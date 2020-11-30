***PEGYO* *ETILR* *KRTEK* *ARCLK* *DENGE* *DGKLB* *YBTAS* *IHLAS* *RODRG* *PAGYO* *IHYAY* *ALMAD*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borsada İşlem Gören Tipe
30.11.2020 17:22
***PEGYO******ETILR******KRTEK******ARCLK******DENGE******DGKLB******YBTAS******IHLAS******RODRG******PAGYO******IHYAY******ALMAD*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borsada İşlem Gören Tipe Dönüşüm Duyurusu )
Özet Bilgi Dönüşüm
İlgili Şirketler ALMAD, ARCLK, DENGE, DGKLB, ETILR, IHLAS, IHYAY, KRTEK, PAGYO, PEGYO, RODRG, YBTAS
Sermaye Piyasası Kurulu'nun VII-128.1 sayılı "Pay Tebliği"'nin 15'nci maddesi gereğince, pay senetleri Borsada işlem gören ortaklıkların Kurul kaydında olan ancak Borsada işlem görmeyen statüde pay senetlerinin Borsada satışa konu edilebilmesi amacıyla Merkezi Kayıt Kuruluşu'na yapılan başvurulara ait bilgiler aşağıda yer almaktadır.
Borsa Kodu Sıra No Satışa Konu Pay Unvanı Grubu Yatırımcının Adı-Soyadı Unvanı Nominal Tutar (TL)* TAS İşlemi ** Satış Kısıtı ** Pay Satış Bilgi Formu ***
ALMAD
17:481.288
En Yüksek
|Değişim
|: -3,06%
|| -40,66
|Açılış
|: 1.314
|
|Önceki Kapanış
|: 1.329
|
1.317
En Düşük
1.286
17:487,8186
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,0049
|Açılış
|: 7,8050
|
|Önceki Kapanış
|: 7,8470
|
7,8635
En Düşük
7,7420
17:489,3858
En Yüksek
|Değişim
|: 0,37%
|| 0,0342
|Açılış
|: 9,3350
|
|Önceki Kapanış
|: 9,3650
|
9,4206
En Düşük
9,2817
17:48444,78
En Yüksek
|Değişim
|: -1,06%
|| -4,76
|Açılış
|: 444,78
|
|Önceki Kapanış
|: 449,55
|
454,03
En Düşük
440,20
BIST En Aktif Hisseler17:48
|SELEC
|12,54
|188.094.820
|% 10,00
|
|EUKYO
|3,63
|5.279.287
|% 10,00
|
|ARTI
|6,05
|266.636
|% 10,00
|
|RODRG
|18,72
|14.502.652
|% 9,99
|
|CRFSA
|113,60
|22.787.009
|% 9,97
|
|ERBOS
|31,18
|42.109.359
|% -9,99
|
|QNBFL
|142,40
|6.862.948
|% -9,99
|
|CASA
|78,95
|1.342
|% -9,98
|
|YESIL
|69,55
|21.531.425
|% -9,97
|
|QNBFB
|78,70
|14.114.090
|% -9,95
|
|EKGYO
|2,17
|2.265.300.444
|% 0,00
|
|GARAN
|8,85
|2.224.222.056
|% -3,59
|
|PETKM
|4,23
|1.671.251.504
|% 0,00
|
|ECILC
|7,27
|1.157.849.680
|% 5,06
|
|THYAO
|11,49
|1.073.464.387
|% -3,69
|
|EKGYO
|2,17
|2.265.300.444
|% 0,00
|
|PETKM
|4,23
|1.671.251.504
|% 0,00
|
|YKBNK
|2,87
|869.322.806
|% -4,01
|
|TSKB
|2,23
|670.800.572
|% -7,47
|
|TEKTU
|2,02
|609.472.910
|% 1,51
|
|17:48
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,8117
|7,8186
|% 0,06
|
|Euro
|9,3741
|9,3858
|% 0,37
|
|Sterlin
|10,3938
|10,4459
|% 0,35
|
|Frank
|8,5985
|8,6503
|% -0,06
|
|Riyal
|2,0747
|2,0851
|% -0,12
|
|17:48
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.772
|1.772
|-16,75
|
|Altın Gr.
|445
|445
|-4,67
|
|Cumhuriyet
|2.950
|2.994
|-46,00
|
|Tam
|2.942
|3.017
|-40,76
|
|Yarım
|1.422
|1.459
|-19,72
|
|Çeyrek
|713
|730
|-9,86
|
|Gümüş.Ons
|22,19
|22,22
|-0,48
|
|Gümüş Gr.
|5,57
|5,58
|-0,13
|
|B. Petrol
|47,89
|47,89
|-0,36
|
Seans Raporu
17:48
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-
17:59XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -50, 44 kaybederek (% -3.41 ) 1, 427
-
17:59
Adet bazında en çok işlem gören ilk 3 hisse senedi EKGYO, PETKM, YKBNK
-
17:59XU100
Endeks 1, 288 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -3, 05 altında . İşlem hacmi 26, 222.00 milyon TL de
-
17:59PEGYO
Yüzde -7.69 oranında düşüşle 2.40 lira fiyatla işlem gören hissede 13, 785, 118 adet işlem
-
17:58CMBTN
Yüzde -6.67 oranında düşüşle 163.70 lira fiyatla işlem gören hissede 109, 569 adet işlem