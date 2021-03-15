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***PEGYO* *DIRIT* *OSMEN* *ALBRK* *EREGL* *ALARK* *YBTAS* *BTCIM* *OSTIM* *PAGYO* *OYAKC*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borsada İşlem Gören Tipe Dönüşüm

15.03.2021 17:06



***PEGYO******DIRIT******OSMEN******ALBRK******EREGL******ALARK******YBTAS******BTCIM******OSTIM******PAGYO******OYAKC*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borsada İşlem Gören Tipe Dönüşüm Duyurusu )

Özet Bilgi DÖNÜŞÜM
İlgili Şirketler ALARK, ALBRK, BTCIM, DIRIT, EREGL, OSMEN, OSTIM, OYAKC, PAGYO, PEGYO, YBTAS

Sermaye Piyasası Kurulu'nun VII-128.1 sayılı "Pay Tebliği"'nin 15'nci maddesi gereğince, pay senetleri Borsada işlem gören ortaklıkların Kurul kaydında olan ancak Borsada işlem görmeyen statüde pay senetlerinin Borsada satışa konu edilebilmesi amacıyla Merkezi Kayıt Kuruluşu'na yapılan başvurulara ait bilgiler aşağıda yer almaktadır.
Borsa Kodu Sıra No Satışa Konu Pay Unvanı Grubu Yatırımcının Adı-Soyadı Unvanı Nominal Tutar (TL)* TAS İşlemi ** Satış Kısıtı ** Pay Satış Bilgi Formu ***
ALARK 1 ALARKO HOLDİNG A.Ş. E ONNİK TAŞKIRAN 139,711
ALBRK 2 ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş. E İSA İSHAKOĞLU 750.000,000
BTCIM 3 BATIÇİM BATI ANADOLU ÇİMENTO SANAYİİ A.Ş. E FATMA UMUTER 55.682,283
DIRIT 4 DİRİTEKS DİRİLİŞ TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş. E HATİCE SONUÇYARAÇ 3.098,330
EREGL 5 EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş. E TAHSİN YAZICI 358,650
OSMEN 6 OSMANLI YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. E OSMAN UTKU BOZDOĞAN 180.737,700
OSTIM 7 OSTİM ENDÜSTRİYEL YATIRIMLAR VE İŞLETME A.Ş. E ABDULLAH KARA 1.518,750
OYAKC 8 OYAK ÇİMENTO FABRİKALARI A.Ş. E SUADE KUMRU ALPATA 90,510
PAGYO 9 PANORA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. E ZEHRA BELMA DOKUZAĞAÇLI 100.000,000
PAGYO 10 PANORA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. E ÖZKAN DOKUZAĞAÇLI 50.000,000
PEGYO 11 PERA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. E MELTEM AKSAKAL 86.066,000
YBTAS 12 YİBİTAŞ YOZGAT İŞÇİ BİRLİĞİ İNŞAAT MALZEMELERİ TİCARET VE SANAYİ A.Ş. E NİYAZİ YUSUF DEVECİ 2,800
YBTAS 13 YİBİTAŞ YOZGAT İŞÇİ BİRLİĞİ İNŞAAT MALZEMELERİ TİCARET VE SANAYİ A.Ş. E NİYAZİ YUSUF DEVECİ 4,646

(*) Nominal Tutar(TL): Bakiye alanlarında binlik ayracı olarak nokta (.), küsürat ayracı olarak ise virgül (,) kullanılmaktadır. (**) İlgili veriler üye bildirimi doğrultusunda yayınlanmaktadır. Borsa tarafından satış işleminin Toptan Alış Satış İşlemi olarak (TAS) yapılacağı duyurulduktan sonra TAS işlem tarihinde paylar borsada işlem gören tipe dönüştürülecek olup, aksi taktirde dönüşüm işlemi mevzuatta öngörülen sürede tamamlanacaktır. (***) Pay satış bilgi formu kapsamındaki payların Borsada satışa konu edilmesi halinde ilk satış işlemine, bu formun KAP'ta ilan edilmesini müteakip en erken üçüncü iş günü başlanabilmekte olup, dönüşüm işlemindeki sürelerde, pay satış bilgi formunun ilan tarihi dikkate alınır.



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/918228


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