***PEGYO* *CONSE*** CONSUS ENERJİ İŞLETMECİLİĞİ VE HİZMETLERİ A.Ş.( Yeni İş İlişkisi









***PEGYO******CONSE*** CONSUS ENERJİ İŞLETMECİLİĞİ VE HİZMETLERİ A.Ş.( Yeni İş İlişkisi )İlgili Şirketler [PEGYO]İlgili Fonlar []TürkçeYeni İş İlişkisiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiYeni İş İlişkisine Başlanan/Başlanacak Kişinin NiteliğiMüşteri (Customer)Müşterinin/Tedarikçinin Adı Soyadı/Ticaret UnvanıPera Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.Varsa Müşterinin/Tedarikçinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Gelir Tablosundaki Net Satışlar/Satılan Mal Maliyeti İçindeki PayıVarsa Müşterinin/Tedarikçinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Bilançosundaki Ticari Alacaklar/Borçlar İçindeki Payıİş İlişkisinin Başlamasının Öngörüldüğü Tarih06/07/2022Varsa Sözleşmenin Önemli KoşullarıYeni İş İlişkisinin Ortaklık Faaliyetlerine EtkisiDağıtık Güneş iş kolunda büyüme hedefleri gerçekleştirilmektedir.AçıklamalarŞirketimizin %100 oranında bağlı ortaklığı olan ve dağıtık enerji sektöründe faaliyet gösteren Tres Enerji Hizmetleri San. ve Tic. A.Ş. ("Tres Enerji") ile Şirketimizin bağlı olduğu şirketler topluluğu üyesi olan Pera Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. ("Pera") arasında Pera'nın Denizli'de sahip olduğu Sümerpark Alışveriş Merkezi'nin ("AVM") öz tüketimine yönelik bir güneş enerjisi santralinin kurulum ve işletme sözleşmesinin ("Sözleşme") 6.7.2022 tarihinde imzalandığı Şirketimize bildirilmiştir.Sözleşme konusu güneş enerjisi santralinin ("GES") Elektrik Piyasasında Lisanssız Elektrik Üretim Yönetmeliği hükümlerine göre gerçekleştirilmesi öngörülmektedir. Tres Enerji tarafından 25 yıl süreli yap-işlet-devret modeli kapsamında yatırımı ve işletmesi planlanan GES'in, ilk aşamada 2,4 MW kapasite ile AVM çatısına kurulması planlanmaktadır. Ayrıca Taraflar, projeye aynı dağıtım bölgesi içerisinde, 8 MW'a kadar veya mutabık kalacakları daha yüksek bir kapasitede arazi uygulamalı güneş enerjisi santrali eklenebileceği hususunda da anlaşmışlardır. Pera tarafından Tres Enerji'ye Sözleşme tahtında vereceği hizmet için hizmet bedeli ödenecektir.Gelişmeler hakkında kamuoyuna bilgi verilecektir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1042699BIST