,56
|56.835.587
|% 0,00
|
|AVOD
|3,08
|64.457.061
|% 6,21
|
|AKBNK
|18,22
|288.048.446
|% -0,38
|
|10:18
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|19,3303
|19,3392
|% 0,17
|
|Euro
|21,2863
|21,3065
|% 0,38
|
|Sterlin
|24,1055
|24,2264
|% 0,27
|
|Frank
|21,5194
|21,6490
|% 0,27
|
|Riyal
|5,1390
|5,1647
|% 0,10
|
|10:18
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|2.021
|2.022
|6,73
|
|Altın Gr.
|1.255
|1.256
|4,41
|
|Cumhuriyet
|8.514
|8.642
|27,00
|
|Tam
|8.625
|8.698
|23,00
|
|Yarım
|4.212
|4.256
|11,00
|
|Çeyrek
|2.106
|2.128
|6,00
|
|Gümüş.Ons
|25,43
|25,45
|-0,06
|
|Gümüş Gr.
|15,80
|15,82
|-0,03
|
|B. Petrol
|87,06
|87,06
|-0,27
|
Seans Raporu
10:18
daha fazla
-
10:32POLTK
Yüzde 9.57 oranında artışla 2, 200.00 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 846 adet işlem
-
10:31XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 27, 9 artarak (% 0.49 ) 5, 710
-
10:31
Adet bazında en çok işlem gören ilk 3 hisse senedi TRKCM, GUSGR, SODA
-
10:31
İşlem hacmi en yüksek ilk üç hisse TRKCM, SODA, GUSGR
-
10:31XU100
Endeks 5, 173 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 53 üstünde . İşlem hacmi 6, 758.00 milyon TL de