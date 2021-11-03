***PEGYO* *DOKTA* *GLYHO* *IIS* *OZBAL* *COSMO*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Kamuyu Aydınlatma Platformu Duyurusu
03.11.2021 09:17
***PEGYO******DOKTA******GLYHO******IIS******OZBAL******COSMO*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Kamuyu Aydınlatma Platformu Duyurusu )
İlgili Şirketler [COSMO, DOKTA, GLYHO, OZBAL, PEGYO]
İlgili Fonlar [IIS]
Türkçe
Kamuyu Aydınlatma Platformu Duyurusu
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:II, No 15.1 Sayılı Özel Durumlar Tebliği'nin 12-(4). maddesi gereğince yapılan açıklama ekte yer almaktadır.
Bu açıklamanın MKK tarafından yapılmış olması, ilgili kişilerin (a) bendi de dahil olmak üzere, Tebliğ'in 12. Maddesi kapsamındaki açıklama yükümlülüklerini ve sorumluluklarını ortadan kaldırmamaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/974100
BIST
18:051.533
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 0
|
|Önceki Kapanış
|: 1.533
|
0
En Düşük
0
18:059,6474
En Yüksek
|Değişim
|: 0,47%
|| 0,0450
|Açılış
|: 9,5550
|
|Önceki Kapanış
|: 9,5100
|
9,6474
En Düşük
9,5937
18:0511,1799
En Yüksek
|Değişim
|: 0,51%
|| 0,0566
|Açılış
|: 11,0600
|
|Önceki Kapanış
|: 10,9900
|
11,1799
En Düşük
11,1061
18:05551,16
En Yüksek
|Değişim
|: -0,16%
|| -0,90
|Açılış
|: 551,62
|
|Önceki Kapanış
|: 552,05
|
552,66
En Düşük
549,46
BIST En Aktif Hisseler18:05
|FRIGO
|23,56
|47.144.799
|% 790,94
|
|GARAN
|10,16
|3.469.608.760
|% 0,00
|
|KONYA
|835,30
|13.729.606
|% 0,00
|
|ISGSY
|7,84
|28.220.820
|% 0,00
|
|YYAPI
|1,11
|89.666.548
|% 0,00
|
|BAYRK
|7,44
|8.591.273
|% 0,00
|
|CIMSA
|29,06
|78.648.875
|% 0,00
|
|BMSCH
|7,98
|20.713.189
|% 0,00
|
|GARAN
|10,16
|3.469.608.760
|% 0,00
|
|KONYA
|835,30
|13.729.606
|% 0,00
|
|GARAN
|10,16
|3.469.608.760
|% 0,00
|
|TSPOR
|5,37
|1.364.153.442
|% 0,00
|
|THYAO
|15,49
|1.332.376.055
|% 0,00
|
|SISE
|8,62
|889.888.886
|% 0,00
|
|AKBNK
|6,07
|857.998.663
|% 0,00
|
|GARAN
|10,16
|3.469.608.760
|% 0,00
|
|YKBNK
|2,83
|851.690.966
|% 0,00
|
|TSPOR
|5,37
|1.364.153.442
|% 0,00
|
|GSRAY
|4,21
|795.998.889
|% 0,00
|
|EKGYO
|2,03
|326.567.777
|% 0,00
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|9,6369
|9,6474
|% 0,47
|
|Euro
|11,1676
|11,1799
|% 0,51
|
|Sterlin
|13,0810
|13,1467
|% 0,35
|
|Frank
|10,4891
|10,5523
|% 0,31
|
|Riyal
|2,5579
|2,5707
|% 0,22
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.781
|1.781
|-6,96
|
|Altın Gr.
|552
|552
|-0,39
|
|Cumhuriyet
|3.631
|3.686
|11,00
|
|Tam
|3.616
|3.707
|13,58
|
|Yarım
|1.748
|1.793
|6,57
|
|Çeyrek
|877
|897
|3,28
|
|Gümüş.Ons
|23,42
|23,46
|-0,09
|
|Gümüş Gr.
|7,25
|7,26
|-0,01
|
|B. Petrol
|83,80
|83,80
|-0,92
|
Seans Raporu
18:05
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17:59
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler KOZAA, EREGL, KOZAL
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17:59XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -2, 01 kaybederek (% -0.15 ) 1, 345
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17:59
Tavandan işlem gören hisse senedleri : HEDEF, FRIGO, ERBOS
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17:59
Tabandan işlem gören hisse senetleri : BASGZ, BIOEN, TSPOR, NUGYO, KRGYO
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17:59
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