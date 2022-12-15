***PEGYO* *CEMAS* *GLRYH* *HMK* *TDGYO* *OZGYO* *IHLGM* *IHYAY*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Kamuyu Aydınlatma Platformu Duyurusu
15.12.2022 09:17
***PEGYO******CEMAS******GLRYH******HMK******TDGYO******OZGYO******IHLGM******IHYAY*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Kamuyu Aydınlatma Platformu Duyurusu )
İlgili Şirketler [CEMAS, GLRYH, IHLGM, IHYAY, OZGYO, PEGYO, TDGYO]
İlgili Fonlar [HMK]
Türkçe
Kamuyu Aydınlatma Platformu Duyurusu
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:II, No 15.1 Sayılı Özel Durumlar Tebliği'nin 12-(4). maddesi gereğince yapılan açıklama ekte yer almaktadır.
Bu açıklamanın MKK tarafından yapılıyor olması ilgili kişilerin, Tebliğ'in 12. Maddesi kapsamındaki diğer açıklama yükümlülüklerini ve sorumluluklarını ortadan kaldırmamaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1087419
BIST
10:005.195
En Yüksek
|Değişim
|: 2,53%
|| 128,32
|Açılış
|: 5.174
|
|Önceki Kapanış
|: 5.067
|
5.195
En Düşük
5.174
10:0018,6515
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 0,0294
|Açılış
|: 18,6950
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6900
|
18,6537
En Düşük
18,6022
10:0019,8897
En Yüksek
|Değişim
|: -0,05%
|| -0,0097
|Açılış
|: 19,8800
|
|Önceki Kapanış
|: 19,8900
|
19,9336
En Düşük
19,8363
10:001.075,49
En Yüksek
|Değişim
|: -0,59%
|| -6,36
|Açılış
|: 1.075,49
|
|Önceki Kapanış
|: 1.081,85
|
1.084,11
En Düşük
1.071,60
BIST En Aktif Hisseler10:00
|ATSYH
|124,80
|567.341
|% 7,68
|
|TUKAS
|24,60
|2.617.975.888
|% 4,50
|
|PSGYO
|9,63
|4.095.398
|% 4,11
|
|OZSUB
|25,00
|21.334.500
|% 4,08
|
|ODAS
|11,40
|7.640.041
|% 3,73
|
|PKART
|30,50
|153.446
|% -1,55
|
|MZHLD
|13,30
|451.083
|% -1,48
|
|PAMEL
|246,20
|477.136
|% -1,36
|
|AYES
|61,40
|72.022
|% -0,97
|
|PAGYO
|33,50
|35.041
|% -0,89
|
|KRDMD
|17,81
|16.261.200.620
|% 0,00
|
|THYAO
|137,00
|9.120.950.855
|% 0,00
|
|ASELS
|56,40
|8.692.594.857
|% 0,00
|
|AKBNK
|17,29
|6.521.073.234
|% 0,00
|
|EKGYO
|8,15
|5.826.385.532
|% 2,52
|
|KRDMD
|17,81
|16.261.200.620
|% 0,00
|
|EKGYO
|8,15
|5.826.385.532
|% 2,52
|
|TSKB
|4,22
|1.683.836.041
|% 0,00
|
|AKBNK
|17,29
|6.521.073.234
|% 0,00
|
|ALBRK
|3,29
|895.026.412
|% 0,00
|
|10:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6434
|18,6515
|% 0,16
|
|Euro
|19,8732
|19,8897
|% -0,05
|
|Sterlin
|23,0307
|23,1462
|% -0,19
|
|Frank
|20,0521
|20,1729
|% -0,18
|
|Riyal
|4,9417
|4,9664
|% 0,06
|
|10:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Gr.
|1.076
|1.076
|-5,85
|
|Cumhuriyet
|7.248
|7.357
|-8,00
|
|Tam
|7.246
|7.300
|-28,00
|
|Yarım
|3.509
|3.569
|-14,00
|
|Çeyrek
|1.760
|1.784
|-7,00
|
Seans Raporu
10:00
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10:14XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 122, 8 artarak (% 2.26 ) 5, 558
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10:14
Adet bazında en çok işlem gören ilk 3 hisse senedi KRDMD, EKGYO, TSKB
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10:14
BIST de en çok değer kaybeden hisse senetleri şu an itibariyle ECBYO, AKPAZ, YKGYO
-
10:14
BIST de en çok değer kazanan hisse senetleri şu an itibariyle GEDIZ, ARTI, OLMK
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10:14
İşlem hacmi en yüksek ilk üç hisse KRDMD, THYAO, ASELS